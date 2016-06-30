SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu

Mobil cihazlar olsun, dijital kameralar olsun son yıllarda giderek büyüyen bir veri kullanımı var ve artık depolama belleklerinin de buna cevap vermesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda 2GB veya 4GB gibi dahili kapasiteler ve 16GB gibi harici hafıza kartları ortalama bir kullanım için yeterli oluyordu ancak artık kat kat fazla bellek alanına ihtiyaç duyuluyor.

Bellek üreticileri, bu ihtiyaca cevap verebilmek için sürekli çıtayı yükseltiyor. Samsung, geçtiğimiz ay microSD kartlarda 256GB kapasiteye ulaşarak bir rekora imza atmıştı. SanDisk de gecikmeden kapasite yarışına ortak oldu ve iki yeni 256GB kapasiteli microSD kartını duyurdu.

Kartların ilki Extreme serisine ait. UHS-III ve Class 10 standartlarını taşıyan 256GB Extreme microSDXC hafıza kartı, 100MB/s okuma, 90MB/s yazma hızlarına erişebiliyor. Firma, hafıza kartına 14 saatlik 4K video sığdırılabileceğini belirtiyor. Bu kartı şu anda sınıfının en hızlısı durumunda zira Samsung en fazla 95MB/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyordu.

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Diğer kart ise Ultra sınıfında. 256GB SanDisk Ultra microSDXC hafıza kartı, UHS-I ve Class 10 standartlarını taşıyor. Veri aktarım hızları 95MB/s seviyesine ulaşabilen kart, daha çok akıllı telefon ve tabletlerde kullanmak üzere tasarlanmış.

Her iki hafıza kartı da suya, toza, darbelere, X ışınlarına ve ısıya dayanıklı olarak geliştirilmiş. SanDisk Memory Zone Android uygulaması ile cihazdaki yedekleme verilerini kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. SanDisk 256GB serisinde Extreme modeli için 200$ fiyat etiketi mevcut. Ultra modeli ise 150$ fiyat etiketine sahip. Kartlar önümüzdeki aylarda piyasada olacak. Samsung’un 256GB EVO Plus hafıza kartı ise 250$ seviyesindeydi.