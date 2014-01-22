Sharp dünyanın en küçük Full HD ekranlı akıllı telefonunu tanıttı









Aquos akıllı telefon modelleriyle genelde Japonya'da faaliyet gösteren Sharp, bununla birlikte tüm dünyanın dikkatini çekmekten geri kalmıyor.





Firma, Aquos mini SHL24 adında dünyan en küçük Full HD ekranlı akıllı telefonunu Japonya'da lanse etti. Bilindiği gibi HTC One modeli 4.7 inçlik ekranı ile bu alanda liderliği elinde bulunduruyordu. 4.5 inçlik Full HD ekranı ile Sharp bu ünvanı HTC'den almış oldu.

Model, ekranın sağ, sol ve üst kısımlarında çok ince bir çerçeve bırakarak yine bir rekora imza atıyor. Sharp bu tasarıma EDGEST adını vermiş.





Aquos mini SHL24 modeli 487ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu da onu Vivo Xplay 3S modelinin ardından en yoğun piksel oranına sahip ikinci akıllı telefon yapıyor. Ekranda kullanılan IGZO panel teknolojisi görüntü canlılığını artırırken, enerjiden de tasaarruf ediyor.





Kendisi mini olsa da özellikleri ile amiral gemi modellerinden geri kalmayan modelde Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 115gr ağırlık, su geçirmezlik şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modelin satış fiyatı henüz belli değil ancak Mart itibariyle pembe, mavi, sarımsı yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile Japonya'da piyasaya sürülecek.

http://www.phonearena.com/news/Sharp-outs-Aquos-mini-SHL24-with-the-smallest-4.5-1080p-display-ultra-compact-EDGEST-design_id51676