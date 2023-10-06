Microsoft, dev Activision satın alımını haftaya kapatmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alma işlemini önümüzdeki hafta tamamlayacağı bildiriliyor. The Verge'e konuşan bir kaynağa göre, Xbox şirketi 68,7 milyar dolarlık anlaşmanın potansiyel kapanış tarihi olarak 13 Ekim Cuma gününü kolluyor. Öte yandan anlaşmanın geleceği Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) tarafından verilecek nihai karara bağlı.

Microsoft satın alımı 13 Ekim'de tamamlamak istiyor

CMA geçtiğimiz ay şartlarda yapılan değişikliklerin ardından anlaşmaya geçici olarak izin verdiğini açıklamıştı. Ardından nihai kararını vereceği bir danışma süreci başlattı. Bu kararın önümüzdeki hafta Microsoft'un lehine çıkması ve böylece anlaşmayı tamamlayıp Activision Blizzard'ı satın almakta özgür olması bekleniyor.

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CMA ilk olarak Nisan ayında, yeni gelişmekte olan bulut oyun pazarı üzerindeki etkisine ilişkin endişeler nedeniyle satın alma işlemini engellemişti. Microsoft, bulut yayın haklarını Ubisoft'a satmayı kabul ederek önerilen satın alma işlemini yeniden yapılandırmaya çalıştı ve CMA'nın yeni bir birleşme soruşturması başlatmasına yol açtı. Bu hamle, Eylül ayında yeni bir geçici karar yayınlayan ve anlaşmanın şartlarından artık memnun olduğunu belirten CMA'yı tatmin etmeye yetmiş gibi görünüyor. CMA, genel olarak değişiklikten memnun olsa da Microsoft ile Ubisoft arasındaki bulut anlaşmasının sağlam olduğunu doğrulamak istiyor. Kısaca CMA, onay verdikten sonra Microsoft’un Ubisoft ile olan anlaşmasının feshedilmeyeceğinden emin olmak istiyor.

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Microsoft, Activision satın alımını haftaya kapatmayı hedefliyor