Sandisk'den fotoğrafçılara özel 64 GB Extreme Pro SDXC bellek kartı

Dünyaca ünlü depolama çözümleri üreticisi SanDisk, akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcılarının yanısıra fotoğraf çekimi ve video kaydıyla uğraşan teknoloji meraklılarını da unutmayarak 64 GB kapasite sunan Extreme Pro serisi dahilindeki SDXC bellek kartını duyurdu.

Özellikle RAW formatında fotoğraf çekimi yapanların veya Full HD video kaydedenlerin yardımına koşan 64 GB'lık bellek kartı, firma verilerine göre saniyede 90 MB'a varan yazma ve saniyede 95 MB'a varan okuma hızlarına erişebiliyor.



İhtiyaçlara göre 8 GB ile 64 GB arası kapasite sunan bellek kartlarının fiyatları ise şu şekilde;



8 GB: 100.99$



100.99$ 16 GB: 159.99$



159.99$ 32 GB: 299.99$



299.99$ 64 GB: 499.99$

