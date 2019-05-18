ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi

Her hafta yeni modeller
Google Play üzerindeki başta ARCore uygulaması olmak üzere, artırılmış gerçeklik tabanlı tüm uygulama ve oyunları yükleyebilmek için cihazınızın listede olması gerekiyor. Neyse ki her hafta güncellenen liste şimdiden oldukça kabarık. Örneğin son eklenen telefonlar geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Pixel 3a ve Pixel 3a XL modelleriydi. Bugün ise Sharp AQUOS R3 ve General Mobile GM 9 Plus görüldü.
GM 9 Plus’ın ARCore desteği ile geleceği MWC 2019'daki tanıtımı esnasında zaten açıklanmıştı. Şubat ayında duyurulan cihazdan uzun süredir ses çıkmıyor. ARCore listesinde görülmesi yakın zamanda raflara çıkacağının işareti olabilir. Ancak net bir şey söylemek şimdilik mümkün değil. Firmanın sitesinde hala “Çok Yakında” ibaresinden başka bir şey bulunmuyor.
https://www.androidpolice.com/2019/05/17/arcore-support-comes-to-lg-g8-and-v50-plus-a-bunch-of-apple-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
birşeyi yapmış olmakla, pazarlamak arasındaki müthiş farkı açıklıyor bu durum, o listede sadece bir kaç tane sony model var ama (sözde diğer tlf.lar desteklemiyor), sony z serisinden beri ar efektleri kamera uygulamasına yerleştirmişti, Z ultramda vardı o konuda netim 6 yıl önceki cihaz, google burda havasını ayrı atıyor tabi..