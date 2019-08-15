Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı

Vivo’nun Ürün Yöneticisi Li Xiang dün Vivo NEX 3'ün kavisli ekranını açığa çıkaran bir teaser yayınlamıştı. Akıllı telefondaki kavis, Samsung'un amiral gemisi telefonlarında gördüğümüzden daha belirgin olacak. Xiang bugün ise Vivo NEX 3'ün tasarımını tüm açılardan gösteren bir taslak çizim paylaştı.

Ayrıca Bkz.

"OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek"

Cihazın önünde süper ince üst ve alt çerçevelere sahip bir ekran bulunuyor. Ayrıca ince form faktörü ve üst çerçevesinde bir selfie kamerasının bulunmaması yeni ekrana gömülü kamera teknolojisi ile geleceğinin bir işareti olabilir. Kenarlarında ise fiziksel tuşa yer verilmediğini görüyoruz.

Şelale ekran nedir?

Ekranın her iki yanında da aşağıya doğru sert şekilde uzayan şelale görünümünde bir kavis var. Bu nedenle söz konusu ekran tasarımına "şelale ekran" deniliyor. Arka panelinde ise mekanik bir saat tasarımını andıran üçlü kamera sistemi mevcut.

Ayrıca görünürde parmak izi tarayıcısının olmaması, cihazın ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacağına işaret ediyor. Vivo NEX 3'ün ne zaman resmiyet kazanacağı henüz netleşmedi. Merakla beklenen telefon 2019 sonu veya 2020 başında tanıtılabilir.

https://www.weibo.com/1971520634/I2iQQvfxr