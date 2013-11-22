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Şeffaf araç içi ekranıyla önemli bilgiler sürücülerin önüne geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şeffaf araç içi ekranıyla önemli bilgiler sürücülerin önüne geliyor
Son zamanlarda geliştirilen özel projeksiyon cihazları ya da akıllı cep telefonlarının görüntüsünü yansıtan uygulamalar ile daha fazla kullanılan araç içi HUD birimleri / sistemleri, NeXt firmasının geliştirdiği şeffaf ekran ile farklı bir noktaya taşınıyor.

Araçların ön konsoluna cama doğru yerleştirilen HeadsUP! adlı görüntüleme birimi, 11-inç şeffaf OLED (TOLED) bir ekranla geliyor ve bu sayede her türlü ışık koşulu altında kullanılabiliyor, şeffaf olduğu için güvenlik açısından bir problem yaratmıyor. Android ve iOS işletim sistemli akıllı cep telefonları ile USB veya Bluetooth üzerinden bağlantı kuran ürün, telefon, metin mesajı, e-posta, Google arama ve Earth fonksiyonu, navigasyon ve farklı işlevleri direkt olarak sürücülere sunabiliyor. Üzerinde mikrofon, hoparlör, ortam sensörü ve jiroskop bulunan HeadsUP!, tam olarak üretime geçebilmek için Indiegogo üzerinde 50,000$ toplamayı hedefliyor.

299$ bağış ile elde edilebilen HeadsUP!, 2014 Ağustos ayında dağıtılmaya başlanıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Şeffaf araç içi ekranıyla önemli bilgiler sürücülerin önüne geliyor

http://www.indiegogo.com/projects/headsup-a-transparent-smart-phone-integrated-windshield-display Yorum Yaz
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Paranormal Adam 6 yıl en beğenilen
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Yesil1903 6 yıl
teknoloji eyiye gidiyi
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napolyon94 6 yıl
yıllardır düşlediğim bir hayaldi,başkalarının yapması üzücü
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TuVNeRa 6 yıl
Yakında arabaların tüm camları gece görüşlü de olacak, far ihtiyaç olmayacak. Hatta yoğun siste bile farsız görüş sağlayacak. Şarjları daha uzun dayanacağından Elektrikli arabaların önü açılacak
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Yasakpınar 6 yıl
Head-up Display yıllardır otomobillerde çok yoğun bir şekilde olmasa da kullanılan bir sistem.

Ancak şimdiye kadar hep lüzumlu işlerde kullanıldı. Bunun gibi saçma sapan şeyler için trafikte dikkat dağıtmaya gerek yok. Şeffaf olduğu için "sözde" dikkat dağıtmasa da orada yazılan şeyleri takip ederken yeterince dikkat dağılır. Araç kullanırken çok önemli bir e-mail okuman gerekirse çeker kenara okursun, hem kendini hem trafiktekileri tehlikeye atmazsın.

Mesela aşağıda yeni Mazda 3'ün Head-up Display'i görünüyor. Son derece basit ve olması gerektiği gibi.

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El_domingo 6 yıl
mevcut bazı programlarla zaten goruntuyu cama yansıtmak mumkun, geceleyin bu sistemlerde fazla sıkıntı yok ama gunduz bi işe yaramıyordu..bence guzel bi cozum ayrıca guvenlikde on planda..ama keske fiyatı daha uygun seviyede olsaydıda Üzerinde mikrofon, hoparlör, ortam sensörü ve jiroskop gibi seyler olmasaydı. zaten bunlar bu cihaza baglancak diğer cihazlarda var ..Ayrıca glass cıktıgı zaman bu teknolojilerin eskimiş olacak..

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resfaction 6 yıl
need for speed oyunundaki gibi gps i açıp gideceğin yeri üstte okla yönlendirmedikten sonra bana bunlarla gelmeyin :)) bilmiyorum böyle bir şey var mı?
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loutrec_ 6 yıl resfaction
resfaction

need for speed oyunundaki gibi gps i açıp gideceğin yeri üstte okla yönlendirmedikten sonra bana bunlarla gelmeyin :)) bilmiyorum böyle bir şey var mı?

Garmin'de var. Bunu yeni mazda 3 2014 modeline yerleştirilmiş . Bence gayet kullanışlı. Türkiye'de satışı mevcut. 399 Tl Fiyatı

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Nokia Specialist 6 yıl
Led in her turlusu çıktı
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mamilan 6 yıl
Bi cama taş felan gelse aboovv :D
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asaltek 6 yıl
fikir kötü değil ama, öyle kaptırmış ki, adam şimdiden kendini "Mark Zuckerberg" gibi görüyor sanki. Bu fikirle milyarları götüreceğine öylesine emin görünüyor ki videoda, hele otur da bir soluklan yiğenim.
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DOMIX 6 yıl
Yeni bir olay değil diye biliyorum
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khytr89 6 yıl
Bmw yillar once kesfetmisti zaten :s hatta ekran degil direk on cama monteli bir sistemdi...
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khytr89 6 yıl khytr89
khytr89
Bmw yillar once kesfetmisti zaten :s hatta ekran degil direk on cama monteli bir sistemdi...

Bu -9 kesinlikle otomobil sektorunden anlamamiyor.. biraz arastirin bakin arkadaslarda video koymus!!! Bmw daha once kesfetti....
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