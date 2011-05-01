Sandy Bridge işlemcili, Thunderbolt'lu iMac'ler 3 Mayıs'ta tanıtılabilir

Mevcut iMac'lerin stoklarında yaşanan sıkıntılardan dolayı bir süredir satışa sunulması beklenen yeni iMac'ler AppleInsider'ın konuyla ilgili kaynağından edindiği bilgiye göre 3 Mayıs'ta Apple tarafından tanıtılacak.

Alınan bilgiye göre 3 Mayıs'da Apple'ın tanıtmayı planladığı yeni iMac'ler, Sandy Bridge işlemcilerinden gücünü alacak ve ilk olarak firmanın geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı yeni nesil Macbook Pro'larda yer verdiği yüksek hızlı Thunderbolt girişine sahip olacak. Fakat kimi kaynakların dile getirdiği iMac'in panel boyutlarında değişiklik ve 6000 serisi AMD Radeon HD yongalarına sahip olacağı yönündeki iddialar ise AppleInsider'ın kaynağı tarafından doğrulanmadığını belirtelim.