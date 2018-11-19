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Satışlar düşük: Apple yeni iPhone'ların üretimini azalttı

Yeni iPhone'lara yönelik talebin beklenenden az olması Apple'ın üretim siparişlerini azaltmasına neden oldu. Özellikle de iPhone XR modelinin rağbet görmediği bildiriliyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü üç yeni iPhone'a yönelik talep, şirketin beklentilerinin altında kalmış gibi görünüyor. Cupertinolu teknoloji devinin bu nedenle 2018 iPhone modellerinin üretim siparişlerini azalttığı bildirildi. Özellikle de iPhone XR talebinin oldukça zayıf olduğu ifade ediliyor.
Ayrıca Bkz. "Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor"
İlk tahminlerde de zaten iPhone XR modelinin yavaş bir satış grafiği çizeceği öngörülmüştü. Apple'ın üretim planını üçte bir oranında azalttığı belirtiliyor. Eylül 2018 ve Şubat 2019 ayları arasında yaklaşık 70 milyon adet üretilmesi hedeflenirken, şimdi ise şirket tedarikçilerinden bu miktarın sadece üçte birini üretmelerini istedi.

Yatırımcıları şoka uğratmıştı

Apple birkaç hafta önceki kazanç konferansı sırasında, yaklaşan tatil dönemi için umulandan daha düşük satış tahmini beklediğini belirterek yatırımcılarını şoka uğratmıştı.
Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürüldü. iPhone XR modeli ise Ekim ayında raflara çıktı. Şirket medyada yankı bulan son gelişmeler hakkında her zamanki gibi yorum yapmadı.

https://www.wsj.com/articles/apple-suppliers-suffer-as-it-struggles-to-forecast-iphone-demand-1542618587 Yorum Yaz
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Bgood 6 ay en beğenilen
2019 Apple için dip noktası olacak neden mi ; 1-Dünya ekonomik olarak küçülüyor ve küresel olarak genişleyen dünyamız 2019 ekonomik anlamda daralmaya başlıcak firmaları şuanda etkilemeye başladı.
2) Ben telefon yapıyom 1200 dolar istiyorum demekle olmuyor Çinli firma gerçeği var ekrandan parmak izi desen var , yüz tanıma ,oled var , bol bol hafıza var, fuul ekran,kuvvetli kameraları var 2 değil 3-4 tane, büyük batarya var insanlar senin işletim sistemin için o paraları veremiyorlar artık Meizu 16 kullanan(550$)bir insanla iPhone xs (1100$) arasında uçurum yok iPhone alınca uzaya çıkamıyorsunuz telefon sonuçta en güçlü oyun Pubg onuda oynatmayan telefonlar azınlıkta sonuç ortada.
3)Fiyat politikaları elit yada businesslık ifade ediyor ve bütçe olarak o kesimi kapsıyor odurumda da %3-4 nüfusu kaplarsınız ve sonuçlar bu olur.
Sonuç olarak Apple kaliteli marka tartışmasız ama o fiyatları hiç bir firma hak etmiyor ki Apple dahil ,rakabet artı dünyada para kazanmak artık zorlaştı ekonomiler küçülme eğilimindeler ki en son Almanya bu aykı ihracat verileri dibe vurdu dünyada bunlar yaşanırken Apple fiyat konusunda hamle yapması gerekir. Mayıs Başı yada Haziran sonu gibi Apple ' öğrenci odaklı ' diyip pek çok üründe nispeten uygun fiyatlı şeyler çıkaracağını düşünüyorum mesala Macbook Air ekranın full HD yapıp İşlemciyi i3 seviyesine indirip öğrenci odaklı bir Air modeli çıkaracaktır satış rakamları üstte çıkarmak için bu hameleyi bekliyorum umarım yapar yoksa tünelin sonu hiçte aydınlık değil.
2019 Apple için dip noktası olacak neden mi ; 1-Dünya ekonomik olarak küçülüyor ve küresel olarak genişleyen dünyamız 2019 ekonomik anlamda daralmaya başlıcak ...
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Omisis046 6 ay
Şimdi üretim düştü diye fiyatlar da artar.
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Lithaunans 6 ay
Sene sonu; apple'dan tarihi rekor kar açıklaması
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DH Misafiri 5 ay
Ulan üretimi düşüreceğine,fiyatı düşürsene.
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demirparcasi 5 ay
üçte bir oranında azaltma %33 azaltma demek yani 3'ten 2'ye düşmüş anlamını taşır.
3'ten 1'e düşmüşse üçte birine azaltma denmesi gerekir.
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aslannn 6 ay
ya arkadaşlar ! kimse kimseye zorla , kafasına silah dayayıp birşey satmıyorki , almak zorunda değilsiniz ki , herkes bütçesine göre ihtiyaçlarını karşılayan mal veya hizmeti almakta veya almamakta özgürdür.



beddua nedir yaa!
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batuta 6 ay
Beter ol apple dibe bat apple
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BABAHAKKI 6 ay
Bir xs max kullanıcı olarak bende iyi olmuş diyorum apple a. Ben ortalama 4-5 senede bir telefon değiştiririm. Xs max evet çok pahalı fakat her yıl değişmediğim için aldım telefonu. Çok memnumum ama bu fiyatlardan kesinlikle şikayetçiyim. Zamanında 4s i 599 euroya aldım. Xs max 1200 euro. Tam 2 katı fiyat farkı koydular. İnşallah tarihi zarar ederlerde belki akıllanırlar.
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quxall 6 ay
1000 dolar bandını her modelde böyle aşmak iyi olmuyor Apple için. yıllar önce 599 dolardan başlayan amiral gemilerin varken şimdi 1000 dolar ve üzerini görüyorsun.
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alp0007 6 ay
6 plusımın ekranı yan sanayinden değişti, kaplama yaptırdım, ios 12 güncellemesi ile de bana biraz hızlanmış gibi geldi, belki pili de yan sanayi ile değiştiririm, 2 yıl daha gider.
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susesa 6 ay
Apple der ki; "2017de sektörde ilk kez 1000 dolarlık ana akım telefon çıkardım sevgili insancıklar. Siz de beni satışları katlayarak mutlu ettiniz."
"Madem öyle bu sene telefonun başlangıç fiyatını 1100 dolar yaptım, içinden de, dışarda 1 dolar bende 9 dolar olan kulaklık adaptörünü çıkardım.Üstelik size hızlı şarj adaptörü de yok. Yine satışları katlarız de mi ?"
Emin olun yine katlarlardı, lakin bu sene gelişen ülke para değerleri dolar karşısında eridi (Hani bizde de şu dış güçlerin oyunu olan şey işte). Maalesef fukaranın böbreği de gerekli doları karşılayacak kadar etmiyordu.
Ey insanlar, sadece bir sene "noluyo lan, keeriz miyik?" deyip Apple satışlarını %15 azaltsanız. Yemin ederim ertesi sene tüm eksik ekipmanları kutuya dahil şekilde,hem de daha iyi bir telefonu 750 dolara alırsınız.
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Guest-6B5A59FD1 6 ay
Telefon piyasasının küçülmesinin sonucu kusura bakmayın o sayılan çinli firmalar Hindistan ve Çin dışında satışları o kadarda parlak değil Huawei hariç artık telefon yerine AR döneme yada bambaşka bir teknolojiye geçilmesi gerek 11 senelik teknolojinin kaymağı günümüze kadar fazlasıyla yenildi zaten...
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El_domingo 6 ay
Telefonla yapılabilecekler belli...orta segment bir telefon bile alsanız işinizi fazlasıyla gorecektir..dolayısıyla bu saatten sonra bu fiyatlar ancak milleti saftir yerine koymaktır..
2012 de iphone 5 için yaptıgım yorum malesef hala geçerli..coktan akıllı gozluk olayına geçiş yaparlar diyordum nedense hala geçmediler..
"YANİ NEYİ BEKLENIYORDU ANLAMIYORUM ...IPHONE ILK CIKISI TELEFONU YENIDEN TANIMLAMAKTI HAKKATEN TANIMLADILAR DA....5 SENEDIR CIDDI CIDDI RAKIPSIZLERDI...AMA TELEFON BU SAATTEN SONRA NASIL BASKA TURLU TANIMLANIR BILEMIYORUM... YEMEK YAPACAK HALI YOKYA...BU SAATTEN SONRA GELISEN TEKNOLOJISYE PARALEL OLARAK EKRAN İŞLEMCİ RAM VB. GELISIR...DAHA BUYUK YENILIKLER BEKLEMEYIN...."
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