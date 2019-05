Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu

Oyun mağazası pazarına hızlı bir giriş yapan ve pek çok iddialı yapımı kendisine özel olarak sunmayı başaran EPIC Store özel oyun sayısını giderek arttırıyor. GDC 2019 etkinliğinde pek çok oyunun EPIC Store özelinde satışa çıkacağı açıklandı.

İddialı yapımlar

Bu oyunlardan ilki Obsidian’ın The Outer Worlds yapımı. Yılın en çok beklenen RPG yapımlarından olan The Outer Worlds bir uzay kolonisinde yaşanan maceraları konu ediniyor. Önümüzdeki aylarda çıkış yapması beklenen oyun ayrıca Microsoft Store üzerinde de olacak. Bir yıl sonra ise yani 2020 yılında oyunu Steam üzerinde görebileceğiz.

İkinci olarak Remedy’nin Control oyunu da bir yıl süreyle EPIC Store üzerinde olacak. Aksiyon-macera türündeki Control oyunu dünya dışı varlıklar tarafından istila edilen dünyada kontrolü ele almanızı anlatıyor.

Diğer taraftan Quantic Dreams ekibinin PlayStation konsoluna özel piyasada olan oyunları Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human da PC çıkışlarını ilk yıl EPIC Store üzerinden yapacaklar.

Son olarak Assassin’s Creed yapımcısının elinden çıkan Ancestors: The Humankind Odyssey, Dauntless Phoenix Labs imzalı Dauntless, Take-Two imzalı Private Division gibi yaklaşık 12 oyun daha EPIC Store platformuna özel olarak yayınlanacak. Böylece şu an için 17 iddialı yapımın EPIC Store platformuna özel olacağını söyleyebiliriz. Muhtemelen yıl içerisinde sayı daha da artacaktır zira Epic Games bu konuda ısrarcı görüşmeler yürütüyor.