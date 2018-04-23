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Sharp ilk 70 inçlik 8K televizyonunu satışa sunuyor

Avrupa’da piyasaya çıkacak olan dev ekranlı televizyon 7680x4320 piksel çözünürlük sunuyor. 8K içerikleri aktarabilmek için ise 4 HDMI portunun da kullanılması gerekiyor.
1 yıl
2,8b
1
11
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Henüz 4K çözünürlükler tüketici tarafında yeterince benimsenebilmiş değil ve bunun pek çok sebebi var. Bununla birlikte üreticiler 8K çözünürlüklere geçmekte bir engel görmüyor. İlk ürünler yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı.

Sharp LV-70X500E özellikleri ve fiyatı

Ekran konusunda tecrübeli isimlerden Foxconn iştiraki Sharp, 70 inç boyutundaki ilk 8K televizyonunu Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Sharp LV-70X500E modeli en iyi içerik tecrübesine odaklanacak.

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7680x4320 piksel çözünürlük sunan televizyon LCD panel üzerine şekillenmiş. Bununla birlikte 216 farklı ışık kısma bölgesi ile en iyi renk kalitesi elde edilmeye çalışılmış. Televizyonda HDR10 desteği de dikkat çekiyor. Bu sayede parlaklık 400 kandeladan 1000 kandelaya çıkabiliyor.

8K/60Hz bant genişliği için 4 adet HDMI 2.0 bağlantısını da kullanmanız gerekiyor. Bu bakımdan şimdilik bunu sağlayacak bir sistem mevcut değil. 8K çözünürlüğündeki fotoğrafları ise USB bellek üzerinden aktarabiliyorsunuz. Aynı yolla sadece 4K çözünürlüğe kadar videolar aktarılabiliyor.

Şimdilik 8K içeriklerin bulunamadığını belirten Sharp, ölçeklendirme yoluyla içeriklerin izlenebileceğini veya kullanıcı tarafından oluşturulabileceğini ifade ediyor. Televizyon 11200 Avro fiyat etiketine sahip.

 

http://www.guru3d.com/news-story/sharp-launches-its-first-70inch-tv-with-8k-panel-lv-70x500e.html Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
8K Televizyonların gelmesi 4K ve altı televizyonların fiyatlarını düşürebilir. Yani kullanmasak bile etkisini hissederiz diye düşünüyorum.
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dat0me 1 yıl
internetten 720p video izlerken donuyor .d malum adsl
tv yayınları desen daha yeni yeni hd formata geçiyorlar :D
şu tv'den verim almak için Türkiye'de en az 10 yıl beklemek gerek :/ o yüzden bizi pek ilgilendirmiyor
internetten 720p video izlerken donuyor .d malum adsltv yayınları desen daha yeni yeni hd formata geçiyorlar :Dşu tv'den verim almak için Türkiye'de ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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agent1453 1 yıl
100hz FHD İzleme açısı yüksek VA panel,daha önemli benim için,Onu geç Türkiyede 720p yayın veren sayılıdır.
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sistemli adam 1 yıl
8K görüntü kaynağına dair haber olsa ilgimi çeker ama şu durumda tv 90000000K olsa ne yazar !
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volcano2K 1 yıl
hata olmasın 4 portu HDMI 2.0 ports (4:4:4 chroma subsampling & HDCP 2.2) ve 4 tane de HDMI 1.4 portu var cihazın. Hatta HDMI 2.0 portların firmware güncellemesi ile 2.1 e yükseltilmeside mümkün olacak gibi konuşuluyor ki 2.1 zaten 48Gbps ve 120 fps 10K desteği veriyor. Hadi onuda geçtim 4:2:0 da 8k da ihtiyaç 14gbps ki zaten HDMI 2.0 standartı gene karşılıyor....
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arrivederci 1 yıl
bu gereksizcileri anlayamıyorum gitti.bütün sektörler birbirine bağlı adamlar 8k kamera çıkartacak onu gösteren 8k tv onu işleyebilen daha güçlü işlemci,sonrası konsol sonrası ekran kartı.ne kadar erken çıkarsa teknolojik alanda sıçramalar o kadar yüksek olmak durumunda yani her yıl %10 artış yerine %30-%50 artış görmemiz mümkün.
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homebird 1 yıl
8k olayı, telefonlardaki full hd ve 2k durumuna benziyor. Panel çok büyümedikçe 8k gerekli değil bana göre. İlerde fiyat farkı çok az oursa durum değişir tabiki.
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speed001 1 yıl
Adamlar kullanılabilen değil kullanılamayan özelliklerden para kazanıyor.
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zolzauza 1 yıl
Vertical banding , dirty screen effect, backlight bleeding, dead/stuck pixel, screen burn sorunları olmayan gerçek 100 hz Fald panel tv yeter bana :-)
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eric13 1 yıl
Ilk basta icerik saglayin sonra artirirsiniz 'K' larinizi ...
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METEHAN88 1 yıl
8K kamera çekimlerini harddiskden izlemek çok güzel olur..
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dat0me 1 yıl
internetten 720p video izlerken donuyor .d malum adsl
tv yayınları desen daha yeni yeni hd formata geçiyorlar :D
şu tv'den verim almak için Türkiye'de en az 10 yıl beklemek gerek :/ o yüzden bizi pek ilgilendirmiyor
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