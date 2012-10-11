Sega, Crazy Taxi oyununu App Store'da yayınladı, Android versiyonunu resmen duyurdu





Sega, efsane oyunu Crazy Taxi'yi iOS platformuna port edeceğini birkaç gün önce resmen açıklamıştı. Bugün Apple App Store'daki yerini alan oyun, mobil sürüm optimizasyonlarıyla iPhone, iPad ve iPod Touch kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Dağıtımcı ayrıca ilk duyuruda bahsi geçmeyen Google'ın Android işletim sistemi için de müjdeyi verdi.

Bir Dreamcast klasiği haline gelen oyunun The Offspring ve Bad Religion'dan orijinal müziklerini yapısında ihtiva eden mobil port, 16 mini bölüm ile Crazy Taxi çılgınlığını daha farklı mekanlarda tecrübe etmeyi mümkün kılacak. Game Center desteğine sahip içeriği farklı iOS cihazlarınızda kullanabilecek, bağımlılık yapan oynanışı mobil aygıtlarınızla tekrar yaşayabileceksiniz. Dokunmatik butonlar veya sensörler yardımıyla kontrol edebileceğini dört farklı araç ve sürücüyle San Francisco cadde ve kıyılarında müşterilerinizi en hızlı şekilde istedikleri yere ulaştırmaya çalışacaksınız. iOS 4.3 ve üstü sürümlerle uyumlu olan oyun, 125MB büyüklüğünde. 4.99$ değerindeki Crazy Taxi'yi buradaki App Store bağlantısından satın alabilirsiniz. Oyuna şuan Asya dışındaki tüm bölgelerden erişilebiliyor.

Çok yakında Android platformu için de yayınlanacak olan Crazy Taxi'nin yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://blogs.sega.com/2012/10/11/crazy-taxi-out-now-on-iphone-ipad-and-ipod-touch/