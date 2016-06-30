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SanDisk, 256GB kapasiteli microSD kartlarını duyurdu

Samsung, geçtiğimiz ay microSD kartlarda 256GB kapasiteye ulaşarak bir rekora imza atmıştı. SanDisk de gecikmeden kapasite yarışına ortak oldu ve iki yeni 256GB kapasiteli microSD kartını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlar olsun, dijital kameralar olsun son yıllarda giderek büyüyen bir veri kullanımı var ve artık depolama belleklerinin de buna cevap vermesi gerekiyor. Geçmiş yıllarda 2GB veya 4GB gibi dahili kapasiteler ve 16GB gibi harici hafıza kartları ortalama bir kullanım için yeterli oluyordu ancak artık kat kat fazla bellek alanına ihtiyaç duyuluyor.

Bellek üreticileri, bu ihtiyaca cevap verebilmek için sürekli çıtayı yükseltiyor. Samsung, geçtiğimiz ay microSD kartlarda 256GB kapasiteye ulaşarak bir rekora imza atmıştı. SanDisk de gecikmeden kapasite yarışına ortak oldu ve iki yeni 256GB kapasiteli microSD kartını duyurdu.

Kartların ilki Extreme serisine ait. UHS-III ve Class 10 standartlarını taşıyan 256GB Extreme microSDXC hafıza kartı, 100MB/s okuma, 90MB/s yazma hızlarına erişebiliyor. Firma, hafıza kartına 14 saatlik 4K video sığdırılabileceğini belirtiyor. Bu kartı şu anda sınıfının en hızlısı durumunda zira Samsung en fazla 95MB/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyordu.

Ayrıca Bkz. "Brexit, teknoloji firmalarını da etkiledi"

Diğer kart ise Ultra sınıfında. 256GB SanDisk Ultra microSDXC hafıza kartı, UHS-I ve Class 10 standartlarını taşıyor. Veri aktarım hızları 95MB/s seviyesine ulaşabilen kart, daha çok akıllı telefon ve tabletlerde kullanmak üzere tasarlanmış.

Her iki hafıza kartı da suya, toza, darbelere, X ışınlarına ve ısıya dayanıklı olarak geliştirilmiş. SanDisk Memory Zone Android uygulaması ile cihazdaki yedekleme verilerini kolay bir şekilde yönetebiliyorsunuz. SanDisk 256GB serisinde Extreme modeli için 200$ fiyat etiketi mevcut. Ultra modeli ise 150$ fiyat etiketine sahip. Kartlar önümüzdeki aylarda piyasada olacak. Samsung’un 256GB EVO Plus hafıza kartı ise 250$ seviyesindeydi. 

 

http://www.techradar.com/news/computing-components/storage/sandisk-s-new-256gb-microsd-makes-your-phone-as-spacious-as-a-laptop-1324099 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ekrem71 3 yıl en beğenilen WoXeD
WoXeD

başlık yanlış olmuş ya @ekrem71 aslında senden beklenen "şok şok şok o üretici en büyük ürününü tanıttı" olmalıydı.sanırım atladın bunu.

O kadar da değil elbette. Başlıklarımın hemen tamamı açıklayıcı mahiyettedir. Bazen ilgi çekmesi açısından farklı başlıklar atıyorum ancak bu kadar rahatsız edebilecek tarzda olmadığını düşünüyorum. Neden sürekli agresif olduğunuzu anlayabilmiş değilim.
WoXeDbaşlık yanlış olmuş ya @ekrem71 aslında senden beklenen "şok şok şok o üretici en büyük ürününü tanıttı" olmalıydı.sanırım atladın ...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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ekrem71 3 yıl WoXeD
WoXeD
ekrem71

WoXeD

başlık yanlış olmuş ya @ekrem71 aslında senden beklenen "şok şok şok o üretici en büyük ürününü tanıttı" olmalıydı.sanırım atladın bunu.

O kadar da değil elbette. Başlıklarımın hemen tamamı açıklayıcı mahiyettedir. Bazen ilgi çekmesi açısından farklı başlıklar atıyorum ancak bu kadar rahatsız edebilecek tarzda olmadığını düşünüyorum. Neden sürekli agresif olduğunuzu anlayabilmiş değilim.

çünkü rahatsız oluyorum o başlıklardan ve her konudaki taraflı duruşunuzdan.çeviri yaparken bile taraflı duruyorsunuz.

Taraf tuttuğum tek konu Beşiktaş'tır bunun haricinde taraf tutmam. Her platformu beğenerek kullanırım. Ne apple fanıyım ne android. Hiçbiri de babamın oğlu değil. Kimseden reklam ücreti almam aksine platformlar benim ödediğim paralarla ayakta durur. Bu bakımdan onların benim reklamımı yapmaları gerektiğini düşünürüm. gördüğümüz bilgileri buradan paylaşıyoruz eksik gördüklerimizi soylüyoruz başarı hikayelerini de anlatıyoruz. Hiçbir zaman kötü bir olayı iyi süsü vererek okuyucuya sunmadım. Yaparsam size hakaret olur. Buradan kimseyi rencide edici sözler de söylemedim o kadar saf yememize rağmen. Çok ağır hakaretleri yönetime şikayet ettik sadece. Olayın özeti budur.
WoXeDekrem71WoXeDbaşlık yanlış olmuş ya @ekrem71 aslında senden beklenen "şok şok ş...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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FreeRun 3 yıl
bu teknoloj acayip bir noktaya geldi yahu
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Berke001 3 yıl
Android 6.0 ile gelen, hafıza kartlarını dahili bellek gibi kullanma özelliği için ideal görünüyor. Tabi rastgele okuma yazma hızları, telefonlardaki dahili belleklere kıyasla nasıl bir performans sergiliyordur şuan için meçhul
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WoXeD 3 yıl
ahmet.
Merhaba, Taraf olma durumu diye bir şey yok kesinlikle. Gördüğümüzü gördüğümüz gibi yazıyoruz. Sabahki Android haberi için iOS kullanıcıları Ekremi Androidci olmakla, akşamki iOS haberi için Android kullanıcıları iOScu olmakla eleştiriyor. Kaldı ki ben biliyorum kendisinin tablette, bilgisayarda, telefonda hangi sürümleri kullandığını. Tahmin edemeyeceğiniz şekilde her platforma hakim aslında. Bence bu yorumla siz ön yargılı bir duruş sergiliyorsunuz.

sevmiyorum ve sevmek zorundada değilim kendisini?var mı bunada vereceğiniz cevap?erdiyi mesut abiyi seven adam ekremi sevmiyor olamazmı?
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wox 3 yıl
Patron bunları bulamıyoruz ki ülkemzide alalım.
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GoldPunch 3 yıl wox
wox
Patron bunları bulamıyoruz ki ülkemzide alalım.

Amazon tüm sandisk hafıza kartlarını ulkemize yolluyor. Ben hep sd kartları yurtdısından alıyorum hem cok ucuza denk geliyor hem de yeni çıkan ürünleri alabiliyorum. Siz de araştırın isterseniz.
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GoldPunch 3 yıl
İlk defa bu bu kadar yuksek kapasiteli modelinde extreme i cikaracaklar. Sahsen cok heyecanlandim. Amazondan alınır bu kart.
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A.F.Y.D 3 yıl
Bende bunlardan bekliyordum uzun zaman, fiyatı çok pahalı olmaz umarım
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WoXeD 3 yıl
başlık yanlış olmuş ya @ekrem71 aslında senden beklenen "şok şok şok o üretici en büyük ürününü tanıttı" olmalıydı.sanırım atladın bunu.
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ekrem71 3 yıl WoXeD
WoXeD

başlık yanlış olmuş ya @ekrem71 aslında senden beklenen "şok şok şok o üretici en büyük ürününü tanıttı" olmalıydı.sanırım atladın bunu.

O kadar da değil elbette. Başlıklarımın hemen tamamı açıklayıcı mahiyettedir. Bazen ilgi çekmesi açısından farklı başlıklar atıyorum ancak bu kadar rahatsız edebilecek tarzda olmadığını düşünüyorum. Neden sürekli agresif olduğunuzu anlayabilmiş değilim.
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sandisk, sandisk 256gb microsd ve
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