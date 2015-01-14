Samsung'un yeni Tizen işletim sistemli telefonu Z1 Hindistan'da piyasaya çıktı

Samsung'un Tizen işletim sistemli akıllı telefonları uzun süredir beklenmesine rağmen piyasaya çıkamamıştı. Ardından Samsung'un akıllı televizyonlarda Tizen kullanacağını açıklamasıyla akıllı telefonlarda sisteme yer vermeyeceği düşünülüyordu. Ancak bugün Hindistan için duyurulup satışa çıkan Z1 modeli beklentileri boşa çıkardı.

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Tizen 2.3 işletim sistemiyle çalışan akıllı telefon giriş seviyesine konumlandırılabilecek teknik özelliklere sahip. 4 inç ekran paneli bulunduran cihaz 4 GB depolama alanı ve 768 MB RAM ile birlikte 1.2 Ghz hızında çalışan 2 çekirdekli Cortex A7 tabanlı Spreadtrum SC7727S işlemcisini bünyesinde barındırıyor. Cihaza grafik birimi olarak Mali 400 eşlik ediyor. Hafızası SD kart ile arttırılabilen cihaz 3.1 MP arka kameraya sahip ve VGA ön kamerası bulunuyor. Samsung Z1, 5700 Hint rupisi (210 Türk Lirası) fiyat etiketine sahip.Tizen işletim sisteminin cihaza yüksek pil performansı, hızlı açılma süresi ve yüksek internet performansı sunduğu söyleniyor. Cihazın kullanıcılar açısından nasıl değerlendirileceği merak konusu.