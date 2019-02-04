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Sevgililer günü için hediye önerileri

14 Şubat Sevgililer gününe sayılı günler kaldı. Sevgililer gününde sevdiklerinize alabileceğiniz hediye önerileri hazırladık. Listemizde akıllı bileklik, elektrikli diş fırçası ve pek çok ürün var.
3 ay
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12
Diğer
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sevgililer günü için hediye önerileri
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Çiftlerin merakla beklediği 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kaldı. 14 Şubat’ta sevdiğiniz kişiye hediye edebileceğiniz ürünleri sizin için derledik.

Sevgililer Günü kutlamasının kökleri Roma dönemine dayanıyor. Luepercalia adı verilen ve üç gün süren bir festivalden aldığı düşünülüyor. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 'Aziz Valentin Günü (St. Valentine's Day)' olarak da bilinir.

Sevgililer Günü için hediye önerilerimiz:

Telefon

Akıllı Saat

Akıllı Bileklik

Türk Kahvesi Makinesi

Elektrikli Diş Fırçası

İyonik Saç Kurutma Makinesi

Tıraş makinesi

Kulaklık

PowerBank

Saç Düzleştirici

Aksiyon Kamerası


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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
sevgililer günü için sevgili önerisi daha iyi olurdu
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ssbrutality 3 ay
Balon almayında ne alırsanız alın, ayar oluyom ellerinde balon görünce
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Suppose27now 3 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şöyle kalp şeklinde bir şemsiye güzel olabilir .
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qoqoCAN 3 ay
PH üyeliği ?
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BigMuffin 3 ay
G63 amg almak isterdim ama daha kendime alamadım ne yazık ki
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crazywinner3 3 ay
Kusura bakmayın da sevgilisine pahalı hediye alan sazandır. Terkedilince ağlayarak geri istersiniz :d
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KuvvetMira27 3 ay
Ben hediye olarak sevgilime bu hediyeden alsam , benle evlenmek zorunda :D
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yimmasabi 3 ay
Bayana hediye alacak erkekler için çok kötü öneriler vermişsiniz.
En sağlamı tek taş yüzük (paran varsa tabi) , farklı yüzük tarzlarını denemeyin beğenmiyorlar. Sonraki seviyede çikolata ve / veya çiçek var :)
Züğürdüm ama seviyorum diyorsan, beraber bir akşam yemeği, biraz yürüyüş de olur ama illa o gün olacak :D Kırdan toplanılan 3-5 çiçek de çok mutlu edecektir.
Evliler için ise daha makbul olanlar ev temizliği, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, o akşam yemeğini hazır etme, küçük çocuk varsa tam gün ona bakıp dışarıda annesi ile gezmesine, alışveriş yapmasına izin vermek :D
gibi şeyler var.
Erkeklerin hediyesi ise daha başka tabi :)
Ama en temizi hiç bir şey yapmamak, tecrübe ile sabit ! En azından onca yapılandan sonra vicdan azabı çekmezsiniz
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CWaRRioR 3 ay
Sevgililer gününde diş fırçası mı alınır yahu :) Oldu olacak epilasyon aleti alalım.
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Hobar 3 ay CWaRRioR
Elektrikli fırça da almayın ayrıca. Yalan dolan hepsi.
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shkoksal 3 ay CWaRRioR
Ben lisedeyken sevgililer gününde kız arkadaşıma parfüm almıştım ‘ne yani ben kötü mü kokuyorum?’ deyip ayrılmıştı. Unutamadığım anımdır.
Bu yüzden asla kişisel bakım ürünleri almayın :)
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interwap 3 ay CWaRRioR
Kutudan çift çıkıyor ve ucuz oluyor, kendi ihtiyacın için alabilirsim.
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DH Misafiri 3 ay en beğenilen
sevgililer günü için sevgili önerisi daha iyi olurdu
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