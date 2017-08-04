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Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte

Akıllı telefon pazarının üst sıraları artık Çinli firmalara emanet. Her çeyrek dönem sonrasında yeni bir Çinli firmanın ilk beş listesinde kendisine yer bulduğuna şahit oluyoruz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarı artık Çinli üreticilerin birbirleri ile kıyasıya bir rekabete tutuştuğu günleri yaşıyor. Samsung pazarda mutlak liderliğini sürdürürken Apple’ın bile ikinciliği yavaş yavaş tehdit altına girmeye başladı.

Xiaomi yeniden akıllı telefon pazarında ilk beşte

Çin etkisi
 

Strategy Analytics tarafından hazırlanan ikinci çeyrek raporuna göre Samsung pazarda liderliğini sürdürdü. 79.5 milyon adet telefon satan firma yıl bazında yüzde 5 artış yaşarken Galaxy S8 serisi 20 milyona ulaştı. Firmanın pazar payı buna rağmen bir miktar azalarak yüzde 21.1 oldu.

İkinci Apple ise 41 milyon iPhone satarak ikinciliğini korudu. Pazar payı ise yüzde 11.4 oldu. Bununla birlikte Huawei’nin Apple’ın ensesine yapışmış durumda. 38.4 milyon akıllı telefon satan firma yüzde 10.7 pazar payına ulaştı. Firmanın uzun vadede Apple’ı geçme planları var. Önemli yeniliklerle bunu başarabilecek potansiyele sahip.

Ayrıca Bkz. "Sony ikinci çeyreği yükselişle kapattı"

Dördüncü Oppo 29.5 milyon adet satış yaparak pazar payını yüzde 8’e çıkardı. En büyük sürpriz ise Xiaomi’den geldi. Uzun süredir ilk beşten uzak kalan firma 23.2 milyon akıllı telefon satarak hemşehrisi Vivo’yu geride bırakmayı başardı.

Xiaomi özellikle tüketiciye daha yakın olacağı fiziksel satış noktaları ile etkili olmaya çalışıyor. Elbette fiyat-performans çizgisini çok iyi koruduğu akıllı telefon modelleri bunun karşılığını fazlasıyla veriyor.

Pazarın geneline bakarsak yüzde 5.5 civarında bir artış söz konusu. Toplamda 360 milyon satış yapıldı. Uzun süredir akıllı telefon pazarı yüzde 1-2 civarında artış gösteriyor ve daralmanın işaretlerini veriyordu. İkinci çeyrek bu açıdan biraz ümit verici oldu. Elbette yıllık 1.2 milyar telefonun satıldığı pazarda artışlar da tek haneye sıkışmış durumda. Önümüzdeki dönemde de bu böyle olacak. 

 

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2017/08/01/strategy-analytics-xiaomi-soars-as-global-smartphone-shipments-hit-360-million-in-q2-2017#.WYNHTIjyjgl Yorum Yaz
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0quz28 2 yıl en beğenilen
xiaomi bu kadar satışı hak eden bir firma gerek belli seviyede yazılım desteği olsun (miui arayüzünü sürekli geliştirmesi) çıkarttığı f/p ürünler olsun (sadece telefon değil)
xiaomi bu kadar satışı hak eden bir firma gerek belli seviyede yazılım desteği olsun (miui arayüzünü sürekli geliştirmesi) çıkarttığı f/p ürünler olsun (sadece...
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Yanıtla +19
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husNUKE 2 yıl
Xiaomi telefonlar fiyat performans olarak cok iyiler ama yaklasik 9 ay once alinmis Mi5 ve Mi5s de bootloop sorunu yasadim. Hicbir sekilde duzelmiyor, Xiaomi merkeze yazdim, aliexpressten alinan telefonlara hizmet vermiyoruz dedi. Telefonlar gunluk kullanim esnasinda bootloop a girdi, flash yaparken falan degil, artik Mi telefonlara biraz daha supheli yaklasiyorum. 9-10 ayda cop olup atmak zorunda kalacaksam fiyat performans dengesinde cok geride kaliyor.
Xiaomi telefonlar fiyat performans olarak cok iyiler ama yaklasik 9 ay once alinmis Mi5 ve Mi5s de bootloop sorunu yasadim. Hicbir sekilde duzelmiyor, Xiaomi me...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ufo 2 yıl
TR için yazıyorum Allah huawei'nizi servisedüşürtmesin. %99 tüketici mahkemesi, sinir krizi garantili.
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tugares 2 yıl
Global olarak satışa düzgün bi başlangıç yapsa ve aynı fiyat/performans politikasını devrm ettirse muhtemelen hepsini ezer geçer
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kadirirdem 2 yıl
Hak eden bir firma.
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Arkadaşlar forumda da gördüğüm kadarı ile hala bir çok kişi TR de oppo vivo xiaomi meizu gibi markaları bilmiyor ve hala markacilik yapıyorlar onu alacağına Samsung alsaydın lg alsaydin.Bak benim telefonum sony kamerası 21mp gibi cahiller dolu adamlar herşeyi MP olarak sanıyor.biri diyor ki iPhone da 1gb ram var benimkinde 3gb ram var o zaman benimki daha iyi,bilmiyorlar ki yazılımın önemini o yüzden bu tür markaların Tr de daha etkin olması lazım
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ufo 2 yıl Flag SHİP Killer
O markalar etkin değil ve olmayacaklar. Resmi olarak sadece Çin'de satılan markalar. Dünya'da satılanmarkalar olsalar da bizimki gibi dandik bir piyasayı önemseyeceklerini sanmıyorum.
TR'de satılan telefonların çoğu operatör telefonu(taksit konusu) Operatörler de 2 hatlı telefon satmıyorlar. Bu nedenle zaten gelemiyorlar.
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High Sierra 2 yıl
Vivo'nun aşağıya düşme sebebi ortağı oppo ile benzer özellikte cihaz sunmaları. Bence artık bunları direkt BBK diye anmaları lazım saçma oluyor böyle sonuçta ikisi de aynı şirketin üreticileri toplam kasaya ne gidiyor görsek iyi olurdu.
Lenovo da sürünmeye devam etsin üçüncülük avantajını kullanamadı. Halbuki Huawei ve Xiaomi orayı görebilmek için nelerden feragat etti. LG ve 2012'nin htc'si de aynı şekilde. Boşu boşuna kendilerini harcadılar.
Bir de şu Huawei Apple ile yer değiştirip hak ettiği yere gelse tam olacak.
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snomask 2 yıl
umarım bu yükseliş fiyatların da yükselmesini sağlamaz.
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limoncu7 2 yıl
Apple ile samsung daha çok pazar kaybedecek. Rekabet bunu gerektirir.
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MDV 2 yıl
Teşekkürler
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MDV 2 yıl
Teşekkürler
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El_domingo 2 yıl
Tim Cook bile gecen çinli ureticilerin basarısından soz ediyorlardı.en son teknolojiyi cok uygun fiyatlara satabildiklerinden bahis ediyordu...Artık donanım ve yazılım anlamında cihazlar belli bir seviyeyede geldi bundan sonra fiyat en onemli kıstas..
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Phantom II 2 yıl
LG bitmiş
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rosedaled3 2 yıl
Satıyor da güncelleme nerede mi 5s e hala 7 gelmedi
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