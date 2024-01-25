Yangın büyüyor: Microsoft, 1.900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkarıyor

- Activision Blizzard ve Xbox'ta yaprak dökümü
- 2024’te 5700 video oyun sektörü çalışanı işten çıkartıldı
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Activision Blizzard ve Xbox'ta yaprak dökümü
İşten çıkarmaların yanı sıra Blizzard başkanı Mike Ybarra da şirketten ayrılma kararı aldı. Blizzard'ın baş tasarım sorumlusu ve kurucu ortaklardan Allen Adham da şirketten ayrılıyor. Blizzard'ın daha önce duyurduğu hayatta kalma oyunu da bu değişikliklerin bir parçası olarak iptal edildi. Proje üzerinde çalışanların bir kısmı da işten çıkarılanlar arasında. Bir kısmı ise diğer projelere kaydırılacak.
Microsoft, İngiltere ve ABD'deki düzenleyici kurumlarla 20 ay süren mücadelenin ardından Ekim ayında Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma işlemini tamamlamıştı. Eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, geçtiğimiz ay görevinden ayrılmış, Microsoft ise yerine doğrudan bir atama yapmamıştı. Bunun yerine, Activision Blizzard yöneticilerinden oluşan bir grup, Microsoft'un oyun içeriği ve stüdyoları başkanı Matt Booty'ye rapor vermeye başlamıştı. Microsoft önümüzdeki hafta yeni bir Blizzard başkanı atamayı planlıyor.
Bugünkü işten çıkarmalar, Xbox liderliğinde yapılan bazı büyük değişikliklerin ardından Sarah Bond'un Xbox başkanlığına terfi ederek tüm Xbox platform ve donanım çalışmalarına liderlik etmesinden sadece birkaç ay sonra gerçekleşti. Matt Booty ise Bethesda, ZeniMax stüdyoları ve Activision Blizzard'ı denetlemeyi de içeren oyun içeriği ve stüdyoları başkanlığına terfi etmişti.
2024’te 5700 video oyun sektörü çalışanı işten çıkartıldı
Microsoft en son bir yıl önce 10.000 çalışanı etkileyen büyük işten çıkarmaları duyurmuştu. 2024 yılında ise şimdiye kadar Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity ve eBay gibi firmalar da işten çıkarmalar yaptı. 2024 yılının daha ilk 25 gününde video oyun endüstrisinde 5.700 çalışan işten çıkartıldı. Teknoloji dünyasında ise bu sayı an itibariyle 23.670. Geçtiğimiz yıl video oyun sektöründe 9.000 kişi işten çıkartılmıştı.Kaynakça https://layoffs.fyi/ https://www.theverge.com/2024/1/25/24049050/microsoft-activision-blizzard-layoffs Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.