Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı

Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 2018-2020 dönemini kapsayan "Orta Vadeli Mali Plan"a (OVMP) ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Mali Plan’a göre bu yıl başında 28.7 milyar lira olan Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 ödeneği 41.3 milyar liraya, 2018 ödeneği ise 40.4 milyar liraya yükseltildi. 2017 ödeneği yüzde 43 oranında arttırılmış oldu.

2016 yılının ödeneği 26.5 milyar lira, 2015 yılının mali ödeneği ise 22.7 milyar lira idi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bu yıl 1.9 milyar lira olan ödeneği, gelecek yıl için 2.3 milyar liraya yükseltildi.

Savunma için ayrılan ödeneklerin dışında Cumhurbaşkanlığı’na ayrılacak ödeneğin yüzde 30 oranında arttığını da belirtelim. Daha önce 648.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği, yeni yılda 845.4 milyon lira olacak.

Başbakan Yardımcısı: “MTV artışını yeni silah sistemleri almak için yaptık”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek MTV ve diğer vergilere getirilen zamların zorunluluktan yapıldığını vurgulayarak “Önümüzdeki yıl Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapılacak. Net olarak MTV’den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2.8 milyar lira. İlave MTV artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor” dedi.

Şimşek, alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda şeffaf olduklarının altını çizerek “Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun 23 lirası eğitime, 21 lirası sağlığa, 20 lirası sosyal güvenliğe ve sosyal harcamalara, en az 10 lirası yatırımlara, yaklaşık 10 lirasını faizlere ayırıyoruz.” dedi.

http://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-simsekten-mtv-zammiyla-ilgili-aciklama,4bG1OQfx2UC-tnaPBx34Ew