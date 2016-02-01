Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor





Genelde Android cihazlarında karşımıza iki farklı internet tarayıcısı çıkıyor. Bir tanesi Google çekirdek hizmetleri arasında gelen Chrome, diğer de üreticinin kendi internet tarayıcısı. Pek çok üretici, Chrome tarayıcısı ile yola devam etmek istiyor ve ekstra bir tarayıcı geliştirmiyor. Samsung gibi üreticiler ise, kendi tarayıcısına daha çok önem veriyor ve en iyisi olması için çalışıyor.





Samsung'un Galaxy mobil cihaz ailesinde kullanıma sunduğu internet tarayıcısı, dördüncü sürümüne yükselmeye hazırlanırken, kullanıcılara da en iyisini sunmaya çalışacak. Tarayıcının ilk beta izlenimleri son derece olumlu ve hız testlerinde Chrome tarayıcısını da geride bırakıyor.





İlk izlenimlere göre, yeni tarayıcının sayfaları işleme süresi oldukça hızlanmış. HTM5 testlerinde Samsung tarayıcısı, Chrome dahil diğer pek çok mobil tarayıcıyı geride bırakıyor. Ayrıca zayıf internet bağlantıları olduğunda bile web uygulamalarının akıcı şekilde çalışması, anlık bildirimler, gizlilik modu, arka planda senkronizasyon gibi özellikler de mevcut.









Tarayıcı ile ilgili dikkat çeken nokta ise, reklam engelleyici eklentilere yer veriyor olması. Kullanıcılar, Samsung tarayıcılarına farklı reklam engelleme uzantıları kurabilecek. Destek veren geliştiricilerin sayısı arttıkça, uzantıların sayısı da artacak. Firma, reklamlardan bunalan kullanıcılara alternatif olmayı amaçlıyor.





Diğer bir ayrıntı, yeni versiyonun Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü için hazırlanan içerik arayüzünde de varsayılan tarayıcı olarak kullanılması. Böylece kullanıcılar, Gear VR gözlükleriyle daha yoğun bir internet gezintisi yapabilecekler. Trendi giderek yükselen sanal gerçeklik konseptinde Samsung zaten oldukça aktif. Bununla birlikte, ilk kez sanal gerçekliğe uyumlu bir internet tarayıcısı gündeme geliyor ve Samsung büyük bir avantaj elde edebilir.





Samsung'un önündeki en büyük engel, Chrome tarayıcısının ön yüklü olarak gelmesi ve kullanıcıların daha çok tercih etmesi. Galaxy S7 ile birlikte tanıtılması beklenen yeni Samsung tarayıcısı, yukarıda sayılan önemli özellikler ile kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak. Tarayıcının, Android 5.0 ve üzeri cihazlara güncelleme olarak geleceği belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/Version-four-of-the-Samsung-Browser-should-be-out-soon_id77876