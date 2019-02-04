Sevgililer günü için hediye önerileri

Çiftlerin merakla beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. 14 Şubat’ta sevdiğiniz kişiye hediye edebileceğiniz ürünleri sizin için derledik.
Sevgililer Günü kutlamasının kökleri Roma dönemine dayanıyor. Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 'Aziz Valentin Günü (St. Valentine's Day)' olarak da bilinir.
Sevgililer Günü için hediye önerilerimiz:
Telefon
Akıllı Saat
Akıllı Bileklik
Türk Kahvesi Makinesi
Elektrikli Diş Fırçası
İyonik Saç Kurutma Makinesi
Tıraş makinesi
Kulaklık
PowerBank
Saç Düzleştirici
Aksiyon Kamerası
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Şöyle kalp şeklinde bir şemsiye güzel olabilir .
En sağlamı tek taş yüzük (paran varsa tabi) , farklı yüzük tarzlarını denemeyin beğenmiyorlar. Sonraki seviyede çikolata ve / veya çiçek var :)
Züğürdüm ama seviyorum diyorsan, beraber bir akşam yemeği, biraz yürüyüş de olur ama illa o gün olacak :D Kırdan toplanılan 3-5 çiçek de çok mutlu edecektir.
Evliler için ise daha makbul olanlar ev temizliği, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, o akşam yemeğini hazır etme, küçük çocuk varsa tam gün ona bakıp dışarıda annesi ile gezmesine, alışveriş yapmasına izin vermek :D
gibi şeyler var.
Erkeklerin hediyesi ise daha başka tabi :)
Ama en temizi hiç bir şey yapmamak, tecrübe ile sabit ! En azından onca yapılandan sonra vicdan azabı çekmezsiniz
Bu yüzden asla kişisel bakım ürünleri almayın :)
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