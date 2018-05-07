Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada

Cambridge Analytica skandalı sonrası reklam gelirlerinin en önemli ayağı olan kullanıcı verisi elde etme konusunda kısıntıya gitmek zorunda kalan Facebook, ücretli versiyon konusunu tekrar masaya yatırdı.
Bu sefer gerçek
Facebook aslında giderleri çok büyük olan bir sosyal ağ. Bunu doğrudan hiçbir şekilde kullanıcıya yansıtmıyor yani kullanıcıya satılan bir hizmet değil. Aksine kullanıcı verilerini işleyerek odak reklamlar üzerinden gelir elde ediyor. Geçen yıl toplamda 41 milyar dolar gelir elde edildi.Ayrıca Bkz. "Huawei oyuncu odaklı bir akıllı saat üzerinde çalışıyor"
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg bunu defalarca dile getirmiş ve ücretsiz olarak hizmet sunmanın tek yolunun reklam satışları olduğunu vurgulamıştı. Bununla birlikte artık şehir efsanesine dönen ücretli sürüm projesi yeniden gündeme geldi.
Yöneticilerin doğruladığı ücretli sürüm tamamen reklamlardan arındırılmış yani YouTube Red tarzında bir süreç izleyecek. Böylece kullanıcı, verilerinin satılmasını Facebook’a ödeme yaparak önlemiş olacak. Tabii bu kullanıcının sosyal medyadan vazgeçemeyen bir profilde olması gerek zira aksi takdirde ücret ödemenin bir manası kalmıyor.
Şimdilik planlama aşamasında olduğu için kesin bir şekilde hayata geçirileceğini söyleyemeyiz ancak artık resmi olarak doğrulandığı için muhtemelen yakın zamanda kullanıma sunulacaktır.
https://www.phonearena.com/news/Facebook-ad-free-version_id104680 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu şartlar altında nasıl ücretli sürümünü kullandırtacaklar merak konusu ama kullanıcıya site birseyler verebilmeli ki kullanıcı ücretli üyelik alsın cidden merakla beklemekteyim.
Eğer bilgilerinin satılmasını istemiyorsan para ödeyeceksin. Eğer bedava hizmet istiyorsan da bilgilerinin satılmasına itiraz etmeyeceksin.
Kullanmak istemeyen tabi kullanmaz. Ama Facebook kapansa ağlayacak bi dolu insan var. Hatta burada duruma itiraz edenlerin büyük bir kısmı bu gruba dahil. Yoksa neden itiraz etsin...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3171 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
facebook, uygulama haber ve