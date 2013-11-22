Şeffaf araç içi ekranıyla önemli bilgiler sürücülerin önüne geliyor

Son zamanlarda geliştirilen özel projeksiyon cihazları ya da akıllı cep telefonlarının görüntüsünü yansıtan uygulamalar ile daha fazla kullanılan araç içi HUD birimleri / sistemleri, NeXt firmasının geliştirdiği şeffaf ekran ile farklı bir noktaya taşınıyor.





Araçların ön konsoluna cama doğru yerleştirilen HeadsUP! adlı görüntüleme birimi, 11-inç şeffaf OLED (TOLED) bir ekranla geliyor ve bu sayede her türlü ışık koşulu altında kullanılabiliyor, şeffaf olduğu için güvenlik açısından bir problem yaratmıyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı cep telefonları ile USB veya Bluetooth üzerinden bağlantı kuran ürün, telefon, metin mesajı, e-posta, Google arama ve Earth fonksiyonu, navigasyon ve farklı işlevleri direkt olarak sürücülere sunabiliyor. Üzerinde mikrofon, hoparlör, ortam sensörü ve jiroskop bulunan HeadsUP!, tam olarak üretime geçebilmek için Indiegogo üzerinde 50,000$ toplamayı hedefliyor.





299$ bağış ile elde edilebilen HeadsUP!, 2014 Ağustos ayında dağıtılmaya başlanıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.indiegogo.com/projects/headsup-a-transparent-smart-phone-integrated-windshield-display