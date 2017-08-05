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Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor

Sektörde çerçevesiz akıllı telefonların ilk örneğini geliştiren Sharp bu konuda büyük aşama kaydetti. Pek bilinmese de firma 28 adet çerçevesiz akıllı telefon piyasaya çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,8b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon pazarında ince ekran çerçeveleri olan modellerin sayısının arttığını görüyoruz. Pek çok firma bu alanda en iyisi olmaya çalışsa da aslında konsepti ilk kullanan çok uzaklardan bir firma. Evet, Sharp’tan bahsediyoruz.

Parmak izi ekrana entegre

Firmanın 2013 yılında tanıttığı Sharp Aquos Crystal modeli yüzde 80.5 ekran-ön panel oranı ile bir rekor kırmıştı. Xiaomi Mi Mix’e benzer bir şekilde tüm bileşenleri alt kısma toplayan telefon kalan üç kenarı çok ince bir şekilde tasarlamıştı.

Bugüne kadar Sharp tam 28 tane tam ekran akıllı telefon piyasaya sürdü. Haftaya ise 29. model piyasaya çıkıyor. Sharp Aquos S2 modeli yüzde 84.95 ekran-ön panel oranına sahip ve pazarda en iyilerden birisi olacak.

5.5 inçlik ekran ince çerçeveler sayesinde 5 inçlik bir gövdeye sığabiliyor. Yenilik olarak ise telefonun alt kısmında da ince bir çerçeve yer alıyor. Firma ekranın üzerine ahize ızgarası ve ön kamera ile sensörler için küçük bir yer ayırmış. Bunun haricinde her yer ekran gibi duruyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte"

İşin ilginç kısmı parmak izi okuyucusunun ekran üzerine entegre edilmiş olması. Aslında Vivo benzer bir telefonu yakın zamanda tanıtacaktı ancak Sharp ondan önce davranmışa benziyor. Apple’ın da iPhone 8 için bu teknolojiyi istediği ancak sonra vazgeçtiği gündeme gelmişti. Hali hazırda ekran teknolojileri konusunda ilerde olan Sharp sıkıntıları da aşmış gibi duruyor. Bu sayede elinize aldığınız telefon tamamen ekrandan oluşacak.

Sharp Aquos S2 modelinin sadece Çin’e özel olduğu belirtiliyor zira 8 Ağustos tarihinde tanıtım Pekin’de yapılacak. Cihaz bir anlamda Sharp’ın Çin pazarına geri dönüşünü simgeliyor. Zaten Sharp’ın telefonları Asya kıtası dışına pek çıkmıyordu.

 

https://www.phonearena.com/news/Sharp-Aquos-S2-is-an-impressive-full-screen-flagship-with-a-finger-scanner-under-the-screen_id96738 Yorum Yaz
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ffgul 2 yıl en beğenilen
Önemli olan %85-90 yada %100 olması değil ki.. Önemli olan bunu yaptıktan sonrası yani yere düşünce ne olacak işte orası önemli..
Bir diğer değişle ekran paneli ne zaman kırılmaz hale gelecek. İşte o zaman gerçek bir devrim olacak...
Önemli olan %85-90 yada %100 olması değil ki.. Önemli olan bunu yaptıktan sonrası yani yere düşünce ne olacak işte orası önemli..Bir diğer değişle ekran pa...
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mehmedaltair 2 yıl
Resimdeki telefonun ekran kasa oranı %84.95 falan değil en az %95 o da en az.
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kraix 2 yıl
2020 de tekrar çerçeveli modellere geri döner firmalar...
Nostalji derler daha dayanklı derler geriye dönerler :)
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hanox 2 yıl
Sharp aslında çoğu markadan iyi telefon üretiyor,kıymet veren yok maalesef.
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Sharp Tv markası değil miydi.
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Glorfindel1907 2 yıl Hendrik Johannes Cruijff
N3DV3D11
Sharp Tv markası değil miydi.


Sadece tv değil, zamanında bu şekilde güzel sistemleride vardı, Bildiğim kadarı ile başarılı panel üreticilerinden biridir ayrıca.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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kadirirdem 2 yıl
İyi duruyor fakat darbeye dayanıklılığı ne olacak bakalım.
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firtinax 2 yıl
Sadece ön tarafa çalışmışlar. Arkası maalesef çok çirkin.
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Glorfindel1907 2 yıl
Görseldeki tasarım dahada geliştirilirse mükemmel olur yalnız
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denizci535 2 yıl
Renk on numara limon sarısı 👏👏👏
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Ken Block43 2 yıl
Telefon mükemmel görünüyor
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kreat 2 yıl
Telefon çok hoş olmuş.

Acaba Sony, bu ekran furyasına nasıl katılacak
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SONEKTRA 2 yıl
Ön taraftan da görmek lazım ama ben arka tasarımını fena bulmadım.
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ffgul 2 yıl en beğenilen
Önemli olan %85-90 yada %100 olması değil ki.. Önemli olan bunu yaptıktan sonrası yani yere düşünce ne olacak işte orası önemli..
Bir diğer değişle ekran paneli ne zaman kırılmaz hale gelecek. İşte o zaman gerçek bir devrim olacak...
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