Sharp renkli gece görüşü sağlayacak bir güvenlik kamerası üretti





Genelde gece görüş kameralarında mevcut teknolojiler nedeniyle yeşil veya siyah-beyaz ağırlıklı görüntüler kullanılıyor. Ancak Sharp gece görüş kameralarında renkli görüntüler almayı sağlayacak yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor.





Sharp LZ0P420A adlı güvenlik kamerası aslında Japon Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tarafından 2011 yılında geliştirilen bir teknolojiye dayanıyor. Bu teknolojide kızılötesi tabanlı renkli bir gece görüş CCD yongası kullanılıyor. Yonga zifiri karanlıkta bile yakındaki kızılötesi ışınları kullanıyor ve bu sayede harici bir ışık kaynağına ihtiyaç kalmıyor. Çekimler ise 720p çözünürlüğünde yapılıyor.





Yeni teknoloji sayesinde özellikle gece meydana gelen olaylarda tespit yapabilmek daha kolaylaşacak. Sharp bu teknolojiyi şimdilik güvenlik firmalarına ve kurumlara pazarlamayı planlıyor. Bu bakımdan son kullanıcıya yönelik olarak bu teknolojiyi görmek için beklemek zorundayız.

http://www.ign.com/articles/2014/11/05/new-sharp-security-cam-records-color-video-in-complete-darkness