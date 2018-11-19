Satışlar düşük: Apple yeni iPhone'ların üretimini azalttı

Haber Editörü
Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü üç yeni iPhone'a yönelik talep, şirketin beklentilerinin altında kalmış gibi görünüyor. Cupertinolu teknoloji devinin bu nedenle 2018 iPhone modellerinin üretim siparişlerini azalttığı bildirildi. Özellikle de iPhone XR talebinin oldukça zayıf olduğu ifade ediliyor.Ayrıca Bkz. "Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor"
İlk tahminlerde de zaten iPhone XR modelinin yavaş bir satış grafiği çizeceği öngörülmüştü. Apple'ın üretim planını üçte bir oranında azalttığı belirtiliyor. Eylül 2018 ve Şubat 2019 ayları arasında yaklaşık 70 milyon adet üretilmesi hedeflenirken, şimdi ise şirket tedarikçilerinden bu miktarın sadece üçte birini üretmelerini istedi.
Yatırımcıları şoka uğratmıştı
Apple birkaç hafta önceki kazanç konferansı sırasında, yaklaşan tatil dönemi için umulandan daha düşük satış tahmini beklediğini belirterek yatırımcılarını şoka uğratmıştı.
Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürüldü. iPhone XR modeli ise Ekim ayında raflara çıktı. Şirket medyada yankı bulan son gelişmeler hakkında her zamanki gibi yorum yapmadı.
https://www.wsj.com/articles/apple-suppliers-suffer-as-it-struggles-to-forecast-iphone-demand-1542618587 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2) Ben telefon yapıyom 1200 dolar istiyorum demekle olmuyor Çinli firma gerçeği var ekrandan parmak izi desen var , yüz tanıma ,oled var , bol bol hafıza var, fuul ekran,kuvvetli kameraları var 2 değil 3-4 tane, büyük batarya var insanlar senin işletim sistemin için o paraları veremiyorlar artık Meizu 16 kullanan(550$)bir insanla iPhone xs (1100$) arasında uçurum yok iPhone alınca uzaya çıkamıyorsunuz telefon sonuçta en güçlü oyun Pubg onuda oynatmayan telefonlar azınlıkta sonuç ortada.
3)Fiyat politikaları elit yada businesslık ifade ediyor ve bütçe olarak o kesimi kapsıyor odurumda da %3-4 nüfusu kaplarsınız ve sonuçlar bu olur.
Sonuç olarak Apple kaliteli marka tartışmasız ama o fiyatları hiç bir firma hak etmiyor ki Apple dahil ,rakabet artı dünyada para kazanmak artık zorlaştı ekonomiler küçülme eğilimindeler ki en son Almanya bu aykı ihracat verileri dibe vurdu dünyada bunlar yaşanırken Apple fiyat konusunda hamle yapması gerekir. Mayıs Başı yada Haziran sonu gibi Apple ' öğrenci odaklı ' diyip pek çok üründe nispeten uygun fiyatlı şeyler çıkaracağını düşünüyorum mesala Macbook Air ekranın full HD yapıp İşlemciyi i3 seviyesine indirip öğrenci odaklı bir Air modeli çıkaracaktır satış rakamları üstte çıkarmak için bu hameleyi bekliyorum umarım yapar yoksa tünelin sonu hiçte aydınlık değil.