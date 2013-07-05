Satürn’ün halkaları 4K çözünürlük ile karşımıza gelecek

NASA’nın Satürn’ü gözlemleyen Cassini Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar üzerinden hazırlanan "In Saturn’s Rings" isimli belgesel, güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. sırada bulunan Satürn gezegenini 4K çözünürlükte karşımıza getirecek.

Film yapımıcısı Stephen van Vuuren tarafından NASA'dan alınan fotoğraflar sayesinde bilgisayar tabanlı üç boyutlu grafik ya da tasarımlar kullanılmadan oluşturulan "In Saturn’s Rings", 2.75D adı verilen fotoğrafik görüntüleme teknolojisiyle hazırlanmış. Müzikleri Ferry Corsten, William Orbit ve Samuel Barber gibi sanatçılar tarafından hazırlanan belgesel, IMAX sinemalarda ve farklı müzelerde 4K çözünürlüğünde eşsiz bir Satürn deneyimi ortaya koyacak. Bazı teknik imkanlar sağlandığı taktirde 6K çözünürlük seviyesine bile çıkabileceği belirtilen "In Saturn’s Rings", 2014 yılı içerisinde vizyonda olacak.

Belgesel hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2013/07/02/in-saturns-rings/