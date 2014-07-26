Sense projesi uyku düzeninizi çevre verileri ile daha gerçekçi takip ediyor





Kullanıcının uyku düzenini takip eden günümüzde pek çok çözüm mevcut ve bunların bir kısmı kullanıcının girdiği verilere göre hareket ederken, bir kısmı da yastığın altında kullanıcının hareketlerini izleyerek analizler yapıyor.





Kickstarter'da destek arayan Sense projesi ise hem gece hareketlerinizi takip ediyor hem de yatak odanızdaki ses, ışık, ısı, nem ve havadaki partikül verilerini işliyor. Böylece kullanıcının uyku düzeni en gerçekçi şekilde tespit edilmiş oluyor.





Sense iki cihazda oluşuyor. İlk cihaz düğme boyutlarında ve yastığınıza iliştiriyorsunuz. 6 eksenli akselerometre ve jiroskop mevcut. İkinci cihaz ise merkez konumunda ve sensörleri ile odadaki verileri analiz ediyor. Bu iki cihaz birbiri ile Bluetooth LE veya ANT kablosuz iletişim teknolojisi ile bağlantı kuruyor. Merkez cihaza da yine Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarınız ile bağlanabiliyorsunuz.





Sense topladığı verilerle 100 üzerinden bir uyku skoru oluşturuyor. Ortamın sessizliği, ışık durumu, nem durumu bu skoru etkiliyor ve sabah ne kadar iyi bir uyku çektiğinizi skorlardan görebiliyorsunuz.





Cihaz gece beklenmedik gürültüleri anında kaydediyor ve sabah sizi neyin rahatsız ettiğini bulabiliyorsunuz. Ayrıca gece rahatlatıcı sesler de çıkarabiliyor. Uykunuzun hafifleştiği anı tespit eden cihaz alarm çalarak sizi uyandırıyor ve yorgun bir şekilde kalmamış oluyorsunuz. Cihaz WiFi üzerinden dışarıda olsanız bile oda durumunu size iletebiliyor.





Sense ihtiyacı olan bağışı kat kat fazlasıyla toplamış durumda ve Kasım ayı itibariyle 100$ ve üzeri bağış yapan destekçilere dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/hello/sense-know-more-sleep-better