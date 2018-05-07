Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada

Yıllardır bir şehir efsanesine dönen ücretli Facebook versiyonu gerçek oluyor. Firma reklamsız versiyon da dahil bazı gelir seçeneklerini masaya yatırmış durumda.
1 yıl
3,2b
1
19
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cambridge Analytica skandalı sonrası reklam gelirlerinin en önemli ayağı olan kullanıcı verisi elde etme konusunda kısıntıya gitmek zorunda kalan Facebook, ücretli versiyon konusunu tekrar masaya yatırdı.

Bu sefer gerçek

Facebook aslında giderleri çok büyük olan bir sosyal ağ. Bunu doğrudan hiçbir şekilde kullanıcıya yansıtmıyor yani kullanıcıya satılan bir hizmet değil. Aksine kullanıcı verilerini işleyerek odak reklamlar üzerinden gelir elde ediyor. Geçen yıl toplamda 41 milyar dolar gelir elde edildi.

Ayrıca Bkz. "Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor"

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg bunu defalarca dile getirmiş ve ücretsiz olarak hizmet sunmanın tek yolunun reklam satışları olduğunu vurgulamıştı. Bununla birlikte artık şehir efsanesine dönen ücretli sürüm projesi yeniden gündeme geldi.

Yöneticilerin doğruladığı ücretli sürüm tamamen reklamlardan arındırılmış yani YouTube Red tarzında bir süreç izleyecek. Böylece kullanıcı, verilerinin satılmasını Facebook’a ödeme yaparak önlemiş olacak. Tabii bu kullanıcının sosyal medyadan vazgeçemeyen bir profilde olması gerek zira aksi takdirde ücret ödemenin bir manası kalmıyor.

