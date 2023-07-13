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    Anlık Bildirim

    Mücadele bitmedi! Microsoft’un devasa Activision satın alımı ABD’de temyize gidiyor

    Kısa bir süre önce ABD federal mahkemesi Microsoft'un Activision'ı devralmasının ilerlemesine izin vermişti. Ancak FTC pes etmediğini ve kararı temyize götürdüğünü duyurdu.
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    Microsoft’un devasa Activision satın alımı ABD’de temyize gidiyor Tam Boyutta Gör
    ABD Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft'un Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın almasını durdurma girişiminden vazgeçmiyor. Kısa bir süre önce Yargıç Jacqueline Scott Corley'in anlaşmanın gerçekleşmesini geçici olarak durdurmak için FTC’nin uyguladığı ihtiyati tedbiri kaldırmış ve anlaşmanın ilerlemesine izin vermişti. FTC tarafından yapılan başvuru ile Yargıç Corley'in kararını temyize götürüldü.

    FTC ve Microsoft savaşında üçüncü perde

    FTC, rekabet kaygıları nedeniyle birleşmenin gerçekleşmesini engellemek için dava açmıştı. İdari duruşmanın Ağustos ayında başlaması planlanıyor ancak şirketlerin birleşme için son tarihi 18 Temmuz. Kurum tarafından yapılan açıklamada Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasının önünü açan son ABD federal mahkeme kararını temyize götürüleceği duyuruldu. FTC, Yargıç Jacqueline Scott Corley'in kararını temyize götürdüğüne dair bir bildirimde bulundu ancak şimdilik düzenleyici kurumun argümanlarını bilmiyoruz.

    Microsoft satın alımı kapatabilir

    Microsoft’un devasa Activision satın alımı ABD’de temyize gidiyor Tam Boyutta Gör
    Açıkçası FTC, Microsoft ve Activision Blizzard üçgeninde ABD’ne ciddi bir yasal mücadele var diyebiliriz. Halihazırda FTC, Yargıç Corley'in kararını temyize götürmeyi tercih ettiğine göre, düzenleyici kurumun 14 Temmuz Cuma günü sona erecek olan mevcut ihtiyati tedbir kararını uzatmak için Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi'nden acil bir durdurma kararı çıkarması gerekiyor.

    Temyiz mahkemesinin anlaşmanın son tarihi olan 18 Temmuz'dan önce karar verip vermeyeceği bile belli değil, bu da Microsoft'un Activision Blizzard anlaşmasını Pazartesi ya da Salı günü yasaklama emri olmadan tamamlamasına açık kapı bırakıyor.

    Microsoft'un başkanı Brad Smith, yaptığı açıklamada, "Bölge Mahkemesi'nin kararı, bu satın almanın hem rekabet hem de tüketiciler için iyi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. FTC'nin açıkça zayıf bir dava haline gelen bu davayı sürdürmeye devam etmesi bizi hayal kırıklığına uğrattı ve ilerleme olanağımızı geciktirmeye yönelik daha fazla çabaya karşı çıkacağız." dedi.

    Activision Blizzard'ın CCO'su ve kurumsal ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı Lulu Cheng Meservey, "Gerçekler değişmedi" diye tweet atarak ABD'nin birleşmenin tamamlanacağı ülkeler arasında kalacağından emin olduklarını dile getirdi. Blizzard Entertainment'ın başkanı Mike Ybarra, Twitter'da temyiz başvurusuyla ilgili bir espri bile yaptı: "Vergileriniz iş başında"

    Görünüşe göre bu köprünün altından bir süre daha sular akmaya devam edecek. Microsoft, ABD’deki mücadelesinin sonuçlanmasına yakın olsa da 14 Temmuz Cuma günü oldukça belirleyici olacak. Öte yandan anlaşmayı engelleyen İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) ile tekrardan bir görüşme gerçekleştiriliyor. Tüm bunlar 18 Temmuz’a kadar, yani şirketlerin birleşme için son tarihine kadar tamamlanacak mı göreceğiz. Anlaşmanın son tarihi Microsoft ve Activision Blizzard’ın ortak kararıyla uzatılabilir. Uzatma olmazsa Activision Blizzard, 3 milyar dolarlık bir fesih ücretiyle ayrılabilir.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/7/12/23791274/ftc-microsoft-activision-blizzard-appeal https://www.engadget.com/ftc-appeals-ruling-that-would-have-let-microsofts-activision-takeover-move-forward-231729137.html
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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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