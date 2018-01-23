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Setcard hacklendi! 400 bin kişi aç kaldı

Yemek kartı sektöründe hizmet veren Setcard'ın altyapısına siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Setcard ile ödeme yapılamaz hale geldi. Bazı kullanıcıların bakiyesi sıfırlandı.
1 yıl
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Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Setcard hacklendi! 400 bin kişi aç kaldı
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Kurumsal şirketlere yemek kartı hizmeti veren Setcard siber saldırıya uğradı. Geçtiğimiz Perşembe günü tüm sistem hacklendi. Setcard kullanan 400 bin kullanıcı mağdur oldu. Bazı kullanıcıların bakiyesi sıfırlandı.

Konuyla ilgili Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Setcard Finans Müdürü Orhan Baki, “Çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bu durumdan 400 bin kullanıcımız etkilendi. Sistemlerimizi tekrar eskisi gibi hizmete almak için mücadele veriyoruz. Ancak bu çok kolay bir durum değil” dedi.

Setcard, 30 bin restoranda kullanılabiliyor ve 400 bin kullanıcıya hizmet sağlıyor. Siber saldırı sonucu pek çok kullanıcı yediği yemeğin ödemesini yapamadı. Yapılan açıklamaya göre saldırı 7-8 farklı noktadan Setcard’ın tüm altyapı sistemine aynı anda düzenlendi.

Amerikalı şirketlerden destek alan Setcard’ın altyapısı bugünden itibaren işler hale geldi. Kullanıcılar Setcard ile ödeme yapabiliyor. Bakiyesi sıfırlanan müşterilerin bakiye problemleri çözülecek.


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qooqie 1 yıl en beğenilen
Ben hep makarna yediğim için etkilenmedim
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
hayvan gibi komisyon kesen yemek kartıydı dimi bu
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hdtv 1 yıl
Ben hep 10 liralık doldurduğum için etkilenmedim
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DH Misafiri 1 yıl
Siber saldırı olmuş ama nedense bakiyeler hep eksilmiş hiç bakiyesi artan yok ????
Ulan bütün milletin parasını çektiniz hesabınıza yalandan siber saldırı olmuş diye milletin parasını yiyorsunuz !!
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DH Misafiri 1 yıl
Bu hack olayından zarar gören işyeri sahipleri oldu, Setcard’ ın cebine ekstradan milyonlar kaldı. normalde pos makinelerinden alınan aylık özetlere göre fatura kesimi yapılırken, şu an pos sistemlerinde harcama bilgisi yok. Ulaşılamayan bu bilgi sebebiyle de fatura kesimini gün sonu sliplerine göre yapın demişler. Ama benim gün sonu sliplerim yok, faturalamada gerek olmayan bir şeyi biriktirmiyordum çünkü. Bu durumda içerdeki bütün param setcard’ ın cebine kalmış olacak. İyi mi yaptınız şimdi hacker kardeşlerim, olan yine mazluma oldu..
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marseltalon 1 yıl
Çok Açımmm...
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Mr light 1 yıl
Bu setcard ve türevleri resmen dolandırıcılık hem setcard kabul eden işletmelerden %5 ila %15 arası komisyon kesiyor hemde setcard sahibi olan işçiler çoğu yerde kullanamıyor ; bu saçmalığın kaldırılması gerek.
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alito 1 yıl
Ben her yemekten sonra bulaşık yıkarım. Çok şeetmeyin, sizde yıkayın sorun kalmasın.
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OverClocK1ng 1 yıl
Ben anlamıyorum. İyilik insanın içinde olmalı. Yaptıkları bu hackleme olayı günahsız insanlara zarar veriyor. Oysa çıkıp: Biz sizin sisteminizde açık bulduk. Bunları bunları yapabilirdik. Bize bağış gibi belli bir miktar para verin. Size gösterelim. Siz de zarar görmeyin, günahsız insanlar da deseler olmaz mıydı yani?.
Yok arkadaş. İçinde iyilik olan insan dediğim şekilde yapardı.
Hacker'lara sempati duyuyorum.
Ama böylelerini de çok ağır cezalandırmak gerekir..
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tobepeople 1 yıl
Kendi kendini hackletmiştir :D
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DH Misafiri 1 yıl
% 10 komisyon ile işletmelerin dolayısı ile çalışanların cebinden hırsızlık yapan şirket. Birde sistemine sahip çıkamamış. milletten kartının bakiyesini whatsup üzerinden öğrenip yardımcı olacakmış Haspam. Hırsızlığına doğru orantılı bir sistem kursaydın bari. Adamların sistemlerinin yedekleri dahi yok anlaşılan. ohh. koy 10 tane pos 400 bin kart sonrada milletin cebinden % 10 komisyonu cukka yap.
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Astforum 1 yıl
Acımızdan öldük. :)))
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asdasdqwertyveyaalxyvance 1 yıl
hayvan gibi komisyon kesen yemek kartıydı dimi bu
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