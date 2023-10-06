Microsoft, dev Activision satın alımını haftaya kapatmayı hedefliyor

Microsoft satın alımı 13 Ekim'de tamamlamak istiyor
CMA geçtiğimiz ay şartlarda yapılan değişikliklerin ardından anlaşmaya geçici olarak izin verdiğini açıklamıştı. Ardından nihai kararını vereceği bir danışma süreci başlattı. Bu kararın önümüzdeki hafta Microsoft'un lehine çıkması ve böylece anlaşmayı tamamlayıp Activision Blizzard'ı satın almakta özgür olması bekleniyor.
CMA ilk olarak Nisan ayında, yeni gelişmekte olan bulut oyun pazarı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle satın alma işlemini engellemişti. Microsoft, bulut yayın haklarını Ubisoft'a satmayı kabul ederek önerilen satın alma işlemini yeniden yapılandırmaya çalıştı ve CMA'nın yeni bir birleşme soruşturması başlatmasına yol açtı. Bu hamle, Eylül ayında yeni bir geçici karar yayınlayan ve anlaşmanın şartlarından artık memnun olduğunu belirten CMA'yı tatmin etmeye yetmiş gibi görünüyor. CMA, genel olarak değişiklikten memnun olsa da Microsoft ile Ubisoft arasındaki bulut anlaşmasının sağlam olduğunu doğrulamak istiyor. Kısaca CMA, onay verdikten sonra Microsoft’un Ubisoft ile olan anlaşmasının feshedilmeyeceğinden emin olmak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.