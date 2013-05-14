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Sharp 5000 kişiyi işten çıkarıyor, küçük boyutlu ekran üretimine daha çok odaklanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp 5000 kişiyi işten çıkarıyor, küçük boyutlu ekran üretimine daha çok odaklanacak

Son dönemlerde ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Japon üreticilerin başında gelen Sharp, önümüzdeki üç yıl mali durumu dengelemek adına işten çıkarma hazırlıkları yapmaya başladı.

Japonya'dan gelen haberlere göre Sharp, üç yıllık yeni yönetim planı kapsamında 5000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Çalışanların pek çoğu Japonya dışındaki ülkelerde istihdam edilenlerden oluşurken, Sharp'ın Osaka'daki merkez ofisinde de karardan etkilenecek yöneticiler bulunuyor. Bu miktarın yönetici sayısının yarısı olduğu belirtiliyor.

Sharp ABD pazarı için 4K çözünürlükte panel ve 70 inç ve üzeri HD TV panelleri üretmeye devam edecekken, küçük ölçekli panellerin üretimine daha fazla ağırlık verecek. Firmanın gelecek ay yeni nesil iPhone modeli için ekran üretimine başlaması bekleniyor.

Özellikle nakit anlamında sıkıntı yaşayan Sharp, Samsung ile mevcut iş ortaklığı kapsamında önemli bir miktar nakit akışı sağlamış ve geçen çeyrekte gelir tablolarını yükseltmeyi başarmıştı. Ancak nakit sıkıntısının bu şekilde sürmesi halinde firmanın gelecek yıl kepenklerini kapatabileceği değerlendiriliyor.

http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201305100067 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Elektroterm 6 yıl
Japon firmalarının Samsung, LG gibi Kore firmalarının karşısında çok fazla dayanma şansları kalmadı artık.
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baysan240 6 yıl
zilyon tane model piyasaya sürün müşteri hizmetlerini ve eleştirileri geri plana itin artist artist ceolarla akla ziyan stratejiler izleyin... aferin iyi halt ettiniz.
sharp panasonic grundig sony vs. çocukluğuzda bu firmalar kalitenin anlamıydı şimdi hepsinin iki gıdım canı kalmış ve sanki babamızın malıymış gibi üzülüyoruz ancak ne diyelim kendi düşen ağlamaz...
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WmGMD 6 yıl
Sharp gibi bir dev için kötü haber...
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