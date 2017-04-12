Şarkı söyleme yeteneğinizi geliştiren uygulama: Vanido

Vanido isimli yeni mobil uygulama, şarkı söyleme yeteneğini geliştirmek adına egzersiz yapmayı isteyen kullanıcılara hitap ediyor. “Kişisel şarkı söyleme eğitmeni” olarak tanıtılan Vanido, gerçek zamanlı ses perdesi ölçeği sayesinde şarkı söylenildiği sırada performans takibi yapabiliyor. Günlük olarak kullanıcısına üç farklı egzersiz sunan uygulama, toplamda dört kategoriye dahil olan bu egzersizlerle puanlama yapıyor ve gelişimi ölçüyor. Ayrıca egzersizlerle tecrübe toplamak ve seviye atlamak da mümkün.

Uygulamayı denediğini söyleyen The Verge editörü Chaim Gartenberg, Vanido’nun iPhone mikrofonuyla veya ek mikrofonlarla mükemmel olarak çalışmadığını ancak geliştiricilerin bunun farkında olduğunu ve bu durumu düzeltmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Uygulama içerisinde her güncellemeyle yeni bir oyunun ekleneceği de belirtilmiş. Yakın bir zamanda “Vocal Heat” isimli oyunun kullanıma sunulması bekleniyor.

Şimdilik yalnızca iOS ile uyumlu olan Vanido, geliştiricilerin yaptığı açıklamalara göre yakında Android’e de gelecek. Uygulamanın App Store linkine buradan ulaşabilirsiniz ve tamamen ücretsiz olarak uygulamayı indirebilirsiniz.

http://www.theverge.com/circuitbreaker/2017/4/10/15246932/vanido-personal-singing-coach-app-range-voice-notes