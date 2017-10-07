Savunmaya ayrılan bütçe yüzde 43 oranında arttırıldı

Savunma için ayrılan ödeneklerin dışında Cumhurbaşkanlığı’na ayrılacak ödeneğin yüzde 30 oranında arttığını da belirtelim. Daha önce 648.5 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği, yeni yılda 845.4 milyon lira olacak.
Başbakan Yardımcısı: “MTV artışını yeni silah sistemleri almak için yaptık”
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek MTV ve diğer vergilere getirilen zamların zorunluluktan yapıldığını vurgulayarak “Önümüzdeki yıl Milli Savunma Bakanlığı için muhtemelen 17-18 milyar liralık ilave harcama yapılacak. Net olarak MTV’den gelecek gelir 2018 sonrası alınacak araçlar da dikkate alındığında 2.8 milyar lira. İlave MTV artışının etkisi ise 2 milyar lira. Sadece savunma sanayisi harcamaları alacağımız tedbirlerin üçte ikisine tekabül ediyor” dedi.
Şimşek, alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda şeffaf olduklarının altını çizerek “Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun 23 lirası eğitime, 21 lirası sağlığa, 20 lirası sosyal güvenliğe ve sosyal harcamalara, en az 10 lirası yatırımlara, yaklaşık 10 lirasını faizlere ayırıyoruz.” dedi.
http://www.ntv.com.tr/turkiye/basbakan-yardimcisi-simsekten-mtv-zammiyla-ilgili-aciklama,4bG1OQfx2UC-tnaPBx34Ew Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şimşek, alınan vergilerin nereye harcandığı konusunda şeffaf olduklarının altını çizerek “Türkiye’de topladığımız tüm vergiler 100 lira ise bunun 23 lirası eğitime, 21 lirası sağlığa, 20 lirası sosyal güvenliğe ve sosyal harcamalara, en az 10 lirası yatırımlara, yaklaşık 10 lirasını faizlere ayırıyoruz.” dedi.
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toplayınca 100 etmiyor. 23+21+20+10+10 = 84. Kalan 16 nereye harcanıyor?
Bana türk telekom ve yapılan köprüleri nasıl izah ediçeksin ve çok daha fazlasını Araplara ve kendinden olan kişilere peşkeş çekilmedimi. Nasıl büyüme lan bu dalgamı geçiyosun saman ithal ediyosun daha sen vergiylemi büyüçeksin :D:DD: . Dolar 1.5 oldu diye ekonomik kriz çıktı bu ülkede şuanda 3.60 euroyu hiç sorma bile. Siz gibiler yüzünden daha çok çekeriz biz bi kerede koyunluk yapmadan eleştirin.