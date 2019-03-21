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Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu

Başta The Outer Worlds, Detroit: Become Human ve Control oyunu olmak üzere yaklaşık 16 yeni yapım bir yıl süreyle EPIC Store platformuna özel olacak. Detaylar haberimizde.
2 ay
3,3b
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun mağazası pazarına hızlı bir giriş yapan ve pek çok iddialı yapımı kendisine özel olarak sunmayı başaran EPIC Store özel oyun sayısını giderek arttırıyor. GDC 2019 etkinliğinde pek çok oyunun EPIC Store özelinde satışa çıkacağı açıklandı.

İddialı yapımlar

Bu oyunlardan ilki Obsidian’ın The Outer Worlds yapımı. Yılın en çok beklenen RPG yapımlarından olan The Outer Worlds bir uzay kolonisinde yaşanan maceraları konu ediniyor. Önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen oyun ayrıca Microsoft Store üzerinde de olacak. Bir yıl sonra ise yani 2020 yılında oyunu Steam üzerinde görebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Denuvo şimdi de hile yapanları engelleyecek"

İkinci olarak Remedy’nin Control oyunu da bir yıl süreyle EPIC Store üzerinde olacak. Aksiyon-macera türündeki Control oyunu dünya dışı varlıklar tarafından istila edilen dünyada kontrolü ele almanızı anlatıyor.

Diğer taraftan Quantic Dreams ekibinin PlayStation konsoluna özel piyasada olan oyunları Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human da PC çıkışlarını ilk yıl EPIC Store üzerinden yapacaklar.

Son olarak Assassin’s Creed yapımcısının elinden çıkan Ancestors: The Humankind Odyssey, Dauntless Phoenix Labs imzalı Dauntless, Take-Two imzalı Private Division gibi yaklaşık 12 oyun daha EPIC Store platformuna özel olarak yayınlanacak. Böylece şu an için 17 iddialı yapımın EPIC Store platformuna özel olacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen yıl içerisinde sayı daha da artacaktır zira Epic Games bu konuda ısrarcı görüşmeler yürütüyor.


https://www.polygon.com/2019/3/20/18274456/epic-games-store-exclusives-outer-worlds-control Yorum Yaz
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Galatas4ray 2 ay en beğenilen
Steama helal olsun türkiyeye çoğu oyunu ucuzdan veriyor benim gözümde steamın yeri ayrı epic games aynı şekilde yaparsa o zaman oldu derim.
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MrKattchup 2 ay Rachsuchtig
Hocam Steam’in ne tekelciliğini gördünüz isteyen istediği oyunu satışa koyup çekebiliyor, asıl tekelcilik epic store’un yaptığıdır.
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Witcher3 2 ay
eeeeyy steam sen kimsinnn
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Ultratopkek 2 ay yeni yorumcu
Steam yalakaları gelmiş, adamlar 15 yıllık plartfomla daha yeni doğan plartformu kıyaslıyor
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maxmania 2 ay
başka yerde satılmasını engelleyecek anlaşma rekabet getirmez, önce bunu anlamak lazım. steamde olan özelliklerin %90'ı yok. sadece yayıncı ve epic kazanıyor.
15 martta epic yöneticisinin twiti var. dijital pazarda kazananı belirleyecek olan yayıncıların kararı, müşterilerin değil diye. bu sözü edenden rekabet bekleyen boşuna bekliyor. pazarı ele geçirince görürüm burada epic güzellemesi yapanları.
bu arada epic launcherın bilgisayarınızda nerelere girip neleri karıştırdığına dair internetteki haberleri bir okumanızı da tavsiye ederim.
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gultekinlive 2 ay
Hey gidi battle royale! Sektörün altını üstüne getirdi.
@ekrem71
Private Division yayıncı hocam.
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sniper23 2 ay
Epic Store'da zaten TL fiyatlar var. Ama gene de çok pahalı gözüküyor.
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ST4LK3R 2 ay
Tebrikler Epic.
Kimse Epic Store'un başarısından söz etmiyor. Detroit Become Human veya Heavy Rain gibi exclusive oyunları PC'de hiç oynayamayabilirdik. Benim gibi yaşlılar Fahrenheit'i, bilir, tam bir efsaneydi. Yıllardır benzer bir oyun Pc'ye gelmedi. Exclusive kavramı tam bir saçmalık, bu oyunların PC'ye gelmesi oldukça iyi oldu (bir zamanlar ps3 ve sp4 sahibiydim o zaman bile çok saçma geliyordu). Epic Games bu hareketle exclusive kavramına çok ciddi bir darbe indirdi. Bana göre büyük bir başarıdır.
Death Stranding bir sonraki çalımın olsun Epic Store. Bölgesel fiyatlandırma ilerde gelir inşallah. Bu Epic'e yavaş yavaş kanım ısınmaya başladı. Sonuçta Steam bize babasının hayrına oyun satmıyor dostlar, fanatikliğe gerek yok bence. İşi yapan, bize kaliteli yapım getiren parayı alır.
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Virinom 2 ay
Biz de ikinci sene alır oynarız.
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Nerevarine 2 ay
Iq’ları tek hane olan oyuncular rekabet diyor buna. Exclusive ne zamandan beri rekabet oldu?
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The.Mafia 2 ay
Epic store iyi atılım yaptı
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XanthiN 2 ay
Epic Games bu sektörde iddialı olacağını bir kez daha kanıtladı.
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Grkwnxs 2 ay
Utanmasa god of war ı getirecek adamlar helal olsun, 2 haftada bir ücretsiz oyun vermeleri de çok iyi üstelik verdikleri oyunların büyük çoğunluğu gayet sağlam gidip 2 dolarlık oyun vermiyorlar yani, epic games baya sağlam saldırıyor.
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