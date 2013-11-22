Şeffaf araç içi ekranıyla önemli bilgiler sürücülerin önüne geliyor

Haber Editörü
Son zamanlarda geliştirilen özel projeksiyon cihazları ya da akıllı cep telefonlarının görüntüsünü yansıtan uygulamalar ile daha fazla kullanılan araç içi HUD birimleri / sistemleri, NeXt firmasının geliştirdiği şeffaf ekran ile farklı bir noktaya taşınıyor.
Araçların ön konsoluna cama doğru yerleştirilen HeadsUP! adlı görüntüleme birimi, 11-inç şeffaf OLED (TOLED) bir ekranla geliyor ve bu sayede her türlü ışık koşulu altında kullanılabiliyor, şeffaf olduğu için güvenlik açısından bir problem yaratmıyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı cep telefonları ile USB veya Bluetooth üzerinden bağlantı kuran ürün, telefon, metin mesajı, e-posta, Google arama ve Earth fonksiyonu, navigasyon ve farklı işlevleri direkt olarak sürücülere sunabiliyor. Üzerinde mikrofon, hoparlör, ortam sensörü ve jiroskop bulunan HeadsUP!, tam olarak üretime geçebilmek için Indiegogo üzerinde 50,000$ toplamayı hedefliyor.
299$ bağış ile elde edilebilen HeadsUP!, 2014 Ağustos ayında dağıtılmaya başlanıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.indiegogo.com/projects/headsup-a-transparent-smart-phone-integrated-windshield-display Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak şimdiye kadar hep lüzumlu işlerde kullanıldı. Bunun gibi saçma sapan şeyler için trafikte dikkat dağıtmaya gerek yok. Şeffaf olduğu için "sözde" dikkat dağıtmasa da orada yazılan şeyleri takip ederken yeterince dikkat dağılır. Araç kullanırken çok önemli bir e-mail okuman gerekirse çeker kenara okursun, hem kendini hem trafiktekileri tehlikeye atmazsın.
Mesela aşağıda yeni Mazda 3'ün Head-up Display'i görünüyor. Son derece basit ve olması gerektiği gibi.
Garmin'de var. Bunu yeni mazda 3 2014 modeline yerleştirilmiş . Bence gayet kullanışlı. Türkiye'de satışı mevcut. 399 Tl Fiyatı
Bu -9 kesinlikle otomobil sektorunden anlamamiyor.. biraz arastirin bakin arkadaslarda video koymus!!! Bmw daha once kesfetti....
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2587 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, Otomobil