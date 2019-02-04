Sevgililer günü için hediye önerileri

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Çiftlerin merakla beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. 14 Şubat’ta sevdiğiniz kişiye hediye edebileceğiniz ürünleri sizin için derledik.

Sevgililer Günü kutlamasının kökleri Roma dönemine dayanıyor. Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 'Aziz Valentin Günü (St. Valentine's Day)' olarak da bilinir.

Sevgililer Günü için hediye önerilerimiz:

Telefon

Akıllı Saat

Akıllı Bileklik

Türk Kahvesi Makinesi

Elektrikli Diş Fırçası

İyonik Saç Kurutma Makinesi

Tıraş makinesi

Kulaklık

PowerBank

Saç Düzleştirici

Aksiyon Kamerası