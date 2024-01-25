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    Yangın büyüyor: Microsoft, 1.900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkarıyor

    2024 yılının da görünüşe göre önceki yıldan pek bir farkı olmayacak. Teknoloji ve oyun sektöründeki işten çıkarmalar devam ederken Microsoft, 1900 Activision ve Xbox çalışanlarını işten çıkarıyor.
    Microsoft, 1.900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft bu hafta Activision Blizzard ve Xbox'ta yaklaşık 1.900 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft öncelikle Activision Blizzard'da işten çıkarmalar yaparken, bazı Xbox ve ZeniMax çalışanları da kesintilerden etkilenecek. İşten çıkarmalar, toplamda yaklaşık 22.000 çalışanı olan Microsoft Gaming bölümünün yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

    Activision Blizzard ve Xbox'ta yaprak dökümü

    İşten çıkarmaların yanı sıra Blizzard başkanı Mike Ybarra da şirketten ayrılma kararı aldı. Blizzard'ın baş tasarım sorumlusu ve kurucu ortaklardan Allen Adham da şirketten ayrılıyor. Blizzard'ın daha önce duyurduğu hayatta kalma oyunu da bu değişikliklerin bir parçası olarak iptal edildi. Proje üzerinde çalışanların bir kısmı da işten çıkarılanlar arasında. Bir kısmı ise diğer projelere kaydırılacak.

    Microsoft, İngiltere ve ABD'deki düzenleyici kurumlarla 20 ay süren mücadelenin ardından Ekim ayında Activision Blizzard68,7 milyar dolara satın alma işlemini tamamlamıştı. Eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, geçtiğimiz ay görevinden ayrılmış, Microsoft ise yerine doğrudan bir atama yapmamıştı. Bunun yerine, Activision Blizzard yöneticilerinden oluşan bir grup, Microsoft'un oyun içeriği ve stüdyoları başkanı Matt Booty'ye rapor vermeye başlamıştı. Microsoft önümüzdeki hafta yeni bir Blizzard başkanı atamayı planlıyor.

    Bugünkü işten çıkarmalar, Xbox liderliğinde yapılan bazı büyük değişikliklerin ardından Sarah Bond'un Xbox başkanlığına terfi ederek tüm Xbox platform ve donanım çalışmalarına liderlik etmesinden sadece birkaç ay sonra gerçekleşti. Matt Booty ise Bethesda, ZeniMax stüdyoları ve Activision Blizzard'ı denetlemeyi de içeren oyun içeriği ve stüdyoları başkanlığına terfi etmişti.

    2024’te 5700 video oyun sektörü çalışanı işten çıkartıldı

    Microsoft en son bir yıl önce 10.000 çalışanı etkileyen büyük işten çıkarmaları duyurmuştu. 2024 yılında ise şimdiye kadar Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity ve eBay gibi firmalar da işten çıkarmalar yaptı. 2024 yılının daha ilk 25 gününde video oyun endüstrisinde 5.700 çalışan işten çıkartıldı. Teknoloji dünyasında ise bu sayı an itibariyle 23.670. Geçtiğimiz yıl video oyun sektöründe 9.000 kişi işten çıkartılmıştı.

    Kaynakça https://layoffs.fyi/ https://www.theverge.com/2024/1/25/24049050/microsoft-activision-blizzard-layoffs
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    kapalı kutu telefon satmak teledünya uydu alıcısı kartsız kullanma kombi devirdaim pompası sürekli çalışıyor trilyondan sonra ne gelir caravelle en çok tutulan modeli

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