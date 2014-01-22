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Sharp dünyanın en küçük Full HD ekranlı akıllı telefonunu tanıttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp dünyanın en küçük Full HD ekranlı akıllı telefonunu tanıttı


Aquos akıllı telefon modelleriyle genelde Japonya'da faaliyet gösteren Sharp, bununla birlikte tüm dünyanın dikkatini çekmekten geri kalmıyor. 

Firma, Aquos mini SHL24 adında dünyan en küçük Full HD ekranlı akıllı telefonunu Japonya'da lanse etti. Bilindiği gibi HTC One modeli 4.7 inçlik ekranı ile bu alanda liderliği elinde bulunduruyordu. 4.5 inçlik Full HD ekranı ile Sharp bu ünvanı HTC'den almış oldu.
Model, ekranın sağ, sol ve üst kısımlarında çok ince bir çerçeve bırakarak yine bir rekora imza atıyor. Sharp bu tasarıma EDGEST adını vermiş. 

Aquos mini SHL24 modeli 487ppi piksel yoğunluğuna sahip. Bu da onu Vivo Xplay 3S modelinin ardından en yoğun piksel oranına sahip ikinci akıllı telefon yapıyor. Ekranda kullanılan IGZO panel teknolojisi görüntü canlılığını artırırken, enerjiden de tasaarruf ediyor. 

Kendisi mini olsa da özellikleri ile amiral gemi modellerinden geri kalmayan modelde Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 115gr ağırlık, su geçirmezlik şeklinde diğer özellikler mevcut.

Modelin satış fiyatı henüz belli değil ancak Mart itibariyle pembe, mavi, sarımsı yeşil ve beyaz renk seçenekleri ile Japonya'da piyasaya sürülecek. 

http://www.phonearena.com/news/Sharp-outs-Aquos-mini-SHL24-with-the-smallest-4.5-1080p-display-ultra-compact-EDGEST-design_id51676 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Alt tarafıda diğer kenarlar gibi olsaymış iyiymiş..
1 Yanıt Yanıtla +14
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Mugetsuga 5 yıl
Alt taraf dikkatini çekmiştir herkesin. Ses açma tuşları alt tarafa kaymış sanırım (- ve + gördüğüm için söyledim) ve ön kamera da aşağıda sanki. Garip olmuş.
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım bi benim hoşuma gitmedi galiba
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Public_Enemy 5 yıl
nihayet takoz olnayan bir fhd telefon
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Hoş görünüyor.Büyük ihtimalle kendi ülkesi içinde belkide amerikada satılır.
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dreamblue35 5 yıl
çin' li üreticileri, motorola firmasını alcatell i daha adını sayamadığım üreticiler Türkiye de satış olanağına kavuşsa nexus5 gibi telefonları dünya ile aynı anda yurdumuzda görebilirdik hatta kullanmaktan bıkıp bir kenara koyabilirdik ama sağolsun Distribütör diye adlandırdığımız sömürücüler bir tekel kurmuş "samsung, sony, LG gibi firmaların telefonundan başka markaların" esamesi okunmuyor okunamıyor + kdv ötv de üstüne eklenince 1 telefon parası yerine 2 telefon parası ödemiş oluyor yudum insanı tebrikler siz AKP iktidarıyla uğraşırken adamlar deveyi hamudu ile götürüyor uyuyoruz

not: hiç bir parti yanlısı değilim amacım siyasi ortam konusu ortaya atmak değil
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CoreXXX 5 yıl
bizim ithalatçılarımızda sharpa karşı bir antipatimi var anlamayıron ne televizyonu vede cep telefonu yok tr de. telefon hadi neyse alternatifi çokda tvleri çok güzel yani tr ye gelse çoğu tv den kaliteli satar yani
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bYUğur 5 yıl
Alın Bi 3310 rahatınıza bakın hız dersen hız ekran dersen ekran oyun dersen oyunların babası snake daha ne olsun
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GetSomeRest 5 yıl
Alt tarafta hem o kadar yer bırakıp hem de menü tuşlarını ekranın içine almak ne mantık anlamadım.
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gokhanfeb 5 yıl
tanıttı mı gerçekten, bir an tanıtabilir sandım
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General. 5 yıl
Nasıl olda buraya gelmeyecek ve dolayısıyla ÇÖP
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Jacobıan 5 yıl
alt kısım xperia lar gibi çöp
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alestra123 5 yıl
batarya nekadar yazmıyorrrrrrrrrrr
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seven44 5 yıl
Ön taraf çok şık durmuş.
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No Way Out 5 yıl
Sanal butonlar alt tarafda olmalıydı.
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