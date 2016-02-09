Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Savunma Sanayii'nde siber güvenlik MİLAT Projesi'ne emanet ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm haberleşme sistemlerinin siber saldırılara karşı da korunaklı olabilmesi adına başlatılan MİLAT Projesi’nde anlaşmalar imzalandı. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
3,7b
1
14
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Savunma Sanayii'nde siber güvenlik MİLAT Projesi'ne emanet ediliyor
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Türk Telekom grup şirketlerinden biri olan ARGELA arasında Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT) Projesi için imzalar atıldı. Savunma Sanayii için son derece kritik bir iş olan proje, Silahlı Kuvvetlerin dijital dünyada güvenliğinin korunması odağında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin kamu güvenliği anlamında ciddi bir açığı karşılayacak olan çalışmaları içerecek olan MİLAT kapsamında “Yazılım Temelli Ağ Teknolojileri” geliştirilecek. Bu teknolojiler sayesinde tamamıyla yerli kaynaklar ile özellikle iletişim gizliliğinin korunması esasında adımlar atılacak.

Yapılacak çalışmalar neticesinde telsizler, bilgisayarlar, uydu alıcı cihazlar gibi bir çok teknoloji üzerinden geçen verilerin, dışa bağımlılığı olmadan güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin kamu güvenliği alanındaki alt yapısının ve bilgi güvenliğinin en üst seviyeye taşınmasını amaçlayan en büyük proje olan MİLAT kapsamında belirlenen ilk aşamaların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Ağ sanallaştırma, ağ güvenliği, ağ trafik yönetimi, ağ gözlem, hizmet kalitesi yönetimi gibi ana başlıklar içeren proje tamamlandıktan sonra tüm yapısı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim edilecek ve milli 5G ağ alt yapısı ile entegre olacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
%50'si 'Arap'larin olan 'Turk' Telekom mu yerli sirket oluyor?
oldu o zaman biz kalkalim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 3 yıl
Bir halta da tamam deyin siz de... millet sizin şımarıklığınızla uğraşacak değil. İstemezuk diyor ya aynen işte öylesiniz. Düşünün ya hırsızdan medet umuyorlar ama sizlerden medet ummuyor bu insanlar. Neden mi? Çünkü siz onlardan bile betersiniz...
Konuya dönecek olursak;
Bu tür projelerde bence asıl mesela içerideki İrlandalılar. Umarım yine dışarı bilgi sızdırmak gibi bir şerefsizlik yapmazlar
Bir halta da tamam deyin siz de... millet sizin şımarıklığınızla uğraşacak değil. İstemezuk diyor ya aynen işte öylesiniz. Düşünün ya hırsızdan medet umuyorlar ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl addidas_85
addidas_85

Bir halta da tamam deyin siz de... millet sizin şımarıklığınızla uğraşacak değil. İstemezuk diyor ya aynen işte öylesiniz. Düşünün ya hırsızdan medet umuyorlar ama sizlerden medet ummuyor bu insanlar. Neden mi? Çünkü siz onlardan bile betersiniz...



Konuya dönecek olursak;

Bu tür projelerde bence asıl mesela içerideki İrlandalılar. Umarım yine dışarı bilgi sızdırmak gibi bir şerefsizlik yapmazlar

Sızdırmaya gerek yok devlet kurumlarında tum bilgisayarlarda ms windows kullanılıyor. Kendi elleriyla veriyorlar.
addidas_85Bir halta da tamam deyin siz de... millet sizin şımarıklığınızla uğraşacak değil. İstemezuk diyor ya aynen işte öylesiniz. Düş...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
anilkoc 3 yıl
badem bıyıklılar yine yakıyor ortalığı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sterig 3 yıl
İnşaallah yararlı olur memlekete. Burda saçma sapan konuşanlarda konuşsun daha anca konuşuyorlar zaten. Zamanla böyle projelerle ordu gelişti. Bunlar tabi gelişmeymiş neymiş umurlarında olmadığı için direk karşı çıkıyorlar. İlla kötüleyecekler ya devleti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musa_unsal2005 3 yıl
Devletin beni izlemesi beni ırgalamıyor saklayacak bişeyimiz yok. Ama çoğunluğu katarlarda olan böyle vampir bir firmaya bu işin verilmesini doğru bulmuyorum !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 3 yıl
VeZiLay
SgtLittleNoob%50si Araplarin olan Turk Telekom mu yerli sirket oluyor? oldu o zaman biz kalkalim.
Bilmediğin ve boşa salladığın için söylüyorum türk telekom 2005 yılında 21 yıllığına özelleştirildi ve 2026 yılında tekrar tamamı devlete ait olacak.Yani 2005 yılına kadar sürekli zarar açıklayan kurum işe yarar ve tüm yatırımlar yanına kar kalacak şekilde 2026 da tamamı devletin olacak.

Savunucuları da Geldi...Madem Öyle Direkleride Dahil 65 Milyar Eden Türk Telekomu neden 5 milyar küsüre Sattılar Onuda Açıkla Üst Düzey Zeka ve İnovasyonlu kardeşim..Senin babanın vergileriyle inşa edilen koskoca bir yatırımı İngilizlerle İşbirliği edip 100 Yıl önce Atalarını sırtından vuran bir ırkın torunlarına teslim ettiler..dolayısıyla iyide kaymağını yiyecekler..İçin Rahat Mı?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VeZiLay 3 yıl
SgtLittleNoob
%50si Araplarin olan Turk Telekom mu yerli sirket oluyor? oldu o zaman biz kalkalim.

