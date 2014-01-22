Şeker destekli yeni batarya mevcut çözümlerin yerini alabilir

Virginia Tech araştırmacıları tarafından hazırlanan şeker destekli yeni batarya, mevcut batarya çözümlerinin yerini almayı hedefliyor.

Lityum-iyon bataryaların toksik atık olarak dünyaya çok büyük oranda zarar verdiğini belirten Virginia Tech Profesörü Y.H. Percival Zhang, şekerin doğal enerji depolamak için iyi bir bileşen olduğunu ve yeni geliştirdikleri batarya teknolojisinin daha önce hazırlanan benzerlerine göre çok daha fazla depolama kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekliyor. Genel olarak oldukça ucuza üretilebildiği ve çevereye duyarlı bir yapıyla geldiği açıklanan şeker destekli batarya, patlayıcı ve yanıcı özelliği olmamasıyla da güvenlik noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Önümüzdeki 3 yılı içerisinde akıllı cihazlar içerisinde görmeye başlayacağımız belirtilen şeker destekli batarya teknolojisi, şeker ile yazıcı kartuşu benzeri yeniden doldurulabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

http://www.geeky-gadgets.com/sugar-powered-battery-could-replace-current-batteries-22-01-2014/