Yangın büyüyor: Microsoft, 1.900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkarıyor

Tam Boyutta Gör Microsoft bu hafta Activision Blizzard ve Xbox'ta yaklaşık 1.900 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Microsoft öncelikle Activision Blizzard'da işten çıkarmalar yaparken, bazı Xbox ve ZeniMax çalışanları da kesintilerden etkilenecek. İşten çıkarmalar, toplamda yaklaşık 22.000 çalışanı olan Microsoft Gaming bölümünün yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

Activision Blizzard ve Xbox'ta yaprak dökümü

İşten çıkarmaların yanı sıra Blizzard başkanı Mike Ybarra da şirketten ayrılma kararı aldı. Blizzard'ın baş tasarım sorumlusu ve kurucu ortaklardan Allen Adham da şirketten ayrılıyor. Blizzard'ın daha önce duyurduğu hayatta kalma oyunu da bu değişikliklerin bir parçası olarak iptal edildi. Proje üzerinde çalışanların bir kısmı da işten çıkarılanlar arasında. Bir kısmı ise diğer projelere kaydırılacak.

Microsoft, İngiltere ve ABD'deki düzenleyici kurumlarla 20 ay süren mücadelenin ardından Ekim ayında Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alma işlemini tamamlamıştı. Eski Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, geçtiğimiz ay görevinden ayrılmış, Microsoft ise yerine doğrudan bir atama yapmamıştı. Bunun yerine, Activision Blizzard yöneticilerinden oluşan bir grup, Microsoft'un oyun içeriği ve stüdyoları başkanı Matt Booty'ye rapor vermeye başlamıştı. Microsoft önümüzdeki hafta yeni bir Blizzard başkanı atamayı planlıyor.

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Bugünkü işten çıkarmalar, Xbox liderliğinde yapılan bazı büyük değişikliklerin ardından Sarah Bond'un Xbox başkanlığına terfi ederek tüm Xbox platform ve donanım çalışmalarına liderlik etmesinden sadece birkaç ay sonra gerçekleşti. Matt Booty ise Bethesda, ZeniMax stüdyoları ve Activision Blizzard'ı denetlemeyi de içeren oyun içeriği ve stüdyoları başkanlığına terfi etmişti.

2024’te 5700 video oyun sektörü çalışanı işten çıkartıldı

Microsoft en son bir yıl önce 10.000 çalışanı etkileyen büyük işten çıkarmaları duyurmuştu. 2024 yılında ise şimdiye kadar Riot Games, Google, Discord, Twitch, Unity ve eBay gibi firmalar da işten çıkarmalar yaptı. 2024 yılının daha ilk 25 gününde video oyun endüstrisinde 5.700 çalışan işten çıkartıldı. Teknoloji dünyasında ise bu sayı an itibariyle 23.670. Geçtiğimiz yıl video oyun sektöründe 9.000 kişi işten çıkartılmıştı.

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Microsoft, 1.900 Activision ve Xbox çalışanını işten çıkarıyor