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Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, merakla beklenen yeni telefonunun taslak çizimlerini paylaştı. Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3, etkileyici bir görünüm sunacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Vivo’nun Ürün Yöneticisi Li Xiang dün Vivo NEX 3'ün kavisli ekranını açığa çıkaran bir teaser yayınlamıştı. Akıllı telefondaki kavis, Samsung'un amiral gemisi telefonlarında gördüğümüzden daha belirgin olacak. Xiang bugün ise Vivo NEX 3'ün tasarımını tüm açılardan gösteren bir taslak çizim paylaştı.
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Cihazın önünde süper ince üst ve alt çerçevelere sahip bir ekran bulunuyor. Ayrıca ince form faktörü ve üst çerçevesinde bir selfie kamerasının bulunmaması yeni ekrana gömülü kamera teknolojisi ile geleceğinin bir işareti olabilir. Kenarlarında ise fiziksel tuşa yer verilmediğini görüyoruz.
Şelale ekrana sahip Vivo NEX 3'ün tasarımı açığa çıktı

Şelale ekran nedir?

Ekranın her iki yanında da aşağıya doğru sert şekilde uzayan şelale görünümünde bir kavis var. Bu nedenle söz konusu ekran tasarımına "şelale ekran" deniliyor. Arka panelinde ise mekanik bir saat tasarımını andıran üçlü kamera sistemi mevcut.
Ayrıca görünürde parmak izi tarayıcısının olmaması, cihazın ekrandan parmak izi okuma özelliği sunacağına işaret ediyor. Vivo NEX 3'ün ne zaman resmiyet kazanacağı henüz netleşmedi. Merakla beklenen telefon 2019 sonu veya 2020 başında tanıtılabilir.


https://www.weibo.com/1971520634/I2iQQvfxr Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
renega 48 dk.
Kamerasını kaldırınca saat mi gözüküyor o ne biçim şema? Ayrıca şelale tasarımını beğenen mi var? S6 edge'den beri herkesin sinirini bozan berbat bir tasarım.
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