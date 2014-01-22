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Şeker destekli yeni batarya mevcut çözümlerin yerini alabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Şeker destekli yeni batarya mevcut çözümlerin yerini alabilir
Virginia Tech araştırmacıları tarafından hazırlanan şeker destekli yeni batarya, mevcut batarya çözümlerinin yerini almayı hedefliyor.
Lityum-iyon bataryaların toksik atık olarak dünyaya çok büyük oranda zarar verdiğini belirten Virginia Tech Profesörü Y.H. Percival Zhang, şekerin doğal enerji depolamak için iyi bir bileşen olduğunu ve yeni geliştirdikleri batarya teknolojisinin daha önce hazırlanan benzerlerine göre çok daha fazla depolama kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekliyor. Genel olarak oldukça ucuza üretilebildiği ve çevereye duyarlı bir yapıyla geldiği açıklanan şeker destekli batarya, patlayıcı ve yanıcı özelliği olmamasıyla da güvenlik noktasında faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Önümüzdeki 3 yılı içerisinde akıllı cihazlar içerisinde görmeye başlayacağımız belirtilen şeker destekli batarya teknolojisi, şeker ile yazıcı kartuşu benzeri yeniden doldurulabiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
(GG) / (VT) 

http://www.geeky-gadgets.com/sugar-powered-battery-could-replace-current-batteries-22-01-2014/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
O bu değilde lidyum bataryayı 10sn de %100 dolabilecek hale getiren bir kız vardı google o kızdan projeyi almıştı hiç ses çıkmıyor yok ettiler güzelim projeyi herhalde bu bizim düzenimize karşı diye.
Kimbilir kaç yıl sonra biz bulduk diye çıkartacaklar.
O bu değilde lidyum bataryayı 10sn de %100 dolabilecek hale getiren bir kız vardı google o kızdan projeyi almıştı hiç ses çıkmıyor yok ettiler güzelim projeyi ...
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Doymamış Yağ Asidi 5 yıl
Bal küpü şeker: Sıradan kesme şekerlere göre, 10 kata kadar daha uzun süre telefon bataryası!
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ozankardes 5 yıl iboocum
iboocum
şeker hastaları ne yapacak :D

Tatlandırıcılı batarya yapacaklarmış.
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Sturmgeist 5 yıl
Güzel bir buluş. Kanser tehlikeside olmaz . Fakat bu bataryalar kadar dayanabilirmi?
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xmasx 5 yıl
5-6 yıl icinde en az 100 tane batarya ile haber okudum hepsi bir kac yıla kadar geliyoruz demislerdi..
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melikulupinar 5 yıl
Çevre için iyi haber.

Diğer yönden artık büfelerde filan kontör gibi şeker kartuşları satılır herhalde.
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alito 5 yıl
Kan şekeri yüksek olanlarda şarj daha uzun gidecek.
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Kartal Göz 5 yıl
Sarjin çabuk bitmesi sorununa engel olursa müthiş olur. Çevre faktörünü hesaba katarsak ve hızlı şarj olayı da gerçekleşti mi işte o zaman tadından yenmez.
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Jacobıan 5 yıl
tutar lipo ve li on piller kadar tehlikeli bir şey yok gündelik yaşamda umarım tarih olurlar
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demo22 5 yıl
TEKELLER YAŞADI...
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truvazotti 5 yıl
Ne kadar biliyorsunuz ya. Hic bir sey uretmeden arastirmadan anca oturdugunuz yerden yapanlara bk atmayi bilirsiniz zaten. Adam akilli bi yorum yok su habere . Aciyorum halinize
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veteriner69 5 yıl
Ne kadar önemli bir buluş olduğunu göremeyenler var.
Patlayan piller, ve çevreyi mahveden atık piller, bunlara süper bir alternatif bu.
Ve de düşük maliyetli.
Tebrik etmek lazım.
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Tom Hagen 5 yıl
5 kavanoz bala 100tl verenlerin sayısı artacaktır
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qoqoCAN 5 yıl
Bu eksiciler kimler yahu
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altinokta 5 yıl
Bence pilin şarzı bitince degil ömrü bitince doldurma islemi yapiliyodur. Normal şarz oluyodur yine.
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Şeker Hapı 5 yıl
telefonumun şekeri bitiyor kapatmam lazım
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