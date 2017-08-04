Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte

Akıllı telefon pazarı artık Çinli üreticilerin birbirleri ile kıyasıya bir rekabete tutuştuğu günleri yaşıyor. Samsung pazarda mutlak liderliğini sürdürürken Apple’ın bile ikinciliği yavaş yavaş tehdit altına girmeye başladı.

Çin etkisi



Strategy Analytics tarafından hazırlanan ikinci çeyrek raporuna göre Samsung pazarda liderliğini sürdürdü. 79.5 milyon adet telefon satan firma yıl bazında yüzde 5 artış yaşarken Galaxy S8 serisi 20 milyona ulaştı. Firmanın pazar payı buna rağmen bir miktar azalarak yüzde 21.1 oldu.

İkinci Apple ise 41 milyon iPhone satarak ikinciliğini korudu. Pazar payı ise yüzde 11.4 oldu. Bununla birlikte Huawei’nin Apple’ın ensesine yapışmış durumda. 38.4 milyon akıllı telefon satan firma yüzde 10.7 pazar payına ulaştı. Firmanın uzun vadede Apple’ı geçme planları var. Önemli yeniliklerle bunu başarabilecek potansiyele sahip.

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Dördüncü Oppo 29.5 milyon adet satış yaparak pazar payını yüzde 8’e çıkardı. En büyük sürpriz ise Xiaomi’den geldi. Uzun süredir ilk beşten uzak kalan firma 23.2 milyon akıllı telefon satarak hemşehrisi Vivo’yu geride bırakmayı başardı.

Xiaomi özellikle tüketiciye daha yakın olacağı fiziksel satış noktaları ile etkili olmaya çalışıyor. Elbette fiyat-performans çizgisini çok iyi koruduğu akıllı telefon modelleri bunun karşılığını fazlasıyla veriyor.

Pazarın geneline bakarsak yüzde 5.5 civarında bir artış söz konusu. Toplamda 360 milyon satış yapıldı. Uzun süredir akıllı telefon pazarı yüzde 1-2 civarında artış gösteriyor ve daralmanın işaretlerini veriyordu. İkinci çeyrek bu açıdan biraz ümit verici oldu. Elbette yıllık 1.2 milyar telefonun satıldığı pazarda artışlar da tek haneye sıkışmış durumda. Önümüzdeki dönemde de bu böyle olacak.