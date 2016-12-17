Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sanal gerçeklik için Need for Speed No Limits çıktı

Electronic Arts, popüler yarış oyunu Need for Speed No Limits’i Daydream için optimize etti. Oyuncular artık yarış atmosferinin içerisine dahil olabilecekler.
2 yıl
3,8b
1
7
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google’ın mobil sanal gerçeklik sektöründe bir standart oluşturmak için başlattığı Daydream programı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Electronic Arts da Need for Speed No Limits oyununu Daydream için optimize etti.

Sürücü Koltuğuna Oturun

Oyun severleri yarış atmosferinin içerisine çekecek ve sürücü koltuğuna oturtacak olan yapım sadece Daydream VR ile uyumlu akıllı telefonlarda oynanabiliyor. Bu telefonlar da Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force şeklinde sıralanıyor.

4 adet gerçekçi atmosfer içerisinde 12 pist ve 60 civarında yarışa ev sahipliği yapan oyunda etkileyici görsel efektler ile SFX surround ses teknolojisi kullanılmış. Oyuncular Subaru WRX STI, Lamborghini Aventador LP 700-4, BMW M4 Coupe ve Porsche 911 gibi pek çok popüler aracı kullanabilecekler.

Ayrıca Bkz. "Super Mario Run koşuya hazır"

Sürekli oynayarak şöhretinizi arttırdığınız oyunda Flaming Skulls, Marcus King ve The Royals gibi rakip gruplarla da mücadele edebiliyorsunuz. Kontrol noktasında Daydream gözlüklerinin kablosuz kumandasının biraz yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Oyun 40TL fiyat etiketine sahip.


 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guhong01 2 yıl en beğenilen
"Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force" ile uyumlu. Daydream iyi güzel ama sadece bu cihazlarla çalışıp galaxy S7 edge gibi son model cihazlarla bile çalışmayacaksa ne anlamı kaldı bu işin.... Balon gibi geliyor bana bu muhabbet, Google kendi markasını yaratmaya çalışıyor eyvallah ama bir anda bu kadar içine kapanık olursa bu işin başarıya ulaşacağından emin değilim. Ha eğer sadece bu cihazlarda olan bir donanım var ve bu nedenle daydream bunlarda çalışıyorsa biri beni aydınlatsın lütfen
"Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force" ile uyumlu. Daydream iyi güzel ama sadece bu cihazlarla çalışıp galaxy S7 edge gibi son model cihazlarla bile çalışma...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
Bu güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Front-Back 2 yıl
güzel oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 yıl
aynı donanımı kullanıp birinde iyi çalışıp diğerinde kötü çalışan oyunlarda gördüm dediğim işlemcide snapragon 820 yani öyle bi dandik işlemcide değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 2 yıl en beğenilen
"Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force" ile uyumlu. Daydream iyi güzel ama sadece bu cihazlarla çalışıp galaxy S7 edge gibi son model cihazlarla bile çalışmayacaksa ne anlamı kaldı bu işin.... Balon gibi geliyor bana bu muhabbet, Google kendi markasını yaratmaya çalışıyor eyvallah ama bir anda bu kadar içine kapanık olursa bu işin başarıya ulaşacağından emin değilim. Ha eğer sadece bu cihazlarda olan bir donanım var ve bu nedenle daydream bunlarda çalışıyorsa biri beni aydınlatsın lütfen
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl Guhong01
Guhong01

"Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force" ile uyumlu. Daydream iyi güzel ama sadece bu cihazlarla çalışıp galaxy S7 edge gibi son model cihazlarla bile çalışmayacaksa ne anlamı kaldı bu işin.... Balon gibi geliyor bana bu muhabbet, Google kendi markasını yaratmaya çalışıyor eyvallah ama bir anda bu kadar içine kapanık olursa bu işin başarıya ulaşacağından emin değilim. Ha eğer sadece bu cihazlarda olan bir donanım var ve bu nedenle daydream bunlarda çalışıyorsa biri beni aydınlatsın lütfen

Çok Haklısın Kardeş, benim bildiğim ekstra bir donanım yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 5 ay Guhong01
Vay anasını, S8 ile bile çalışmıyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Rogue One: A Star Wars Story gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 2 yıl Hackerler sadece 35 dolarlık küçük bir kutuyla tüm ağ kontrolünü ele geçirilebilir 2 yıl Hololens’e Samsung’dan rakip 2 yıl Android Auto sesli asistana kavuşuyor 2 yıl Kickass Torrents efsanesi eski içerikleriyle birlikte geri döndü 2 yıl ARM tabanlı Windows bilgisayarlar geliyor 2 yıl Gigabyte'tan Xtreme Gaming serisine dahil XTC700 işlemci soğutucu 2 yıl AMD Vega Cube: 100 TFLOPS’luk canavar ile tanışın 2 yıl Corsair Air 740 incelemesi "Geniş ve ferah ATX küp kasa" 2 yıl Google, Apple ve Uber de Müslüman kaydının oluşturulmasına destek vermeyecek 2 yıl Yeni nesil G20 kasa kodlu BMW 3 Serisi test esnasında görüntülendi 2 yıl TSK'nın zırhlı araçları kafes zırh ile korunacak 2 yıl Xbox One ve Windows 10'a Dolby Atmos desteği geliyor 2 yıl Popüler iOS oyunu Hocus, Android’e geldi 2 yıl Turkcell’in "GNÇYTNK" eğitim programına üç teknoloji devi katıldı 2 yıl FBI ve CIA, Rusya'nın siber saldırı yaptığı konusunda ortak fikire vardı 2 yıl Fotoğrafçılar, makinelerde daha efektif şifreleme istiyor 2 yıl Apple'ın 13 milyar euroluk İrlanda bilmecesi sürüyor 2 yıl Ubisoft bu hafta sonuna özel tam 7 oyunu ücretsiz veriyor 2 yıl LG'den HDR10 destekli 32 inç monitör 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sanal gerçeklik için Need for Speed No Limits çıktı Sonraki Süper Mario Run tufanı 2 yıl Kavisli ekranlara olan talep giderek artıyor 2 yıl Sihirli telefon Huawei Honor Magic tanıtıldı 2 yıl 2si1 "Buz gibi" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl MSI'dan kavisli 144 Hz monitör 2 yıl XBox One'a ağ performansı güncellemesi 2 yıl Nintendo Switch fiyatı ve kullanılan SoC 2 yıl Opel’in elektrikli aracı 2017 yılında satışa çıkıyor 2 yıl Apple nihayet Endonezya'da telefon satış izni aldı, ama bakın nasıl ? 2 yıl Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi 2 yıl Sony’nin yeni akıllı telefonu Xperia XA görüntülendi 2 yıl Avrupa’nın konumlama sistemi Galileo hayata geçiyor 2 yıl Huawei, güneş enerjisi çözümleriyle elektrik maliyetlerini hafifletecek 2 yıl ABD seçimlerinde Rus hacker'ların izine rastlandı 2 yıl WordPress'in ana şirketi Automattic, Müslüman kaydının tutulmasına yardım etmeyecek 2 yıl Tesla Model X’in otomatik pilotu kazayı ani bir hamle ile önledi [Video] 2 yıl iPhone 6s şarj olduktan sonra patladı 2 yıl WordPress blogları artık 360 derece VR içerikleri destekliyor 2 yıl Super Mario Run koşuya hazır 2 yıl Televizyonu dokunmatik ekrana dönüştüren Touchjet Wave satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim