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Sanal para birimlerini hedef alan Pony adlı bir botnet ağı keşfedildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal para birimlerini hedef alan Pony adlı bir botnet ağı keşfedildi

Son dönemde Bitcoin gibi sanal para birimlerinin popülerlik kazanması, kötü niyetli hackerların da dikkatinden kaçmadı. 

Reuters'in haberine göre kullanıcıların sanal cüzdanlarından sanal para birimlerini çalmayı amaçlayan Pony adlı yeni bir botnet ağı keşfedildi. Trustwave firması tarafından keşfedilen Pony, şimdiye kadar 700 bin makineye bulaştı, 600 bin web sitesi giriş bilgilerini çaldı, 100 bin hesaba erişim sağladı. 

Toplamda 85 Bitcoin sanal cüzdanını kıran Pony, 220 bin dolarlık para birimini kendi üzerine aktardı. Trustwave, sanal cüzdanlardan para çalmanın bankalardan para çalmaktan daha kolay olduğunu belirtiyor. Firma sanal cüzdanınızın etkilenip etkilenmediğini tespit eden bir yazılımı da kullanıma sundu.


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DH Misafiri 5 yıl
Bunlar hep paralel ağlar
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dogan_95 5 yıl
Genelde Panzehiri ilk bulup satan, zehrin üreticisi oluyor.
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sis651 5 yıl
Acaba arkasında hangi banka ve ticari kurumlar var?
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SeyyarSatıcı 5 yıl sis651
sis651

Acaba arkasında hangi banka ve ticari kurumlar var?




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