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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sandisk'den fotoğrafçılara özel 64 GB Extreme Pro SDXC bellek kartı

7 yıl
11,7b
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3
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü depolama çözümleri üreticisi SanDisk, akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanıcılarının yanısıra fotoğraf çekimi ve video kaydıyla uğraşan teknoloji meraklılarını da unutmayarak 64 GB kapasite sunan Extreme Pro serisi dahilindeki SDXC bellek kartını duyurdu.
Özellikle RAW formatında fotoğraf çekimi yapanların veya Full HD video kaydedenlerin yardımına koşan 64 GB'lık bellek kartı, firma verilerine göre saniyede 90 MB'a varan yazma ve saniyede 95 MB'a varan okuma hızlarına erişebiliyor.
İhtiyaçlara göre 8 GB ile 64 GB arası kapasite sunan bellek kartlarının fiyatları ise şu şekilde;
  • 8 GB: 100.99$
  • 16 GB: 159.99$
  • 32 GB: 299.99$
  • 64 GB: 499.99$

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SystemApps 7 yıl
bunlar hddlerden daha hızlı gelişiyorlar.Enteresan bir durum nerdeyse windows kursak hddlerden daha iyi çalışacak bu gidişle....
Sandisk kaliteli bir markadır.Şu an pahalı da olsa normal yani yeni teknoloji herzamn pahalı oluyor ve olmuşdur da ama sdhc kartlar gibi ucuzlaması uzun sürmez :)
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yc#1 7 yıl
SDXC kartlar kapasite ve hızlarıyla CF'lerin yerini almaya çalışıyor.
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MuradinBronzeBeard 7 yıl
Sanki pahali gibi :)
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