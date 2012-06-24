Scramble with Friends ile arkadaşlarınızla kelime bulma yarışına girin

Haber Editörü
Sosyal oyunlar alanındaki dev isim Zynga'dan mobil platformlar için de önemli yapımlar gelmeye devam ediyor. Bunlardan birisi Scramble with Friends.
iOS ve Android platformlarında arkadaşlarınızla zamana karşı yarışarak kelime bulmaya çalıştığınız oyun, Words With Friends ve Hanging With Friends yapımlarına oldukça benziyor.
Oyunun ücretsiz versiyonunun yanında iki kat hızlı puan kazandığınız ücretli versiyonları da bulunuyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zynga.scramble
http://itunes.apple.com/tr/app/scramble-with-friends-free/id485084223?l=tr&mt=8
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