Savunma Sanayii'nde siber güvenlik MİLAT Projesi'ne emanet ediliyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Türk Telekom grup şirketlerinden biri olan ARGELA arasında Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLAT) Projesi için imzalar atıldı. Savunma Sanayii için son derece kritik bir iş olan proje, Silahlı Kuvvetlerin dijital dünyada güvenliğinin korunması odağında gerçekleştirilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Türkiye’nin kamu güvenliği anlamında ciddi bir açığı karşılayacak olan çalışmaları içerecek olan MİLAT kapsamında “Yazılım Temelli Ağ Teknolojileri” geliştirilecek. Bu teknolojiler sayesinde tamamıyla yerli kaynaklar ile özellikle iletişim gizliliğinin korunması esasında adımlar atılacak.Yapılacak çalışmalar neticesinde telsizler, bilgisayarlar, uydu alıcı cihazlar gibi bir çok teknoloji üzerinden geçen verilerin, dışa bağımlılığı olmadan güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.Türkiye’nin kamu güvenliği alanındaki alt yapısının ve bilgi güvenliğinin en üst seviyeye taşınmasını amaçlayan en büyük proje olan MİLAT kapsamında belirlenen ilk aşamaların 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Ağ sanallaştırma, ağ güvenliği, ağ trafik yönetimi, ağ gözlem, hizmet kalitesi yönetimi gibi ana başlıklar içeren proje tamamlandıktan sonra tüm yapısı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim edilecek ve milli 5G ağ alt yapısı ile entegre olacak.