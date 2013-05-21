Sennheiser'dan yeni harici DAC ünitesi, "HDVD 800"

Haber Editörü
Ürettiği ses donanımları ile tanınan dünya ünlü Sennheiser firması, HDVD 800 isimli harici DAC ünitesini duyurdu.
Kulaklıklar için geliştirilmiş olan HDVD 800, bağlanan dijital kaynaklardan gelen verileri yüksek kaliteli Burr-Brown DAC (Dijital/analog dönüştürücü) üzerinden analog sinyallere dönüştürebiliyor ve sesi dijital ortamda oluşan negatif etkilerden kurtarabiliyor. Üzerinde simetrik XLR ve asimetrik analog RCA, AES/BU, S/PDIF ve USB girişlerini barındıran DAC, 192 kHz 24bit sinyalleri kabul edebiliyor.
216 x 55 x 324 mm boyutlara ve 2.2 KG ağırlığa sahip olan HDVD 800, 0.3 Hz - 100 kHz (-3 dB) frekans tepki aralığına ve alüminyum malzeme kalitesi yanında, şık görüntüsü tamamlayan üst pencereye sahip.
Tasarımı ve üretimi Almanya'da yapılan Sennheiser HDVD 800 harici DAC ünitesi, firmanın resmi sitesi üzerinden 1999$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/05/21/sennheiser-hdvd-800-digital-headphone-amp-us-availability/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle