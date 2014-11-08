Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp renkli gece görüşü sağlayacak bir güvenlik kamerası üretti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
649
1
12
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sharp renkli gece görüşü sağlayacak bir güvenlik kamerası üretti

Genelde gece görüş kameralarında mevcut teknolojiler nedeniyle yeşil veya siyah-beyaz ağırlıklı görüntüler kullanılıyor. Ancak Sharp gece görüş kameralarında renkli görüntüler almayı sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Sharp LZ0P420A adlı güvenlik kamerası aslında Japon Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından 2011 yılında geliştirilen bir teknolojiye dayanıyor. Bu teknolojide kızılötesi tabanlı renkli bir gece görüş CCD yongası kullanılıyor. Yonga zifiri karanlıkta bile yakındaki kızılötesi ışınları kullanıyor ve bu sayede harici bir ışık kaynağına ihtiyaç kalmıyor. Çekimler ise 720p çözünürlüğünde yapılıyor. 

Yeni teknoloji sayesinde özellikle gece meydana gelen olaylarda tespit yapabilmek daha kolaylaşacak. Sharp bu teknolojiyi şimdilik güvenlik firmalarına ve kurumlara pazarlamayı planlıyor. Bu bakımdan son kullanıcıya yönelik olarak bu teknolojiyi görmek için beklemek zorundayız.  

http://www.ign.com/articles/2014/11/05/new-sharp-security-cam-records-color-video-in-complete-darkness Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gömceli 5 yıl
kamera güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 5 yıl
Başarılarınızın devamını dilerim efendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gömceli 5 yıl
Bu Kameranın pixseli boyutunu söylseydiniz daha iyi olurdu iyi günler iyi günler efendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinadin 5 yıl
ileride telefonlara entegre edilirse sahane olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 5 yıl
telefonlardada görürüz belki kim bilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ø 5 yıl
Her zaman "Sharp .......... teknolojisi üzerinde çalışıyor" gibi haberler duyuyorduk, sonunda bir şey üretmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Üfler 5 yıl
daha çok askeri alan da vede gece olan olaylar için kullanılır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 5 yıl Üfler
renkli gece görüşü


Gündüz gece görüşü kullanılmaz zaten. Askeri alanda genelde termal kameralar kullanılıyor. Bu tür ürünler yüksek güvenlik isteyen afilli şirketlerin alacağı türden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crysisis 5 yıl
Işık olmadan renkli görüntüler vaybe! Google glass tarzı bir aletin bu mantıkla çalışıp renkli görüntü verdiğini düşünsenize, mükemmel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 5 yıl
Bu özellik askeri alanda da kullanılır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 yıl mehmet4428
zumber4428
Bu özellik askeri alanda da kullanılır.

Duyurulduğuna göre çoktan kullanılıyordur bile ama çok etkin olmadığından olsa gerek piyasaya sürülme kararı alınmış olabilir. İşimizi pek görmüyor bari para kazanalım demişlerdir.

Bu arada ilk mesajdaki arkadaşları görmekten sıkıldım. Sürekli bi ayar verme peşinde. Çoğalmaya başladı bu arkadaşlar. Şikayet edeceğim artık gördüklerini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 5 yıl
Telefon haber olsa destanlar yazılmıştı burada. Yok şu daha iyi yok şu eski, yok şunu kullanan şöyledir...


Yetişkin insanların bile kreş ortamından fark yaratmadığı bir yer haline geldi ya şurası, ne desem bilemedim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
649 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Video Kameralar, sharp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı 2014 "Seneye damgasını vuran en iyi 10 akıllı telefon" Yayın Tekrarı 5 yıl Donanım Haber "Beklenen Program" 5 yıl 2si1 "MKV destekli" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl DH Özel Röportaj: Canon, "Sosyal" yazıcılarını tanıttı 5 yıl DH Özel Röportaj: Avea, 2014 yılı 3. Çeyrek sonuçlarını açıkladı 5 yıl Corsair Graphite 730T Test Masamızda 5 yıl Android 5.0 dönüşümünde Intel Bay Trail platformu ve özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim