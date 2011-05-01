Sandy Bridge işlemcili, Thunderbolt'lu iMac'ler 3 Mayıs'ta tanıtılabilir

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Mevcut iMac'lerin stoklarında yaşanan sıkıntılardan dolayı bir süredir satışa sunulması beklenen yeni iMac'ler AppleInsider'ın konuyla ilgili kaynağından edindiği bilgiye göre 3 Mayıs'ta Apple tarafından tanıtılacak.
Alınan bilgiye göre 3 Mayıs'da Apple'ın tanıtmayı planladığı yeni iMac'ler, Sandy Bridge işlemcilerinden gücünü alacak ve ilk olarak firmanın geçtiğimiz Şubat ayında tanıttığı yeni nesil Macbook Pro'larda yer verdiği yüksek hızlı Thunderbolt girişine sahip olacak. Fakat kimi kaynakların dile getirdiği iMac'in panel boyutlarında değişiklik ve 6000 serisi AMD Radeon HD yongalarına sahip olacağı yönündeki iddialar ise AppleInsider'ın kaynağı tarafından doğrulanmadığını belirtelim.
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Tanitim degildi aslinda, sessizce donanim degistirdiler. Gecen Mac Pro ve MacBook Pro degisimlerinde de buyuk olmamisti.
Major Update ler Kesinlikle bir konferansta tanitilirken bu tip Minor Update ler Tanitilmaz, Bir konferansa denk gelirse sadece bahsedilir.
Major Update MacBook Pro ve iMac ailesi icin 2-3 Yil surdugunden 2012 ilk yarisinda kesin cikacak gozuyle bakiyorum ben
iMac degisimine kesin gozle bakiliyor. Bir cok kaynak dogruladi. Tarih 1 hafta ileri 1 hafta geri sonucta kisa zaman icersinde degisecek. Thunderbolt unu koymak isteyecekler bi kere Sandy Bridge i gecin.
MacBook Pro alacaklar beklemesin alsin. 2012'de yeni kasa ile cikacak
iMac alacaklar beklesin. Sandy Bridge kesin olarak gelecek. 2012'de yeni kasa ile cikacak
Bazi arkadaslar Mac almak istiyor fakat nasil bir yol izleyecegini bilmiyor.
Ustteki yazdigimi mesaji roadmap olarak algilayiniz lutfen.
MacBook Pro ve iMac serisi tam olarak (dis+ic) 2012 ilk yarisinda degisilmesi bekleniyor. (Yuksek Ihtimal)
MacBook ve Mac mini serisi de tam olarak (dis+ic) 2012 olamadan degismesi bekleniyor. (Kesin degil, yorum yapamam)
Ekran Karti veya SSD kesin degil
Kasasin degismeyecegini adim gibi eminim 2010 early olarak MacBook Pro lar'la birlikte degisecek
O yuzden MB Pro veya iMac alma fikirlerimi 2012 yazina erteledim. 2009 MB Pro ile devam edip yanina 11" MB Air kardes alicam