Bilmediğin ve boşa salladığın için söylüyorum türk telekom 2005 yılında 21 yıllığına özelleştirildi ve 2026 yılında tekrar tamamı devlete ait olacak.Yani 2005 yılına kadar sürekli zarar açıklayan kurum işe yarar ve tüm yatırımlar yanına kar kalacak şekilde 2026 da tamamı devletin olacak.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 3 yıl
Türk Telekom'un nesi düzgün ki bunu becerebilsin. Tüm ülke içi internet ağını takip etmek istiyoruz, onun için bu projeyi başlatıyoruz demiyorlar da, güvenlik diye zırvalıyorlar. Bu proje tamamlanacak, sonra yine DDOS yenecek, yine devlet dairelerinin internet siteleri hacklenecek. Bu basit saldırıları bile engelleyemeyecekler. Olan proje için harcanan vergilere olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 3 yıl
Bir halta da tamam deyin siz de... millet sizin şımarıklığınızla uğraşacak değil. İstemezuk diyor ya aynen işte öylesiniz. Düşünün ya hırsızdan medet umuyorlar ama sizlerden medet ummuyor bu insanlar. Neden mi? Çünkü siz onlardan bile betersiniz...
Konuya dönecek olursak;
Bu tür projelerde bence asıl mesela içerideki İrlandalılar. Umarım yine dışarı bilgi sızdırmak gibi bir şerefsizlik yapmazlar
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 yıl addidas_85
addidas_85

Bir halta da tamam deyin siz de... millet sizin şımarıklığınızla uğraşacak değil. İstemezuk diyor ya aynen işte öylesiniz. Düşünün ya hırsızdan medet umuyorlar ama sizlerden medet ummuyor bu insanlar. Neden mi? Çünkü siz onlardan bile betersiniz...



Konuya dönecek olursak;

Bu tür projelerde bence asıl mesela içerideki İrlandalılar. Umarım yine dışarı bilgi sızdırmak gibi bir şerefsizlik yapmazlar

Sızdırmaya gerek yok devlet kurumlarında tum bilgisayarlarda ms windows kullanılıyor. Kendi elleriyla veriyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 3 yıl
Evet içimizdeki irlandalıların yorumlarını görelim...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl benhuraxu
benhuraxu
Evet içimizdeki irlandalıların yorumlarını görelim...

irladalidan cok gercekleri gor bence.

haydi selametle.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
%50'si 'Arap'larin olan 'Turk' Telekom mu yerli sirket oluyor?
oldu o zaman biz kalkalim.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3653 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, milat ve
4 etiket daha argela Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı 3 yıl Yazıcı kullanımında son durum ne ? 3 yıl Apple TV’ye sesle metin girişi desteği geliyor 3 yıl Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı 3 yıl AMD: GPUOpen, mobil cihazlarda da kullanılabilir 3 yıl "15 yıl sonra iPhone yerinde başka bir cihaz olacak" 3 yıl Amazon kendi oyun motoru Lumberyard'ı tanıttı 3 yıl Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet 3 yıl LG G5'te de ekran her zaman açık olacak 3 yıl Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel 3 yıl Spielberg'in yeni filmi Star Wars yüzünden ertelendi 3 yıl Hava taşıtlarına emisyon standardı getiriliyor 3 yıl NASA'nın 2017 mali yılı bütçesi 19 Milyar Dolar 3 yıl Galaxy S7 Edge 3600 mAh batarya kapasitesiyle geliyor 3 yıl Playstation 5'in ilk detayları konuşulmaya başlandı 3 yıl Türkiye’de rüzgar enerjisine rekor ilgi 3 yıl Samsung Galaxy S7 duvar kağıtlarını şimdiden indirin 3 yıl Volkswagen 2019’a elektrik otomobili ile damga vurmak istiyor 3 yıl Galaxy S7'nin muhtemel yeniliği "Ekran Daima Açık" özelliği ile ilgili ipuçları 3 yıl Apple Music İnceleme 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Savunma Sanayii'nde siber güvenlik MİLAT Projesi'ne emanet ediliyor Sonraki Tarihte ilk kez: Meteor bir insanın ölümüne yol açmış olabilir mi? 3 yıl 60.000TL'lik üst seviye masaüstü bilgisayar nasıl olur, işte cevabı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge modeli AnTuTu skorlarında 3 yıl Kickstarter'da 100.000 proje başarıya ulaştı 3 yıl AMD Polaris fiyat seviyesi belli olmaya başladı 3 yıl Google'ın CEO'suna 199 Milyon Dolarlık hisse senedi ödülü 3 yıl Apple son iOS güvenlik güncellemesi ile 100'den fazla açığı kapattı 3 yıl Lexus LC500, üstü açık olsa nasıl görünürdü? 3 yıl Google Drive'dan herkese 2 GB ücretsiz depolama alanı 3 yıl Samsung'un dünyanın ilk Ultra HD Blu-ray oynatıcısı piyasaya çıkıyor 3 yıl Instagram'a birden fazla hesap ekleme özelliği geldi 3 yıl Engelli kemancı beyin dalgalarıyla müzik yaptı 3 yıl Intel Skylake işlemci ile hız aşırtma rekoru 3 yıl Hata 53 için Apple'a karşı hukuk mücadelesi başlıyor 3 yıl Netflix, dizilerini neden haftalık bölümlerle yayınlamadığını açıkladı 3 yıl Obama, Beyaz Saray'ın zayıf kablosuz internetinden şikayetçi 3 yıl Türk yapımı Traffic Rider artık tüm platformlarda 3 yıl Bataryası bir hafta giden telefonlar iki yıl uzağımızda 3 yıl Samsung'un Galaxy S7 serisi için kablosuz mini şarj istasyonu 3 yıl Mars'a insan taşıyacak olan Orion uzay kapsülü için test hazırlıkları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim