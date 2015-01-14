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Samsung'un yeni Tizen işletim sistemli telefonu Z1 Hindistan'da piyasaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung'un yeni Tizen işletim sistemli telefonu Z1 Hindistan'da piyasaya çıktı
Samsung'un Tizen işletim sistemli akıllı telefonları uzun süredir beklenmesine rağmen piyasaya çıkamamıştı. Ardından Samsung'un akıllı televizyonlarda Tizen kullanacağını açıklamasıyla akıllı telefonlarda sisteme yer vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak bugün Hindistan için duyurulup satışa çıkan Z1 modeli beklentileri boşa çıkardı.

Tizen 2.3 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon giriş seviyesine konumlandırılabilecek teknik özelliklere sahip. 4 inç ekran paneli bulunduran cihaz 4 GB depolama alanı ve 768 MB RAM ile birlikte 1.2 Ghz hızında çalışan 2 çekirdekli Cortex A7 tabanlı Spreadtrum SC7727S işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Cihaza grafik birimi olarak Mali 400 eşlik ediyor. Hafızası SD kart ile arttırılabilen cihaz 3.1 MP arka kameraya sahip ve VGA ön kamerası bulunuyor. Samsung Z1, 5700 Hint rupisi (210 Türk Lirası) fiyat etiketine sahip.

Tizen işletim sisteminin cihaza yüksek pil performansı, hızlı açılma süresi ve yüksek internet performansı sunduğu söyleniyor. Cihazın kullanıcılar açısından nasıl değerlendirileceği merak konusu.
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DH Misafiri 4 yıl
on kamerasi var bu haberi kim yaptisa bari fororafina dikkatli baksaydi yada once youtubda bir arasdirsaydi
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Deníz 4 yıl
bada gibi olmasın buda
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javaprof 4 yıl
limdi buna nasıl uygulama geliştirilecek java desteği yokmuş c sharp zaten windows
için nesneye yçnelik programlama olmadan bu işletim sistei nasıl gelişecek bence çok yanlış iş yapmışlar kimse bir telefon için c ile c ++ ile kod yazmaz.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Bir an önce yaygınlaştırılması gerek. telefonumdan gecilmiyor. Dünya kadar telefon var işletim sistemi hiç yok gibi
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oktay_26 4 yıl
HTML 5 tabanlı telefonunda açılış ve internet hızı bir zamet hızlı olsun
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Technotronic 4 yıl
Galaxy ace modeline çok benziyor.Tasarım konusunda samsungun 4-5 yıl önceki modellerinden pek farkı yok.İnşallah bu işletim sisteminin sonu bada gibi olmaz.
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Elsa 4 yıl
İsim çok orijinal
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ø 4 yıl
210 TL bile fazla buna.
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doctor_bey 4 yıl
Bu nasıl bi şey, tükürsen falso alır, tipe bak!
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TickTok 4 yıl
Abi o tasarım ne öyle
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Guaire 4 yıl
Bu fiyatla ellerinde kalır. 5 dolar daha koyup Android One ya da Redmi 1s alır Hintliler.
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sercandk 4 yıl
Tizenin ne olduğu bir kaç seneye anca anlaşılır. Samsung gerektiği değeri verirse güzel bir şey ortaya çıkabilir.
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