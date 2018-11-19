Google arama sonuçlarına yorum yapma özelliği geliyor

Arama devi Google şimdiye kadar pek kimsenin aklına gelmeyecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. Gelen haberlere göre şirket, arama sayfalarında yorum yapabilme özelliğini yakın bir sürede kullanıma sunacağı yönünde.

Detaylar şimdilik bilinmiyor

9to5Google'ın haberine göre şirket arama sonuçlarında kullanıcıların yorum yapabilecekleri bölüm tasarlıyor. Şimdilik bu sistemin nasıl çalışacağı tam olarak net olmasa da, Google'ın özellikle spor müsabakaları için böyle bir özelliğin işlevsel olacağının düşündüğü ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2018/11/17/google-comments-on-searches-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Google yeni özellikle ilgili henüz birve özelliğin tam olarak ne zaman aktif duruma geçeceği şimdilik bilinmese de, arama devinin bu planı radikal bir değişiklik olarak. Yorumların ne kadar süreyle yayınlanacağı, nasıl bir filtreden geçirileceği ve ne kadar süre arama sonuçlarında görüneceği gibiise şimdilik meçhul.