Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu

Oyun mağazası pazarına hızlı bir giriş yapan ve pek çok iddialı yapımı kendisine özel olarak sunmayı başaran EPIC Store özel oyun sayısını giderek arttırıyor. GDC 2019 etkinliğinde pek çok oyunun EPIC Store özelinde satışa çıkacağı açıklandı.
İddialı yapımlar
Bu oyunlardan ilki Obsidian’ın The Outer Worlds yapımı. Yılın en çok beklenen RPG yapımlarından olan The Outer Worlds bir uzay kolonisinde yaşanan maceraları konu ediniyor. Önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen oyun ayrıca Microsoft Store üzerinde de olacak. Bir yıl sonra ise yani 2020 yılında oyunu Steam üzerinde görebileceğiz.Ayrıca Bkz. "Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek"
İkinci olarak Remedy’nin Control oyunu da bir yıl süreyle EPIC Store üzerinde olacak. Aksiyon-macera türündeki Control oyunu dünya dışı varlıklar tarafından istila edilen dünyada kontrolü ele almanızı anlatıyor.
Diğer taraftan Quantic Dreams ekibinin PlayStation konsoluna özel piyasada olan oyunları Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human da PC çıkışlarını ilk yıl EPIC Store üzerinden yapacaklar.
Son olarak Assassin’s Creed yapımcısının elinden çıkan Ancestors: The Humankind Odyssey, Dauntless Phoenix Labs imzalı Dauntless, Take-Two imzalı Private Division gibi yaklaşık 12 oyun daha EPIC Store platformuna özel olarak yayınlanacak. Böylece şu an için 17 iddialı yapımın EPIC Store platformuna özel olacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen yıl içerisinde sayı daha da artacaktır zira Epic Games bu konuda ısrarcı görüşmeler yürütüyor.
https://www.polygon.com/2019/3/20/18274456/epic-games-store-exclusives-outer-worlds-control Yorum Yaz Paylaş Tweetle
15 martta epic yöneticisinin twiti var. dijital pazarda kazananı belirleyecek olan yayıncıların kararı, müşterilerin değil diye. bu sözü edenden rekabet bekleyen boşuna bekliyor. pazarı ele geçirince görürüm burada epic güzellemesi yapanları.
bu arada epic launcherın bilgisayarınızda nerelere girip neleri karıştırdığına dair internetteki haberleri bir okumanızı da tavsiye ederim.
@ekrem71
Private Division yayıncı hocam.
Kimse Epic Store'un başarısından söz etmiyor. Detroit Become Human veya Heavy Rain gibi exclusive oyunları PC'de hiç oynayamayabilirdik. Benim gibi yaşlılar Fahrenheit'i, bilir, tam bir efsaneydi. Yıllardır benzer bir oyun Pc'ye gelmedi. Exclusive kavramı tam bir saçmalık, bu oyunların PC'ye gelmesi oldukça iyi oldu (bir zamanlar ps3 ve sp4 sahibiydim o zaman bile çok saçma geliyordu). Epic Games bu hareketle exclusive kavramına çok ciddi bir darbe indirdi. Bana göre büyük bir başarıdır.
Death Stranding bir sonraki çalımın olsun Epic Store. Bölgesel fiyatlandırma ilerde gelir inşallah. Bu Epic'e yavaş yavaş kanım ısınmaya başladı. Sonuçta Steam bize babasının hayrına oyun satmıyor dostlar, fanatikliğe gerek yok bence. İşi yapan, bize kaliteli yapım getiren parayı alır.
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