Sharp yeni bir çerçevesiz ekranlı akıllı telefon hazırlıyor

Son dönemde akıllı telefon pazarında ince ekran çerçeveleri olan modellerin sayısının arttığını görüyoruz. Pek çok firma bu alanda en iyisi olmaya çalışsa da aslında konsepti ilk kullanan çok uzaklardan bir firma. Evet, Sharp’tan bahsediyoruz.

Parmak izi ekrana entegre

Firmanın 2013 yılında tanıttığı Sharp Aquos Crystal modeli yüzde 80.5 ekran-ön panel oranı ile bir rekor kırmıştı. Xiaomi Mi Mix’e benzer bir şekilde tüm bileşenleri alt kısma toplayan telefon kalan üç kenarı çok ince bir şekilde tasarlamıştı.

Bugüne kadar Sharp tam 28 tane tam ekran akıllı telefon piyasaya sürdü. Haftaya ise 29. model piyasaya çıkıyor. Sharp Aquos S2 modeli yüzde 84.95 ekran-ön panel oranına sahip ve pazarda en iyilerden birisi olacak.

5.5 inçlik ekran ince çerçeveler sayesinde 5 inçlik bir gövdeye sığabiliyor. Yenilik olarak ise telefonun alt kısmında da ince bir çerçeve yer alıyor. Firma ekranın üzerine ahize ızgarası ve ön kamera ile sensörler için küçük bir yer ayırmış. Bunun haricinde her yer ekran gibi duruyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte"

İşin ilginç kısmı parmak izi okuyucusunun ekran üzerine entegre edilmiş olması. Aslında Vivo benzer bir telefonu yakın zamanda tanıtacaktı ancak Sharp ondan önce davranmışa benziyor. Apple’ın da iPhone 8 için bu teknolojiyi istediği ancak sonra vazgeçtiği gündeme gelmişti. Hali hazırda ekran teknolojileri konusunda ilerde olan Sharp sıkıntıları da aşmış gibi duruyor. Bu sayede elinize aldığınız telefon tamamen ekrandan oluşacak.

Sharp Aquos S2 modelinin sadece Çin’e özel olduğu belirtiliyor zira 8 Ağustos tarihinde tanıtım Pekin’de yapılacak. Cihaz bir anlamda Sharp’ın Çin pazarına geri dönüşünü simgeliyor. Zaten Sharp’ın telefonları Asya kıtası dışına pek çıkmıyordu.