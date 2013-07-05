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Satürn’ün halkaları 4K çözünürlük ile karşımıza gelecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Satürn’ün halkaları 4K çözünürlük ile karşımıza gelecek
NASA’nın Satürn’ü gözlemleyen Cassini Huygens uzay aracının çektiği fotoğraflar üzerinden hazırlanan "In Saturn’s Rings" isimli belgesel, güneş sisteminin Güneş'e yakınlık sırasına göre 6. sırada bulunan Satürn gezegenini 4K çözünürlükte karşımıza getirecek.
Film yapımıcısı Stephen van Vuuren tarafından NASA'dan alınan fotoğraflar sayesinde bilgisayar tabanlı üç boyutlu grafik ya da tasarımlar kullanılmadan oluşturulan "In Saturn’s Rings", 2.75D adı verilen fotoğrafik görüntüleme teknolojisiyle hazırlanmış. Müzikleri Ferry Corsten, William Orbit ve Samuel Barber gibi sanatçılar tarafından hazırlanan belgesel, IMAX sinemalarda ve farklı müzelerde 4K çözünürlüğünde eşsiz bir Satürn deneyimi ortaya koyacak. Bazı teknik imkanlar sağlandığı taktirde 6K çözünürlük seviyesine bile çıkabileceği belirtilen "In Saturn’s Rings", 2014 yılı içerisinde vizyonda olacak.
Belgesel hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.
(MB) / (ISR) / (Wiki)

http://mashable.com/2013/07/02/in-saturns-rings/ Yorum Yaz
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drfree1 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Eee ne yapalım ölelim mi yani? Başımız göğe mi erecek 4K çözünürlükte izleyince?Pehh

ilk defa küfür etmek istedim bi dh kullanıcısına
DH MisafiriEee ne yapalım ölelim mi yani? Başımız göğe mi erecek 4K çözünürlükte izleyince?Pehhilk defa küfür etmek istedim bi dh kul...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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mavizaman 6 yıl
harika!...
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obichim 6 yıl
By_57
Videodaki müziği bilen var mı?

Adagio for Strings - Samuel Barber youtube.com/...
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carter 6 yıl
Şöyle gizemli şeylere bayılırım.
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haymatloshan 6 yıl
Gündemi çok geriden takip ediyorsun donanımhaber
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masteropxxx 6 yıl
Dünya gözüyle Satürnü görmeden ölmek istemiyorum.
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drfree1 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Eee ne yapalım ölelim mi yani? Başımız göğe mi erecek 4K çözünürlükte izleyince?Pehh

ilk defa küfür etmek istedim bi dh kullanıcısına
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Zerdova 6 yıl drfree1
Niye ne oldu hergün uzayımı izliyon

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DH Misafiri 6 yıl
Eee ne yapalım ölelim mi yani? Başımız göğe mi erecek 4K çözünürlükte izleyince?
Pehh
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pohuman 6 yıl
Etkileyici..
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K.can.tas 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Eee ne yapalım ölelim mi yani? Başımız göğe mi erecek 4K çözünürlükte izleyince?
Pehh

Mantığa bak
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SS10 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Eee ne yapalım ölelim mi yani? Başımız göğe mi erecek 4K çözünürlükte izleyince?
Pehh

Misafir üyelik yorumlarını kapatmanın vakti gelmiş
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Stansflower 6 yıl
Videodaki müziği bilen var mı?
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YordleKing 6 yıl
Sony'ciler gelir birazdan.
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_Kutup_Ayısı_ 6 yıl
Arkadaslar forumda felan paylasmak isterseniz Simage yapin lutfen
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