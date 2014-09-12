SanDisk dünyanın en yüksek kapasitesine sahip SDXC kartını duyurdu





Veri depolama alanının önde gelen firmalarından olan SanDisk, dünyanın en yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirttiği yeni SDXC kart serisini resmiyete kavuşturdu.





UHS-I standardını taşıyan SanDisk Extreme PRO serisi SDXC kartlar, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçeneklerine sahip. 512GB kapasiteli olan ise şimdiye kadar ki en yüksek kapasiteli SDXC kartı olarak dikkat çekiyor.





SanDisk'in 2003 yılındaki 512MB kapasiteli kartı dikkate alındığında kapasite talebinin 1000 kart arttığı görülüyor. 512GB kapasiteli kart 4K çözünürlükler için geliştirilen UHS-3 kayıt hızını destekliyor ve 90MB/s yazma, 95MB/s okuma hızlarına ulaşabiliyor. Serideki diğer kartlar ise hız ve UHS konusunda biraz daha geride kalıyor.





Sınırlı ömür boyu garanti ile gelen seri suya, toza, şoka, ısı değişimlerine ve x-ray ışınlarına karşı da dayanıklılık sunuyor. Firmanın RescuePRO Deluxe veri kurtarma yazılımı ile kazara silinen görüntülerinizi geri getirmeniz mümkün. 512GB kapasiteli kart 800$ fiyat etiketine sahip. Diğer iki kartın fiyatı ise açıklanmadı.

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2014/sandisk-premieres-worlds-highest-capacity-sd-card-for-high-performance-video-and-photo-capture/