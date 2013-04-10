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Sharp, kendi OLED seri üretim teknolojilerini geliştirecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sharp, kendi OLED seri üretim teknolojilerini geliştirecek

SEL (Semiconductor Energy Laboratories) ile birlikte CAAC adını verdikleri yeni bir IGZO kristal yapısı ve yarı iletken teknolojisi keşfeden Sharp, geçen yıl bu yöntemi kullanarak 7 inçten 32 inçe kadar çeşitli büyüklüklerde ve farklı sektörler için geliştirilmiş LCD paneller üretmeye başlamıştı. Boston'da düzenlenen SID 2012'de sıvı kristal ekranlarının yanı sıra yeni IGZO teknolojisiyle geliştirilmiş bazı OLED prototiplerini de gün yüzüne çıkaran tecrübeli teknoloji şirketi, şuan için bu panel türünde seri üretim yerine araştırma-geliştirme çalışmalarına odaklanacaklarını açıklamıştı. Bugün Japan Economic Newswire tarafından yayınlanan bir haberde, ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen Sharp'ın OLED seri üretimi için gerekli teknolojilerini 2016'ya kadar hazır hale getirebilmek adına üç yıllık bir geliştirme planı hazırladığı ileri sürüldü. 
IGZO yarı iletken materyal ve teknolojileriyle amorf silisyuma kıyasla 40 kat daha yüksek elektron hareketliliği sağlayan Japon elektronik devi, böylece düşük güç tüketimli ve çok daha küçük TFT'ler üretip, bu aktif katmana daha küçük piksel taraması gerçekleştirebiliyor. Sonuç olarak, yüksek piksel yoğunluğuna sahip panellerin üretimi kolaylaşmış, mevcut ekran teknolojileri kullanılarak daha az enerji harcayan ürünler ortaya konmuş oluyor. LCD'lere sorunsuzca uygulanan ve ilk örnekleri piyasaya sürülen bu tekniğin OLED panel üretiminde benimsenmesi için Sharp, kendi seri üretim teknolojilerini geliştirmek için kolları sıvıyor. Firmanın 2015 mali yılının sona erdiği Mart 2016'ya kadar tamamlanması amaçlanan bu üç yıllık plan sonrası inşa edilecek üretim teknolojilerinin nasıl kullanılacağına henüz karar verilmiş değil.
Düşük sıcaklıklı polisilikon yöntemiyle hemen hemen aynı düzeyde elektron hareketliliği sağlayan, bununla birlikte çok daha düşük sızıntı akımı nedeniyle LCD panelin yenilenmeye ihtiyaç duymadan daha uzun süre aktif kalabilmesini sağlayarak alternatif metotları enerji tasarrufu hususunda geride bırakan IGZO yarı iletken teknolojisini OLED'le bütünleştirme denemeleri bir süredir devam ediyor. 326ppi piksel yoğunluğuna sahip 3.4 inçlik qHD (960 x 540) esnek ekran ve beyaz OLED ile renk filtreleri kullanılarak üretilen 13.5 inçlik QFHD (3840 x 2160) panelini Haziran 2012'de sergileyen Sharp, ümit veren çözümleriyle görüntüleme endüstrisini heyecanlandırmıştı. Ortaya çıkan yeni geliştirme planı da Osaka merkezli firmanın faaliyetlerini destekler nitelikte. Bu nedenle 2016 sonrası Sharp fabrikalarında üretilmiş OLED'lerin satışa çıkacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Böyle b,r faaliyette bulunulmaması halinde Sharp, OLED üretim teknolojilerini rakip firmalara satacak ya da lisanslama yolunu tercih edecek.

http://www.oled-info.com/sharp-develop-oled-mass-production-technology-2016 Yorum Yaz
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
Şimdi birileri gelir, Samsung-LG falan demeye başlar ve konu katlolur. Erkenden yazalım; kral, iş başında. Adamlar MCI-CMR saçmalıklarıyla baştan savma mal satmıyorlar. Teknoloji üretip, onu satıyorlar.
Şimdi birileri gelir, Samsung-LG falan demeye başlar ve konu katlolur. Erkenden yazalım; kral, iş başında. Adamlar MCI-CMR saçmalıklarıyla baştan savma mal sat...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
dockhanger 6 yıl
SHARP IN KIZLARI DAHA GÜZEL
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zengier 6 yıl
Krala sapka cikartmaktan baska bisi yapilmaz..
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*GameOver* 6 yıl
Yaşlanıyorum sanırım
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QART 6 yıl
Sharp bu samsung lg sony hepsi iyi olabilir ancak panel işinin nirvanasıdır sharp... çok hoşuma gitti oled işine sharp ında girmesi :) bu panellere sahip bilgisayarlar telefonlar ve televizyonları hayal ediyorumda... güzel şeyler bizi bekliyor :)
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jay jay justified 6 yıl en beğenilen
Şimdi birileri gelir, Samsung-LG falan demeye başlar ve konu katlolur. Erkenden yazalım; kral, iş başında. Adamlar MCI-CMR saçmalıklarıyla baştan savma mal satmıyorlar. Teknoloji üretip, onu satıyorlar.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Lisanslama olsa daha iyi olur
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