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Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor

Android üreticilerinin en büyük dezavantajı, Chrome tarayıcısının kendi tarayıcılarından daha fazla tercih edilmesi. Samsung, bu dezavantajı gidermek için çok çalışıyor.
3 yıl
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23
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor


Genelde Android cihazlarında karşımıza iki farklı internet tarayıcısı çıkıyor. Bir tanesi Google çekirdek hizmetleri arasında gelen Chrome, diğer de üreticinin kendi internet tarayıcısı. Pek çok üretici, Chrome tarayıcısı ile yola devam etmek istiyor ve ekstra bir tarayıcı geliştirmiyor. Samsung gibi üreticiler ise, kendi tarayıcısına daha çok önem veriyor ve en iyisi olması için çalışıyor. 

Samsung'un Galaxy mobil cihaz ailesinde kullanıma sunduğu internet tarayıcısı, dördüncü sürümüne yükselmeye hazırlanırken, kullanıcılara da en iyisini sunmaya çalışacak. Tarayıcının ilk beta izlenimleri son derece olumlu ve hız testlerinde Chrome tarayıcısını da geride bırakıyor. 

İlk izlenimlere göre, yeni tarayıcının sayfaları işleme süresi oldukça hızlanmış. HTM5 testlerinde Samsung tarayıcısı, Chrome dahil diğer pek çok mobil tarayıcıyı geride bırakıyor. Ayrıca zayıf internet bağlantıları olduğunda bile web uygulamalarının akıcı şekilde çalışması, anlık bildirimler, gizlilik modu, arka planda senkronizasyon gibi özellikler de mevcut. 


Tarayıcı ile ilgili dikkat çeken nokta ise, reklam engelleyici eklentilere yer veriyor olması. Kullanıcılar, Samsung tarayıcılarına farklı reklam engelleme uzantıları kurabilecek. Destek veren geliştiricilerin sayısı arttıkça, uzantıların sayısı da artacak. Firma, reklamlardan bunalan kullanıcılara alternatif olmayı amaçlıyor. 

Diğer bir ayrıntı, yeni versiyonun Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü için hazırlanan içerik arayüzünde de varsayılan tarayıcı olarak kullanılması. Böylece kullanıcılar, Gear VR gözlükleriyle daha yoğun bir internet gezintisi yapabilecekler. Trendi giderek yükselen sanal gerçeklik konseptinde Samsung zaten oldukça aktif. Bununla birlikte, ilk kez sanal gerçekliğe uyumlu bir internet tarayıcısı gündeme geliyor ve Samsung büyük bir avantaj elde edebilir. 

Samsung'un önündeki en büyük engel, Chrome tarayıcısının ön yüklü olarak gelmesi ve kullanıcıların daha çok tercih etmesi. Galaxy S7 ile birlikte tanıtılması beklenen yeni Samsung tarayıcısı, yukarıda sayılan önemli özellikler ile kullanıcıları kendisine çekmeye çalışacak. Tarayıcının, Android 5.0 ve üzeri cihazlara güncelleme olarak geleceği belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Version-four-of-the-Samsung-Browser-should-be-out-soon_id77876 Yorum Yaz
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MultiCore 3 yıl
Samsung öyle samsung böyle diye diye amma şişirdiniz ya. Anasayfa samsung haberleriyle doldu taştı. Her sene samsung uçuyor kaçıyor haberleri bi bitmeyecek
Samsung öyle samsung böyle diye diye amma şişirdiniz ya. Anasayfa samsung haberleriyle doldu taştı. Her sene samsung uçuyor kaçıyor haberleri bi bitmeyecek
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1 Yanıt Yanıtla +8
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
İPhone 6 Plus kullanıyordum. Ve gerçekten telefonumdan çok şikayetçi olduğumdan ötürü, hayatımda ilk kez Android bir telefon kullanmaya karar verdim ve s6 edge Plus aldım. Ve Samsung tüm övgüleri hakkediyor. Safir mavi rengini aldım. Acayip hoş ve şık bir tasarım. İki tarafı kavisli ekran mükemmel bir ekran deneyimi sunuyor. Apple ın tahtında gözü var, telefonun tek eksi yanı şarjı, onu da ultra hızlı şarj aleti ile bir nevi telafi etmişler. 90 dakika gibi bir zamanda full şarj yapabiliyorum. Ve neredeyse tüm gün gidiyor gene de. Telefonun keşfettiğim özellikleri belki %30 lardadır. Kişiselleştirme adına birçok kullanışlı özellik mevcut. Gerçekten şunu söyleyebilirim. biraz bütçe ayırın ve s7 edge plusu bekleyin. Ve s7 3500 mph pil ile geliyor. İşte o zaman gerçekten bir telefon kullandığınıza inanacaksınız. Samsung u tebrik ediyorum.
İPhone 6 Plus kullanıyordum. Ve gerçekten telefonumdan çok şikayetçi olduğumdan ötürü, hayatımda ilk kez Android bir telefon kullanmaya karar verdim ve s6 edge ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Pulstar 3 yıl Team McLaren
Team McLaren

Pc'de de Chrome kullandığımdan Android versiyonuyla senkronize olabilmesi çok işime yarıyor benim. Kolay kolay da başka tarayıcıya geçmem bu yüzden daha hızlı olsa bile.

Aynen hocam...

Ben de bu nedenle başka tarayıcı kullanmıyorum.

Telefon LG, tabletler de iPad ve Samsung... Hepsinde Chrome kullanıyorum.