Şimdilik planlama aşamasında olduğu için kesin bir şekilde hayata geçirileceğini söyleyemeyiz ancak artık resmi olarak doğrulandığı için muhtemelen yakın zamanda kullanıma sunulacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/Facebook-ad-free-version_id104680 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
murdocklawless 1 yıl en beğenilen
kullanmam için üste para vermeleri lazım.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 1 yıl
kullanıcı verilerinin pazarlanmasını istemeyenlerden para alacaklar demekki. tabi buna rağmen satmadıklarını nasıl kanıtlayacaklar?yemin billah mı edecekler? :D
kullanıcı verilerinin pazarlanmasını istemeyenlerden para alacaklar demekki. tabi buna rağmen satmadıklarını nasıl kanıtlayacaklar?yemin billah mı edecekler? :D...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Parayı aldıktan sonra ne malum bilgilerin satılmayacağı ? Resmen dolandırıcılığa vurdular işi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KCS_54 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XFalconX 1 yıl
talep görmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali.kose 1 yıl
Şuan ağırlıklı olarak Instagram kullanılıyor facebook talebi pek fazla kalmadı gibi yada şu açıdan bakmak lazım 3/1 i kullanmıyordur artık muhtemelen.
Bu şartlar altında nasıl ücretli sürümünü kullandırtacaklar merak konusu ama kullanıcıya site birseyler verebilmeli ki kullanıcı ücretli üyelik alsın cidden merakla beklemekteyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technical_Support 1 yıl
İnşallah hepsi kapanırda kurtuluruz bu saçmalıklardan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrmrmrmr 1 yıl
Azıcık mantıklı düşünün. Adama "reklamda kullanmak üzere bilgileri satma" diyorsun; sonra da "beleş hizmet ver" diyorsun. Bu adam bu networkü, bu kadar altyapıyı hangi parayla sağlayacak ?
Eğer bilgilerinin satılmasını istemiyorsan para ödeyeceksin. Eğer bedava hizmet istiyorsan da bilgilerinin satılmasına itiraz etmeyeceksin.
Kullanmak istemeyen tabi kullanmaz. Ama Facebook kapansa ağlayacak bi dolu insan var. Hatta burada duruma itiraz edenlerin büyük bir kısmı bu gruba dahil. Yoksa neden itiraz etsin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technical_Support 1 yıl
Hiçbi sosyal medya paralı olamaz, olduğu gün kapatılır tarih olur gider.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl Technical_Support
dünyada bu kadar mal insan oldukça bu dediğin olmaz. bugün instagram aylık 5 tl oldu sence deli gibi kullanan tipler almaz mı ? ilkokul çocuğu ininal kartla bile alır ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 1 yıl
kullanıcı verilerinin pazarlanmasını istemeyenlerden para alacaklar demekki. tabi buna rağmen satmadıklarını nasıl kanıtlayacaklar?yemin billah mı edecekler? :D
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Blasterreal 1 yıl
İlk çıktığından beri insanlar kullanıp facebook'u facebook yapmıştır. Firmanın reklam gelirleri zaten hatırı sayılır derece yüksek. Paraya doyamayıp bizi biz yapan insanları daha nasıl si..k..riz çalışmlarıda neyin nesi anlayamıyorum. Biz olmasak siz yoksunuz... eyyy facebok
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 1 yıl
Hem milletin bilgilerini sat,üstüne kuru bir özür dile. Bir de yetmiyormuş gibi milletten para dilen. Dünyanın en zengin insanlarından birisi acaba insanlık,ahlak ve vicdaniyet açısından en fakirlerinden birisi olabilir mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3171 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, uygulama haber ve
5 etiket daha facebook ad free version sosyal medya Internet Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Şampiyonlar Ligi finalindeki yüz tanıma teknolojisi sınıfta kaldı 1 yıl Apple A12 işlemcisinin Geekbench skorları ortaya çıktı 1 yıl Veri skandalı bile kullanıcıları Facebook'tan soğutmaya yetmedi 1 yıl Vine 2 süresiz olarak ertelendi 1 yıl WhatsApp iOS uygulaması yenilendi işte detaylar! 1 yıl Berkshire Hathaway CEO'su: "Bitcoin fare zehrine benziyor" 1 yıl Apple, iPhone X'daki Face ID sorunlarıyla boğuşuyor 1 yıl OnePlus 6, kalp atış hızı sensörü ile gelebilir 1 yıl Volvo XC40'ın Türkiye satış fiyatı belli oldu 1 yıl 6 tane RX470 ile madenciliğe başladık | 180 MH/s 800W 1 yıl Android P, uygulamaların ağ etkinliklerini izlemesini kısıtlayacak 1 yıl Xiaomi Redmi 5 Plus uygun fiyatıyla BİM’e geliyor 1 yıl Basılı bilet tarih oluyor, artık paralı etkinlikler için "yüz tanıma" teknolojisi kullanılacak 1 yıl Elon Musk, şekerleme işine adım atıyor 1 yıl Atmosferdeki karbondioksit miktarı insanlık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı 1 yıl MIT'den harita ve şerit işaretlerine gerek duymayan sürücüsüz otomobil teknolojisi 1 yıl İstanbul’un yeni sürücüsüz metro hattı duyuruldu 1 yıl Doğu Ekspresi için ulusal fotoğraf yarışması 1 yıl Türkiye'de satışa çıkacak Lada Niva'nın fiyatı beklentilerin üzerinde 1 yıl WhatsApp üzerinde yine telefonu çökerten mesajlar ortaya çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada Sonraki Hidrojen yakıtlı araçlar için olumlu gelişme 1 yıl 1930’lu yıllardan kalma uçak plaja zorunlu iniş yaptı 1 yıl Otokar'ın yeni zırhlı aracı Efes 2018'de görücüye çıkacak 1 yıl Mobilite: Xiaomi Black Shark değerlendirmesi 1 yıl Google, yapay zeka tabanlı Emoji Scavenger Hunt isimli oyununu duyurdu 1 yıl 5 popüler kripto paranın fiyat analizi: Bitcoin 1 yıl Fortnite'ın iki aylık gelirinin 50 milyon dolar olduğu açıklandı 1 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 3 için hazırlıklara başlandı 1 yıl iOS 13 güncellemesi ile iPad'ler yeni bir çehreye bürünecek 1 yıl Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S8 Lite, TENAA'da ortaya çıktı 1 yıl Yenilik yok, fiyatlar yüksek: Akıllı telefon satışları düşüşte 1 yıl Oppo Find serisi geri dönüyor 1 yıl Gboard ile kendi GIF'inizi oluşturabileceksiniz 1 yıl Şuan bir akıllı telefon satın alsanız hangi amiral gemisini alırsınız? [Anket #6] 1 yıl Aktivistler: Gmail'in "kendini imha et" özelliği devlet kayıtlarını yok etmek için kullanılacak 1 yıl Fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması sona erdi 1 yıl Fiat Doblo ailesi yeni benzinli motorla büyüdü 1 yıl Katlanabilir akıllı telefon Samsung Galaxy X, MWC 2019'da tanıtılabilir 1 yıl Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Gazetelik uygulaması yenileniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim