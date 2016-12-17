Sanal gerçeklik için Need for Speed No Limits çıktı

Google’ın mobil sanal gerçeklik sektöründe bir standart oluşturmak için başlattığı Daydream programı yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlıyor. Electronic Arts da Need for Speed No Limits oyununu Daydream için optimize etti.

Sürücü Koltuğuna Oturun

Oyun severleri yarış atmosferinin içerisine çekecek ve sürücü koltuğuna oturtacak olan yapım sadece Daydream VR ile uyumlu akıllı telefonlarda oynanabiliyor. Bu telefonlar da Pixel, Pixel XL, Moto Z ve Moto Z Force şeklinde sıralanıyor.

4 adet gerçekçi atmosfer içerisinde 12 pist ve 60 civarında yarışa ev sahipliği yapan oyunda etkileyici görsel efektler ile SFX surround ses teknolojisi kullanılmış. Oyuncular Subaru WRX STI, Lamborghini Aventador LP 700-4, BMW M4 Coupe ve Porsche 911 gibi pek çok popüler aracı kullanabilecekler.

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Sürekli oynayarak şöhretinizi arttırdığınız oyunda Flaming Skulls, Marcus King ve The Royals gibi rakip gruplarla da mücadele edebiliyorsunuz. Kontrol noktasında Daydream gözlüklerinin kablosuz kumandasının biraz yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Oyun 40TL fiyat etiketine sahip.



