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SanDisk dünyanın en yüksek kapasitesine sahip SDXC kartını duyurdu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk dünyanın en yüksek kapasitesine sahip SDXC kartını duyurdu

Veri depolama alanının önde gelen firmalarından olan SanDisk, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirttiği yeni SDXC kart serisini resmiyete kavuşturdu.

UHS-I standardını taşıyan SanDisk Extreme PRO serisi SDXC kartlar, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçeneklerine sahip. 512GB kapasiteli olan ise şimdiye kadar ki en yüksek kapasiteli SDXC kartı olarak dikkat çekiyor. 

SanDisk'in 2003 yılındaki 512MB kapasiteli kartı dikkate alındığında kapasite talebinin 1000 kart arttığı görülüyor. 512GB kapasiteli kart 4K çözünürlükler için geliştirilen UHS-3 kayıt hızını destekliyor ve 90MB/s yazma, 95MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Serideki diğer kartlar ise hız ve UHS konusunda biraz daha geride kalıyor. 

Sınırlı ömür boyu garanti ile gelen seri suya, toza, şoka, ısı değişimlerine ve x-ray ışınlarına karşı da dayanıklılık sunuyor. Firmanın RescuePRO Deluxe veri kurtarma yazılımı ile kazara silinen görüntülerinizi geri getirmeniz mümkün. 512GB kapasiteli kart 800$ fiyat etiketine sahip. Diğer iki kartın fiyatı ise açıklanmadı.  

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2014/sandisk-premieres-worlds-highest-capacity-sd-card-for-high-performance-video-and-photo-capture/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
M60! 4 yıl
Sık kullandığım bir alan olmasa da senelerdir SanDisk'e işim düşmüştür. Hafızamı yokluyorum da bazı arkadaşlarınki gibi bir sıkıntı hiç yaşamadım. Belki yoğun olarak kullanmadığım için karşılaşmamış olabilirim.
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helluri 4 yıl
son bir aydır fiyatların düşmesinden belliydi
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meego 4 yıl
Sandisk gibi bir markaya dandik diyen yorumlar var ya, teknolojiden anlamayan insanları direk belli ediyor.
Arkadaşlar sandsik 1988 yılından beri bu işle uğraşıyor katı diskten tutunda, veri merkezleri , bilgisayarlar , mobil depolama çözümleri ve mp3 çalar gibi ürünlerle piyasada bulunmakta.Dünyanın en büyük üreticisidir.600 e yakın patenti bulunmakta.
Fotoğrafçıların zor koşullarda fotoğraf çekebilmelerini sağlamak için ilk kafa patlatan firmadır.
Dünyanın en hızlı ve sağlam hafıza kartlarına sahiptir.
SanDisk Extreme PRO SDHC/SDXC UHS-II Bellek Kartı 280MB/s'ye kadar okuma ve 250 MB/s'ye kadar da yazma hızları sunar.
Firmaları bilmeden karalamayalım
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lj94 4 yıl
tam bundan al 2 tane raidle bir şekilde diyecekken 800 dolar olduğunu görünce....
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ALBAY 4 yıl
Adam gitmiş sandiskin en ucuz flaş diskini almış gelmiş burda sandisk dandik diyo. Bende 32gb extreme serisi flaş diski var.180mb okuma yazma hızı alıyorum. Paraya kıyın biraz.cruze nedir? 10 Liralık bellek.
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sakallıyan 4 yıl
2012 yılı aralık ayında note 2 için aldığım 64 gb kart, fotoğrafları kafasına göre silmeye başlamıştı. Ne format değiştiriliyor ne biçimlendiriliyor ne de herhangi bir yazılımla sıfırlanıyordu. Üstelik faturası da yoktu. Bir umut müşteri temsilcisini aradım, uzakdoğu aksanıyla türkçe konuşan bir bayan oldukça yardımcı oldu. Mail atıp seri numarasıdır, hafızasıdır, ıvır zıvır bilgiler içeren matbu 7-8 soruluk bir form doldurtturdu, ertesi gün ise kartı benden istediler. İzindeyken telefonuma kargo mesajı geldi, kontrol ettiğimden ismini unuttuğum çek cumhuriyeti'nden bir şehirdi. Yirmi günlük iznimin sonuna doğru ulaşır dediğim kartı İki gün içinde iş arkadşım teslim almıştı. Dandiktir değildir, burda ahkam kesecek kadar karşılaştırma yapacak kadar bilgim yok ancak adamlar malının arkasında duruyor arkadaş. Alırsam bir daha sandisk alırım, şimdiye kadar müşteri memnuniyeti açısından alakasız sektörlerde olsa bir sandisk bir de tchibo
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sis651 4 yıl
Daha 32Gb kartı düzgün çalışmıyor, acaba bu nasıldır. Bu kadar belleği kontrol etmek her cihazın yiyeceği halt değil...
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downsoon 4 yıl
MicroSD karta 128 sığdırdınız buna 512gb ı yeni mi sığdırdınız. Mühendis olarak işe başlatacaksınız beni
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fastmustaine 4 yıl
Vay be 512 gb
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The-Engineer 4 yıl
512 Gb , teknoloji çok hızlı gelişiyor
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Glorfindel1907 4 yıl
Sandisk bu işi en iyi yapan firma bence kesinlikle
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xmasx 4 yıl
Elime 2 gb lik bir hdd gecmisti ona da xp kurmustum da toplama bilgisayarimi ancak ayaga kaldirmistim :)
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darkaura 4 yıl
10 senede 512mbden 512gb ye, 1024 kati. yani her sene kapasiteyi 2ye katlamislar demektir. 2 uzeri 10 tam olarak 1024. 18ayda ikiye katlayan ortalama yari iletken gelisiminden bile daha hizli.

donanimhaberde gectiysede gormedim. muhtemelen gecmedi. aslinda nand bellek konusunda samsung resmen cigir aciyor. bellekleri 3d dizilimle yerlestirerek performans, kapasite ve maliyette buyuk sicramalar yapiyorlar. hic bahsinin gecmemesi cok ilginc. varsa yoksa markette goze bile carpmayacak, kiytirik ios android oyun ve app haberleri. teknoloji haberciligi bu olmamali.
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