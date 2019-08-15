OnePlus yıl sonuna kadar yeni bir 5G akıllı telefon piyasaya sürecek

Bu yılın başlarında OnePlus 7 Pro 5G modeli şirketin ilk 5G desteği sunan akıllı telefonuydu ve şu anda yalnız İngiltere'de satılıyor. Financial Times tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre de şirket yıl sonuna kadar ikinci 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürecek.

5G'ye daha fazla yatırım yapacağız

OnePlus CEO'su Pete Lau tarafından açıklanan bu akıllı telefon modelinin OnePlus 7T Pro olacağı söyleniyor. Zira şirket OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro olmak üzere iki akıllı telefon modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor ve görünen o ki 7T Pro modeli 5G desteğine sahip olacak. İki cihazın da Snapdragon 855+ mobil platform tarafından desteklenmesinin de muhtemel olacağı belirtilmiş.

https://www.gsmarena.com/oneplus_is_launching_another_5g_smartphone_by_the_end_of_the_year-news-38694.php

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Lau konuyla ilgili olarak yaptığı: "2020’de birinci sınıf bir telefon olmak istiyorsanız, 5G teknolojisine sahip olmalısınız. Gelecek yıl 5G teknolojisinin gelişmesiyle daha da iyi bir performansa sahip olabileceğimize inanıyoruz. Yaklaşan 5G dönemine daha fazla yatırım yapacağız." ifadelerini kullanırkenne olacağı konusunda ise kesin bir bilgi paylaşmadı.