Sharp 5000 kişiyi işten çıkarıyor, küçük boyutlu ekran üretimine daha çok odaklanacak





Son dönemlerde ekonomik krizden kurtulmaya çalışan Japon üreticilerin başında gelen Sharp, önümüzdeki üç yıl mali durumu dengelemek adına işten çıkarma hazırlıkları yapmaya başladı.





Japonya'dan gelen haberlere göre Sharp, üç yıllık yeni yönetim planı kapsamında 5000 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Çalışanların pek çoğu Japonya dışındaki ülkelerde istihdam edilenlerden oluşurken, Sharp'ın Osaka'daki merkez ofisinde de karardan etkilenecek yöneticiler bulunuyor. Bu miktarın yönetici sayısının yarısı olduğu belirtiliyor.





Sharp ABD pazarı için 4K çözünürlükte panel ve 70 inç ve üzeri HD TV panelleri üretmeye devam edecekken, küçük ölçekli panellerin üretimine daha fazla ağırlık verecek. Firmanın gelecek ay yeni nesil iPhone modeli için ekran üretimine başlaması bekleniyor.





Özellikle nakit anlamında sıkıntı yaşayan Sharp, Samsung ile mevcut iş ortaklığı kapsamında önemli bir miktar nakit akışı sağlamış ve geçen çeyrekte gelir tablolarını yükseltmeyi başarmıştı. Ancak nakit sıkıntısının bu şekilde sürmesi halinde firmanın gelecek yıl kepenklerini kapatabileceği değerlendiriliyor.

http://ajw.asahi.com/article/economy/business/AJ201305100067