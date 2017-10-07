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Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı

Önümüzdeki üç yılı kapsayan Orta Vadeli Mali Plan, Resmi Gazete'de yayınlandı. Savunma için ayrılan bütçede dev bir artış var. Arttırılan bütçe ile ilgili Mehmet Şimşek'in çarpıcı bir açıklaması oldu.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı

Yüksek Planlama Kurulu'nun (YPK) 2018-2020 dönemini kapsayan "Orta Vadeli Mali Plan"a (OVMP) ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Mali Plan’a göre bu yıl başında 28.7 milyar lira olan Milli Savunma Bakanlığı’nın 2017 ödeneği 41.3 milyar liraya, 2018 ödeneği ise 40.4 milyar liraya yükseltildi. 2017 ödeneği yüzde 43 oranında arttırılmış oldu.
2016 yılının ödeneği 26.5 milyar lira, 2015 yılının mali ödeneği ise 22.7 milyar lira idi. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın bu yıl 1.9 milyar lira olan ödeneği, gelecek yıl için 2.3 milyar liraya yükseltildi.

Savunma için ayrılan ödeneklerin dışında Cumhurbaşkanlığı’na ayrılacak ödeneğin yüzde 30 oranında arttığını da belirtelim. Daha önce 648.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği, yeni yılda 845.4 milyon lira olacak.

Başbakan Yardımcısı: “MTV artışını yeni silah sistemleri almak için yaptık”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek MTV ve diğer vergilere getirilen zamların zorunluluktan yapıldığını vurgulayarak “Önümüzdeki yıl Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapılacak. Net olarak MTV’den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2.8 milyar lira. İlave MTV artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor” dedi.

Şimşek, alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda şeffaf olduklarının altını çizerek “Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun 23 lirası eğitime, 21 lirası sağlığa, 20 lirası sosyal güvenliğe ve sosyal harcamalara, en az 10 lirası yatırımlara, yaklaşık 10 lirasını faizlere ayırıyoruz.” dedi.


http://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-simsekten-mtv-zammiyla-ilgili-aciklama,4bG1OQfx2UC-tnaPBx34Ew Yorum Yaz
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RichesMen 1 yıl en beğenilen
Saray yapımı,Sınırdaki Duvarlar,Maaşlarınız,bindiğiniz araçlar,oturduğunuz koltuklar,serinlediğiniz ısındığınız klima kombiler,aracınızın mazotu,çocuklarınızın okul harcamaları masrafları,ve sayamadığım bir sürü şeyi bizim vergilerimizle yapıyorsunuz. ama ne kadar verebilirsiniz diye soran oldu mu? 1.404 tl alan yeni evli bir vatandaş 900 lira'ya insan gibi yaşayabileceği bir evde oturuyor, elektirik 100,su 75,doğalgaz 150, kalan paraylada 1 aylık ekmek ve 2 kilo çay alıp bandırıp bandırıp karnını tok ediyor. şimdi bu adam işe nasıl gidiyor ? bu aile giyinmiyor mu? bu aile eş dosta nasıl gidiyor? bu insanlar nasıl yaşıyor? ben artık yoruldum Türkiyedeki adaletsizlikten ve soyu bitmeyen millet vekili ve başkanlardan.
Saray yapımı,Sınırdaki Duvarlar,Maaşlarınız,bindiğiniz araçlar,oturduğunuz koltuklar,serinlediğiniz ısındığınız klima kombiler,aracınızın mazotu,çocuklarınızın ...
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2 Yanıt Yanıtla +83
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Tugrul_512bit 1 yıl
Alıntı:
"
Şimşek, alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda şeffaf olduklarının altını çizerek “Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun 23 lirası eğitime, 21 lirası sağlığa, 20 lirası sosyal güvenliğe ve sosyal harcamalara, en az 10 lirası yatırımlara, yaklaşık 10 lirasını faizlere ayırıyoruz.” dedi.
"
toplayınca 100 etmiyor. 23+21+20+10+10 = 84. Kalan 16 nereye harcanıyor?
Alıntı:"Şimşek, alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda şeffaf olduklarının altını çizerek “Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun...
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3 Yanıt Yanıtla +61
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zdniz 1 yıl oldumuya
oldumuya
zdniz

Yalanınızı seviyim zorunlukmuş dünyanın vergisini alıyosun 80 milyon nufuslu bi ülkede hala daha para yok diyosun ya gerçekden inginç. Ona buna milletin parasını peşkeş çekmekden başka bi halt yaptıkları yok...

