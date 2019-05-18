ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi

Artırılmış gerçeklik ile yapılabilecekler neredeyse sınırsız. Sanal dünyayı gerçek hayatla kesiştiren bu teknoloji sayesinde kıyafet ve mobilya gibi eşyaları satın almadan önce odanızda görebiliyorsunuz. Hatta oyunlar bile gerçek dünyaya iniyor. Bu deneyimini Android telefonunuzda yaşamak için ARCore desteği gerekli. Ülkemiz üreticilerinden General Mobile’ın en yeni modeli GM 9 Plus da ARCore destekleyen cihazlar listesine eklendi.

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Her hafta yeni modeller

Google Play üzerindeki başta ARCore uygulaması olmak üzere, artırılmış gerçeklik tabanlı tüm uygulama ve oyunları yükleyebilmek için cihazınızın listede olması gerekiyor. Neyse ki her hafta güncellenen liste şimdiden oldukça kabarık. Örneğin son eklenen telefonlar geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleriydi. Bugün ise Sharp AQUOS R3 ve General Mobile GM 9 Plus görüldü.

GM 9 Plus’ın ARCore desteği ile geleceği MWC 2019'daki tanıtımı esnasında zaten açıklanmıştı. Şubat ayında duyurulan cihazdan uzun süredir ses çıkmıyor. ARCore listesinde görülmesi yakın zamanda raflara çıkacağının işareti olabilir. Ancak net bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Firmanın sitesinde hala “Çok Yakında” ibaresinden başka bir şey bulunmuyor.

https://www.androidpolice.com/2019/05/17/arcore-support-comes-to-lg-g8-and-v50-plus-a-bunch-of-apple-devices/