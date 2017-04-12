Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Şarkı söyleme yeteneğinizi geliştiren uygulama: Vanido

Vanido isimli iOS uygulaması, çeşitli egzersizler ve oyunlarla şarkı söyleme yeteneğini geliştirmeyi hedefleyen kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Uygulamanın detayları haberimizde.
2 yıl
5,2b
1
3
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Vanido isimli yeni mobil uygulama, şarkı söyleme yeteneğini geliştirmek adına egzersiz yapmayı isteyen kullanıcılara hitap ediyor. “Kişisel şarkı söyleme eğitmeni” olarak tanıtılan Vanido, gerçek zamanlı ses perdesi ölçeği sayesinde şarkı söylenildiği sırada performans takibi yapabiliyor. Günlük olarak kullanıcısına üç farklı egzersiz sunan uygulama, toplamda dört kategoriye dahil olan bu egzersizlerle puanlama yapıyor ve gelişimi ölçüyor. Ayrıca egzersizlerle tecrübe toplamak ve seviye atlamak da mümkün.

Uygulamayı denediğini söyleyen The Verge editörü Chaim Gartenberg, Vanido’nun iPhone mikrofonuyla veya ek mikrofonlarla mükemmel olarak çalışmadığını ancak geliştiricilerin bunun farkında olduğunu ve bu durumu düzeltmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Uygulama içerisinde her güncellemeyle yeni bir oyunun ekleneceği de belirtilmiş. Yakın bir zamanda “Vocal Heat” isimli oyunun kullanıma sunulması bekleniyor.

Şimdilik yalnızca iOS ile uyumlu olan Vanido, geliştiricilerin yaptığı açıklamalara göre yakında Android’e de gelecek. Uygulamanın App Store linkine buradan ulaşabilirsiniz ve tamamen ücretsiz olarak uygulamayı indirebilirsiniz.


http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/4/10/15246932/vanido-personal-singing-coach-app-range-voice-notes Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tropik17 2 yıl
Şarkı söylediğimde etrafımdakiler isyan halinde bana "sus, ne olur acı bize" diyor. Şimdi bu program beni şarkıcı yapacak mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nForcer 2 yıl
Bunun gibi diksiyonu geliştirmeye yarayan bir uygulama olsa tadından yenmez olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 2 yıl
Sesi güzel olanlar ama şarkı söyleme deneyimi/eğitimi hiç olmayanlar bu uygulama tam size göre(reklam gibi oldu)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Altay Tankı'nın seri üretim tarihi ile ilgili açıklama geldi 2 yıl Toyota'dan yürümeye destek amaçlı robotik bacak 2 yıl Stephen King uyarlaması The Mist'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl IDEF 2017 ziyaretçi ön kayıt formu yayınlandı 2 yıl Microsoft Edge, pil kullanım testinde Chrome’u ve Firefox’u büyük farkla geçti 2 yıl Razer Ornata incelemesi "Mecha Membrane, yastık gibi bileklik, şahane RGB aydınlatma" 2 yıl Mate 9’un satış rakamları Huawei’in yüzünü güldürüyor 2 yıl İşte Hürkuş C'nin hedefini vurma anı 2 yıl Türkiye'de vatandaş da elektrik satabilecek 2 yıl iPhone sahiplerinin VR uygulamalarına ilgisi oldukça büyük 2 yıl Trafik sigortasında yeni uygulama ile taksit imkanı kalkıyor 2 yıl Qualcomm BlackBerry'e 815 milyon dolar geri ödeme yapacak 2 yıl Samsung, katlanabilir telefon için prototip üretimine başlıyor 2 yıl İstanbul Yeni Havalimanı'nın bilgilendirme ekranlarını Vestel üretecek 2 yıl Google Autodraw ile içinizdeki ressamı ortaya çıkarın 2 yıl BTK'dan yeni düzenleme: Ortak internet kullanımına sms ile doğrulama zorunluluğu 2 yıl Casper’ın çift arka kameralı ilk akıllı telefonu VIA F1 tanıtıldı 2 yıl Moto C ve Moto C Plus, Motorola'nın en ucuz akıllı telefonları olacak 2 yıl Google görsel aramalarda Pinterest tarzı alışveriş yönlendirmeli fotoğraflar kullanmaya başladı 2 yıl Western Digital’den MacBook cihazlarını şarj edebilen depolama çözümü 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Şarkı söyleme yeteneğinizi geliştiren uygulama: Vanido Sonraki Qualcomm’dan Apple’a karşı dava 2 yıl Tesla'nın hızlı yükselişi endişe uyandırıyor 2 yıl Drone satışları 2016'da iki katına çıktı 2 yıl Facebook'tan gazetecilere ''Facebook'u etkin kullanma'' kursu 2 yıl Air Force’un geliştirdiği pilotsuz F-16, karadaki hedefleri başarıyla vurabiliyor 2 yıl Windows Vista için yolun sonu geldi 2 yıl Boeing, 3D yazıcı ile uçakların üretim masraflarını düşürecek 2 yıl Google cinsiyet ayrımcılığı iddialarına yanıt verdi 2 yıl AMD Ryzen 5 geldi Intel Core i5 bitti! "Ryzen 5 1600x ve 1500x inceleme" 2 yıl LeEco 2 milyar dolarlık satın alımdan vazgeçti 2 yıl ZTE uygun fiyatlı Android Wear saatini tanıttı 2 yıl Netflix ve Amazon bu yıl video içeriğe 10 milyar dolar harcayacak 2 yıl Yerli gemisavar füze Atmaca'nın ilk fotoğrafı yayınlandı 2 yıl Snapdragon 835'li Xiaomi Mi 6, 19 Nisan'da tanıtılacak 2 yıl Kapıları ''akıllandıran'' sistem: Onlock 2 yıl Prisma geliştiricileri uygulamaya filtre mağazası ekledi 2 yıl Türk geliştiriciden farklı bir Flappy Bird denemesi 2 yıl Samsung’dan Grand Circle monitörler geliyor 2 yıl Google yeni Pixel telefonları için LG Display’e yatırım yapıyor 2 yıl Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyatlar belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim