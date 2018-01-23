Setcard hacklendi! 400 bin kişi aç kaldı

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Kurumsal şirketlere yemek kartı hizmeti veren Setcard siber saldırıya uğradı. Geçtiğimiz Perşembe günü tüm sistem hacklendi. Setcard kullanan 400 bin kullanıcı mağdur oldu. Bazı kullanıcıların bakiyesi sıfırlandı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Setcard Finans Müdürü Orhan Baki, “Çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan 400 bin kullanıcımız etkilendi. Sistemlerimizi tekrar eskisi gibi hizmete almak için mücadele veriyoruz. Ancak bu çok kolay bir durum değil” dedi.

Setcard, 30 bin restoranda kullanılabiliyor ve 400 bin kullanıcıya hizmet sağlıyor. Siber saldırı sonucu pek çok kullanıcı yediği yemeğin ödemesini yapamadı. Yapılan açıklamaya göre saldırı 7-8 farklı noktadan Setcard’ın tüm altyapı sistemine aynı anda düzenlendi.

Amerikalı şirketlerden destek alan Setcard’ın altyapısı bugünden itibaren işler hale geldi. Kullanıcılar Setcard ile ödeme yapabiliyor. Bakiyesi sıfırlanan müşterilerin bakiye problemleri çözülecek.