Sharp ilk 70 inçlik 8K televizyonunu satışa sunuyor

Henüz 4K çözünürlükler tüketici tarafında yeterince benimsenebilmiş değil ve bunun pek çok sebebi var. Bununla birlikte üreticiler 8K çözünürlüklere geçmekte bir engel görmüyor. İlk ürünler yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı.

Sharp LV-70X500E özellikleri ve fiyatı

Ekran konusunda tecrübeli isimlerden Foxconn iştiraki Sharp, 70 inç boyutundaki ilk 8K televizyonunu Avrupa pazarına sunmaya hazırlanıyor. Sharp LV-70X500E modeli en iyi içerik tecrübesine odaklanacak.

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7680x4320 piksel çözünürlük sunan televizyon LCD panel üzerine şekillenmiş. Bununla birlikte 216 farklı ışık kısma bölgesi ile en iyi renk kalitesi elde edilmeye çalışılmış. Televizyonda HDR10 desteği de dikkat çekiyor. Bu sayede parlaklık 400 kandeladan 1000 kandelaya çıkabiliyor.

8K/60Hz bant genişliği için 4 adet HDMI 2.0 bağlantısını da kullanmanız gerekiyor. Bu bakımdan şimdilik bunu sağlayacak bir sistem mevcut değil. 8K çözünürlüğündeki fotoğrafları ise USB bellek üzerinden aktarabiliyorsunuz. Aynı yolla sadece 4K çözünürlüğe kadar videolar aktarılabiliyor.

Şimdilik 8K içeriklerin bulunamadığını belirten Sharp, ölçeklendirme yoluyla içeriklerin izlenebileceğini veya kullanıcı tarafından oluşturulabileceğini ifade ediyor. Televizyon 11200 Avro fiyat etiketine sahip.