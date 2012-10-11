Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sega, Crazy Taxi oyununu App Store'da yayınladı, Android versiyonunu resmen duyurdu

6 yıl
3,2b
1
36
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sega, efsane oyunu Crazy Taxi'yi iOS platformuna port edeceğini birkaç gün önce resmen açıklamıştı. Bugün Apple App Store'daki yerini alan oyun, mobil sürüm optimizasyonlarıyla iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Dağıtımcı ayrıca ilk duyuruda bahsi geçmeyen Google'ın Android işletim sistemi için de müjdeyi verdi.
Bir Dreamcast klasiği haline gelen oyunun The Offspring ve Bad Religion'dan orijinal müziklerini yapısında ihtiva eden mobil port, 16 mini bölüm ile Crazy Taxi çılgınlığını daha farklı mekanlarda tecrübe etmeyi mümkün kılacak. Game Center desteğine sahip içeriği farklı iOS cihazlarınızda kullanabilecek, bağımlılık yapan oynanışı mobil aygıtlarınızla tekrar yaşayabileceksiniz. Dokunmatik butonlar veya sensörler yardımıyla kontrol edebileceğini dört farklı araç ve sürücüyle San Francisco cadde ve kıyılarında müşterilerinizi en hızlı şekilde istedikleri yere ulaştırmaya çalışacaksınız. iOS 4.3 ve üstü sürümlerle uyumlu olan oyun, 125MB büyüklüğünde. 4.99$ değerindeki Crazy Taxi'yi buradaki App Store bağlantısından satın alabilirsiniz. Oyuna şuan Asya dışındaki tüm bölgelerden erişilebiliyor.
Çok yakında Android platformu için de yayınlanacak olan Crazy Taxi'nin yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 

http://blogs.sega.com/2012/10/11/crazy-taxi-out-now-on-iphone-ipad-and-ipod-touch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ONG_bagTR 5 yıl
bunun zevki klavyede arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheOnu 5 yıl
golf_R

Bir kez de ilk androide gelse ne olur


O günlerde gelecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carter 5 yıl
İnternet cafelerin vazgeçilmez oyunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Ne oynardık be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-Slim 6 yıl
Free olmasini bekliyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aseudra 6 yıl
Eskiden oynardım bu oyunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joker00 6 yıl X-Slim
X-Slim

Free olmasini bekliyorum


+1907 bakaılm ne zman free olur
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozqur333 6 yıl
Bestanden
Su uyduruk grafikli oyuna eski ve klasik diye 5 dolar fiyat koymuslar

her şey grafik demek mi ? biz ne oyunlar gördük ne grafikleri ama hiç güzel olmayan.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 6 yıl ozqur333
ozqur333

Bestanden

Su uyduruk grafikli oyuna eski ve klasik diye 5 dolar fiyat koymuslar


her şey grafik demek mi ? biz ne oyunlar gördük ne grafikleri ama hiç güzel olmayan.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy Templar 6 yıl ozqur333
ozqur333

Bestanden

Su uyduruk grafikli oyuna eski ve klasik diye 5 dolar fiyat koymuslar


her şey grafik demek mi ? biz ne oyunlar gördük ne grafikleri ama hiç güzel olmayan.

aynen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC 6 yıl
Zamanında atari salonlarında ne oynardık ya, millet takmış grafiğe oyun kötü diyor. Oyunu zevkli yapan şey grafik değil oynanıştır. Grafikten zevk alıyorsanız gidin başka birşey yapın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zeus_Ferre 6 yıl
Ulem saatelerimiz geçerdi başında hiç sıkılmazdım ne günlerdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
78erhan78 6 yıl
Nasil ziplaniyor bulamadim bu oyunu okadar cok oynadimki artik tat vermiyor cd si bile duruyor evde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JonnyCaqe 6 yıl
katlı otoparkın ordan dönerken eski günlerim geldi aklıma fakat kontroller biraz basit kaçmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdemre 6 yıl
İnstallous sağolsun ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur106 6 yıl
eski ve klasık bır oyun aynı şekilde yapılmış olması çok ıyı olmus.... grafık ve konu aradıktan sonra başka oyun oynamak lazım sonucta .....amac eskı olan bır oyunun yenıden ıos a aynı sekılde uygulanmasıydı o anlamda cok guzel olmus fıyatta 4.99 du sanırım ben aldım gayet normal sonucta sega nın oyunu tavsıye ederim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicrea 6 yıl
Bestanden
Su uyduruk grafikli oyuna eski ve klasik diye 5 dolar fiyat koymuslar

bazıları klasik sever :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3192 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, sega ve
10 etiket daha atari iPhone ipod touch oyun iPad app store uygulama haber ios android Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Galaxy SIII Mini, LG Nexus, 10" Nexus tablet, AMD Z-60 APU ve dahası... 6 yıl Nvidia GeForce GTX 650 Ti video inceleme "Orta segmentin yeni oyuncusu testte!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim