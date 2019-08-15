Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek

Akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yıl sonuna doğru yeni bir 5G destekli akıllı telefon modelini piyasaya süreceği belirtildi. Bu önemli gelişmeyi ise bizzat şirket CEO'su Pete Lau açıkladı.
54 dk.
112
9
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu yılın başlarında OnePlus 7 Pro 5G modeli şirketin ilk 5G desteği sunan akıllı telefonuydu ve şu anda yalnız İngiltere'de satılıyor. Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre de şirket yıl sonuna kadar ikinci 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürecek.

5G'ye daha fazla yatırım yapacağız

OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından açıklanan bu akıllı telefon modelinin OnePlus 7T Pro olacağı söyleniyor. Zira şirket OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro olmak üzere iki akıllı telefon modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor ve görünen o ki 7T Pro modeli 5G desteğine sahip olacak. İki cihazın da Snapdragon 855+ mobil platform tarafından desteklenmesinin de muhtemel olacağı belirtilmiş.
Lau konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "2020’de birinci sınıf bir telefon olmak istiyorsanız, 5G teknolojisine sahip olmalısınız. Gelecek yıl 5G teknolojisinin gelişmesiyle daha da iyi bir performansa sahip olabileceğimize inanıyoruz. Yaklaşan 5G dönemine daha fazla yatırım yapacağız." ifadelerini kullanırken 5G cihazın modelinin ne olacağı konusunda ise kesin bir bilgi paylaşmadı.


https://www.gsmarena.com/oneplus_is_launching_another_5g_smartphone_by_the_end_of_the_year-news-38694.php Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 24 dk. Wear OS ile çalışan Misfit Vapor X duyuruldu 31 dk. Monster'da Bu Hafta - The Witcher 3: Wild Hunt 54 dk. GÖRÜNTÜLENEN OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek Sonraki Samsung yarım saatte tamamen şarj olabilen grafen batarya geliştiriyor 2 sa. Reddit uygulaması otomatik gece modu güncellemesi aldı 2 sa. Garmin'in yakında tanıtacağı akıllı saat modelleri sızdırıldı 3 sa. Samsung Z şeklinde katlanabilen akıllı telefon patenti aldı 4 sa. THQ Nordic önemli bir stüdyoyu bünyesine kattı 5 sa. Çin’in birçok şehrinde güneş enerjisi, şebeke elektriğinden daha ucuz 13 sa. Volition, Saints Row 5’i yakında piyasaya sürebilir 14 sa. ADATA SX8200 Pro SSD’sini 2 TB kapasite ile güncelledi 14 sa. Yeni iPhone modellerinin isimleri ortaya çıktı 15 sa. İlaç kartuşları içeren yeni beyin implantı geliştirildi 16 sa. Intel'in tüm çekirdekleriyle 5 GHz’e yükselen yongası 3DMark’ta ortaya çıktı 16 sa. Gigaset dayanıklılık odaklı akıllı telefon modeli GX290'ı tanıttı 16 sa. Samsung kendi oyun servisini duyurabilir 17 sa. AMD, RX 5700’in maksimum sıcaklık değerini açıkladı 17 sa. Geekbench’e düşen Threadripper işlemcisi 2. nesil işlemcileri 3’e katlıyor 18 sa. Realme kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı 18 sa. RX 5700 serisi kartlar Netflix’te 4K çözünürlük desteğine kavuştu 19 sa. Chrome tarayıcısına parmak iziyle kimlik doğrulama desteği geliyor 20 sa. Spotify'ın yeni özelliği hoparlörler arası geçişi kolaylaştıracak 20 sa. Nintendo Switch’e hız aşırtma dopingi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CHELSEA-LİVERPOOL 14.08.2019 İSTANBUL
DH Forum
Evleneceğiniz kişinin mezhepine/dinine bakarmısınız?
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare 24 Dakikalık Çok Oyunculu Oynanış...
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim