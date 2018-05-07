Şehir efsanesi gerçek oluyor: Facebook ücretli versiyonu masada

Cambridge Analytica skandalı sonrası reklam gelirlerinin en önemli ayağı olan kullanıcı verisi elde etme konusunda kısıntıya gitmek zorunda kalan Facebook, ücretli versiyon konusunu tekrar masaya yatırdı.

Bu sefer gerçek

Facebook aslında giderleri çok büyük olan bir sosyal ağ. Bunu doğrudan hiçbir şekilde kullanıcıya yansıtmıyor yani kullanıcıya satılan bir hizmet değil. Aksine kullanıcı verilerini işleyerek odak reklamlar üzerinden gelir elde ediyor. Geçen yıl toplamda 41 milyar dolar gelir elde edildi.

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Facebook kurucusu Mark Zuckerberg bunu defalarca dile getirmiş ve ücretsiz olarak hizmet sunmanın tek yolunun reklam satışları olduğunu vurgulamıştı. Bununla birlikte artık şehir efsanesine dönen ücretli sürüm projesi yeniden gündeme geldi.

Yöneticilerin doğruladığı ücretli sürüm tamamen reklamlardan arındırılmış yani YouTube Red tarzında bir süreç izleyecek. Böylece kullanıcı, verilerinin satılmasını Facebook’a ödeme yaparak önlemiş olacak. Tabii bu kullanıcının sosyal medyadan vazgeçemeyen bir profilde olması gerek zira aksi takdirde ücret ödemenin bir manası kalmıyor.

Şimdilik planlama aşamasında olduğu için kesin bir şekilde hayata geçirileceğini söyleyemeyiz ancak artık resmi olarak doğrulandığı için muhtemelen yakın zamanda kullanıma sunulacaktır.