Türkiye de yapılan işler peşkeş çekmekle olan işlerse ya senin matematiğin 2x2 de kalmış, ya da malum muhalefet kafasıyla geçen bir tv de türkiyenin büyüme hızı 4.5 larda 1945 lerin gerisinde kalmış diye o günleri bugünlerden
çok iyi gösteren chp sever gazetecinin kafasındasın. Ki şu an Çin'in arkasından büyüme hızında dünya ikincisi durumundayız. 1945 yılının ekonomisi sanırım değil şu anki Türkiyen'nini İstanbul belediyesinin ekonomisinden bile küçük
olacağı malumdur. Ama kafa olmayınca laf başka yerden çıkıyor ve akıl da orayla orantılı oluyor.

Bana türk telekom ve yapılan köprüleri nasıl izah ediçeksin ve çok daha fazlasını Araplara ve kendinden olan kişilere peşkeş çekilmedimi. Nasıl büyüme lan bu dalgamı geçiyosun saman ithal ediyosun daha sen vergiylemi büyüçeksin :D:DD: . Dolar 1.5 oldu diye ekonomik kriz çıktı bu ülkede şuanda 3.60 euroyu hiç sorma bile. Siz gibiler yüzünden daha çok çekeriz biz bi kerede koyunluk yapmadan eleştirin.
oldumuyazdnizYalanınızı seviyim zorunlukmuş dünyanın vergisini alıyosun 80 milyon nufuslu bi ülkede hala daha par...
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mky2 1 yıl
Masallah hala ki akli ile muhalefet eden zihniyet pislik kusmaya devam ediyor ulkenin milli cikarlari icin destek olmak gerekirken sirf hukumet dusmesi icin bu ulkede savas ciksin iranin yaninda olan milletvekili olduktan sonra bunlarin secmenide boyle bogurur sasirmamak lazim.kendiniz itiraf ediyorsunuz o zaman dolar 1.5 iken kriz cikarken simdi 3.6 iken bir sey olmuyorsa bu turkiyenin ekomomisinin ne kadar guclu oldugunu gosteriyor hala kriptolar sosyal medyada cirit atiyor gerci onlari ihbar edip polise yakalatmakdan buyu keyif aliyorum orasi ayri ama neyse.
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kartal172 1 yıl
Yurtdışına gitsem mi?
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BlackGhost12 1 yıl
Savunma bütçesi en az 80 Milyar dolar olup, %90'ı iç piyasada harcanmalıydı.
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salamander19 1 yıl
vergilerin nerelere gittiğini biz biliyoruz
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CW_X 1 yıl
Her sıkıştığınızda vergi almak yerine mesela fabrika açsanız,bir şeyler üretseniz nasıl olur?
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hanox 1 yıl
savunma bizim için çok önemlidir. eskiden 10 milyonluk yunanistanın savunma bütcesi kadardı şimdi olması gereken bütçe değerine yaklaşıyor.
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franky88 1 yıl
Savunma sanayi için helal hoş olsun , gerçekten oraya gidiyorsa yani. Ama Cumhurbaşkanlığı için yapılan bunca harcama elhamdülillah müslümanız ! diyen herkes için israftır , haramdır . Millet aç aç !!
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dobrasam 1 yıl
Halkın durumuna bakınca gerçekten yine adamlar az öpüyor bizi diyorum, gerçekten düşünebilme yetisi olmayan bir halkımız var yıl olmuş 2017 insanlar halen hükümet yapıyorsa bir faydası vardır diyor, eeee makarna yedirir kışın kömür ile karbonmonoksit çektirirsen millete bide heryerde inşaat zaten millet çimento Tozu soluyor yine iyi durumdayız bu halkla ses etmeyin.
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Kırmızı Pervane 1 yıl
Akp hükümetlerinin son 5 senede izlediği hatalı iç ve dış siyasetin sonucu işte budur.
Şu anki durumda savunmaya bu kadar bütçe ayırmak zorunlu olabilir ama keşke bu bütçe ülkeyi geliştirebilecek alanlara ayrılsaydı.
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erkurt02 1 yıl
Yemezler neden dolar cinsinden değil de tl olarak söylüyorsunuz 2015 te dolar kaç liraydı şimdi kaç 2015 yılından bu yana hiçbir şey değişmemiş
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