Satışlar düşük: Apple yeni iPhone'ların üretimini azalttı

Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü üç yeni iPhone'a yönelik talep, şirketin beklentilerinin altında kalmış gibi görünüyor. Cupertinolu teknoloji devinin bu nedenle 2018 iPhone modellerinin üretim siparişlerini azalttığı bildirildi. Özellikle de iPhone XR talebinin oldukça zayıf olduğu ifade ediliyor.

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İlk tahminlerde de zaten iPhone XR modelinin yavaş bir satış grafiği çizeceği öngörülmüştü. Apple'ın üretim planını üçte bir oranında azalttığı belirtiliyor. Eylül 2018 ve Şubat 2019 ayları arasında yaklaşık 70 milyon adet üretilmesi hedeflenirken, şimdi ise şirket tedarikçilerinden bu miktarın sadece üçte birini üretmelerini istedi.

Yatırımcıları şoka uğratmıştı

Apple birkaç hafta önceki kazanç konferansı sırasında, yaklaşan tatil dönemi için umulandan daha düşük satış tahmini beklediğini belirterek yatırımcılarını şoka uğratmıştı.

Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürüldü. iPhone XR modeli ise Ekim ayında raflara çıktı. Şirket medyada yankı bulan son gelişmeler hakkında her zamanki gibi yorum yapmadı.

https://www.wsj.com/articles/apple-suppliers-suffer-as-it-struggles-to-forecast-iphone-demand-1542618587