Senkronizasyon işi çok güzel işliyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarda yarım kalan işlemler mobil cihazlarda kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca mobil Chrome'un mobil siteler haricinde masaüstü siteleri gösterim başarımı da çok iyi. Mesela ben telefon ve tablette DH'in masaüstü versiyonuna bakarım ve bu da en rahat Chrome'la oluyor.
Team McLarenPc'de de Chrome kullandığımdan Android versiyonuyla senkronize olabilmesi çok işime yarıyor benim. Kolay kolay da başka tara...
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MetalWave 3 yıl
Android telefon aldığımda resetlediğşmde veya rom attığımda ilk yaptığım şey chrome u silmek veya devre dışı bırakmak oluyor. Samsung kullanırken tarayıcısından çok memnun kalıyordum. Wp8.1 e geçtiğimde ie yerini doldurmuştu. Sony e geçtim ve stock tarayıcının olmadığını gördüm. Chrome da kullanmak istemiyorum. Şuan dolphin ile idare ediyorum
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Cool_psy 3 yıl
Note 5 kullanıyorum chrome u kaldırdım şarjı su gibi içiyor bir de gereksiz ben kendi tarayıcısından çok memnunum. Hatta android 6.0 almasa da olur zaten iyi çalışıyor ne gerek var güncellemeye ....
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Master_Evil 3 yıl
bende samsungun kendi tarayıcısını çok seviyorum, chrome ile çok sorun yaşıyorum
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kaan0101 3 yıl
Samsungun orjinal tarayıcısını kullanıyorum ve oldukça memnunum üstelik şarjıda vampir gibi içmiyor gayet tasarruflu
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lapatid 3 yıl
chrome deli gibi veri harciyor
daha iyisi cikana kadar opera turbo
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infom@n 3 yıl
Samsung'un tarayıcıları aslında özelleştirilmiş Chrome.
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freudunpiposu 3 yıl
Samsung yazılıma odaklanacak dendi doğruymuş meğer tabi dolaylı yoldan. E böylece j serisi falanda internette daha iyi gezebilir ki, yüksek ihtimal ios'un java avantajını elinden almak için böyle bir hamle yapmış.
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Team McLaren 3 yıl
Pc'de de Chrome kullandığımdan Android versiyonuyla senkronize olabilmesi çok işime yarıyor benim. Kolay kolay da başka tarayıcıya geçmem bu yüzden daha hızlı olsa bile.
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Pulstar 3 yıl Team McLaren
Team McLaren

Pc'de de Chrome kullandığımdan Android versiyonuyla senkronize olabilmesi çok işime yarıyor benim. Kolay kolay da başka tarayıcıya geçmem bu yüzden daha hızlı olsa bile.

Aynen hocam...

Ben de bu nedenle başka tarayıcı kullanmıyorum.

Telefon LG, tabletler de iPad ve Samsung... Hepsinde Chrome kullanıyorum.

Senkronizasyon işi çok güzel işliyor. Masaüstü veya dizüstü bilgisayarda yarım kalan işlemler mobil cihazlarda kaldığı yerden devam ediyor. Ayrıca mobil Chrome'un mobil siteler haricinde masaüstü siteleri gösterim başarımı da çok iyi. Mesela ben telefon ve tablette DH'in masaüstü versiyonuna bakarım ve bu da en rahat Chrome'la oluyor.
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
İPhone 6 Plus kullanıyordum. Ve gerçekten telefonumdan çok şikayetçi olduğumdan ötürü, hayatımda ilk kez Android bir telefon kullanmaya karar verdim ve s6 edge Plus aldım. Ve Samsung tüm övgüleri hakkediyor. Safir mavi rengini aldım. Acayip hoş ve şık bir tasarım. İki tarafı kavisli ekran mükemmel bir ekran deneyimi sunuyor. Apple ın tahtında gözü var, telefonun tek eksi yanı şarjı, onu da ultra hızlı şarj aleti ile bir nevi telafi etmişler. 90 dakika gibi bir zamanda full şarj yapabiliyorum. Ve neredeyse tüm gün gidiyor gene de. Telefonun keşfettiğim özellikleri belki %30 lardadır. Kişiselleştirme adına birçok kullanışlı özellik mevcut. Gerçekten şunu söyleyebilirim. biraz bütçe ayırın ve s7 edge plusu bekleyin. Ve s7 3500 mph pil ile geliyor. İşte o zaman gerçekten bir telefon kullandığınıza inanacaksınız. Samsung u tebrik ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +8
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balcis 3 yıl DH Misafiri
Orijinalden alynty: DH Misafiri

YPhone 6 Plus kullanyyordum. Ve gerçekten telefonumdan çok ?ikayetçi oldu?umdan ötürü, hayatymda ilk kez Android bir telefon kullanmaya karar verdim ve s6 edge Plus aldym. Ve Samsung tüm övgüleri hakkediyor. Safir mavi rengini aldym. Acayip ho? ve ?yk bir tasarym. Yki tarafy kavisli ekran mükemmel bir ekran deneyimi sunuyor. Apple yn tahtynda gözü var, telefonun tek eksi yany ?arjy, onu da ultra hyzly ?arj aleti ile bir nevi telafi etmi?ler. 90 dakika gibi bir zamanda full ?arj yapabiliyorum. Ve neredeyse tüm gün gidiyor gene de. Telefonun ke?fetti?im özellikleri belki %30 lardadyr. Ki?iselle?tirme adyna birçok kullany?ly özellik mevcut. Gerçekten ?unu söyleyebilirim. biraz bütçe ayyryn ve s7 edge plusu bekleyin. Ve s7 3500 mph pil ile geliyor. Y?te o zaman gerçekten bir telefon kullandy?ynyza inanacaksynyz. Samsung u tebrik ediyorum.

karde? hangi bayidesin elinizde stok falan kaldy herhalde?
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bircancan 3 yıl
işini düzgün yapan kazanır.
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kadirirdem 3 yıl
Zaten iyi çalışıyor gelsin bakalim
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