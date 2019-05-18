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ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi

Artırılmış gerçeklik uygulamalarını kullanabilmeniz için Android telefonunuzun ARCore desteği olması gerekiyor. Neredeyse haftada bir güncellenen listeye GM 9 Plus’ın eklendiği görüldü.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
14,1b
1
9
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi
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Artırılmış gerçeklik ile yapılabilecekler neredeyse sınırsız. Sanal dünyayı gerçek hayatla kesiştiren bu teknoloji sayesinde kıyafet ve mobilya gibi eşyaları satın almadan önce odanızda görebiliyorsunuz. Hatta oyunlar bile gerçek dünyaya iniyor. Bu deneyimini Android telefonunuzda yaşamak için ARCore desteği gerekli. Ülkemiz üreticilerinden General Mobile’ın en yeni modeli GM 9 Plus da ARCore destekleyen cihazlar listesine eklendi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı"

Her hafta yeni modeller

Google Play üzerindeki başta ARCore uygulaması olmak üzere, artırılmış gerçeklik tabanlı tüm uygulama ve oyunları yükleyebilmek için cihazınızın listede olması gerekiyor. Neyse ki her hafta güncellenen liste şimdiden oldukça kabarık. Örneğin son eklenen telefonlar geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleriydi. Bugün ise Sharp AQUOS R3 ve General Mobile GM 9 Plus görüldü.

ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi
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GM 9 Plus’ın ARCore desteği ile geleceği MWC 2019'daki tanıtımı esnasında zaten açıklanmıştı. Şubat ayında duyurulan cihazdan uzun süredir ses çıkmıyor. ARCore listesinde görülmesi yakın zamanda raflara çıkacağının işareti olabilir. Ancak net bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Firmanın sitesinde hala “Çok Yakında” ibaresinden başka bir şey bulunmuyor.


https://www.androidpolice.com/2019/05/17/arcore-support-comes-to-lg-g8-and-v50-plus-a-bunch-of-apple-devices/ Yorum Yaz
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Bloodin 3 hf. en beğenilen
GM 9 Pro sahipleri bir heyecanlandı ama malesef bu başka bir cihaz, Helio P60 işlemcili, şu anda piyasada olmayan bir ürün...
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AREryilmaz 2 hf. UnicornKnight
latifemi neden beğenmedin
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DH Misafiri 2 hf.
Mi8 Lite a gelmeli artık bu özellik
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UnicornKnight 2 hf.
cihazları root erişimi haiz olup da root manager olarak Magisk kullananlar modüller sekmesi altından ARCore/Playground Patcher modülünü bulup indirip uygular iseler bu listeye müstehzi bir bakış atıp geçebilirler. (Y)
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AREryilmaz 2 hf. UnicornKnight
arkadaşlar donanımhaber olarak tanzimat dönemine girdik, hayırlı olsun.
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Bloodin 3 hf. en beğenilen
GM 9 Pro sahipleri bir heyecanlandı ama malesef bu başka bir cihaz, Helio P60 işlemcili, şu anda piyasada olmayan bir ürün...
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SeKSandDoRT 3 hf.

birşeyi yapmış olmakla, pazarlamak arasındaki müthiş farkı açıklıyor bu durum, o listede sadece bir kaç tane sony model var ama (sözde diğer tlf.lar desteklemiyor), sony z serisinden beri ar efektleri kamera uygulamasına yerleştirmişti, Z ultramda vardı o konuda netim 6 yıl önceki cihaz, google burda havasını ayrı atıyor tabi..
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fotoburak 3 hf.
Resimdeki gm9 un duvar kağıdıni nereden bulabilirim
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smart1978 3 hf.
Android ONE da kaliteli diye iddiali ama cok gec gelmis. Haberi bile DH de 2 gun gecikmeli :)
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