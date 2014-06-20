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Sharp'ın yeni LCD ekranları her türlü formatta üretilebilecek

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sharp'ın yeni LCD ekranları her türlü formatta üretilebilecek

Bir dönem sadece televizyon, monitör ve mobil cihazlarda karşımıza çıkan LCD ekranlar artık araç içi eğlence sisteminden, navigasyon cihazlarına ve akıllı saatlere kadar pek çok alanda kullanılır oldu. Bu bakımdan ekran üreticilerinin her sektör için ayrı boyutlar veya teknolojiler geliştirme ihtiyacı ortaya çıktı.

Ekran teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Sharp, Free-Form adını verdiği yeni LCD ekran teknolojisi ile bu ihtiyacı tek bir noktadan karşılamayı amaçlıyor. 

Free-Form ekranlar Sharp'ın daha canlı renkleri daha az enerji harcayarak üretebilen IGZO LCD panellerini kullanıyor. Free-Form ekranlarda akımı yöneten sürücü devreleri doğrudan ekrana entegre ediliyor ve pikseller üzerine yayılıyor. Bu sayede ekran çerçeveleri oldukça incelirken, istenen şekle göre de tasarım yapılabiliyor. 

Standart ekranlarda sürücü devreleri kenarlarda yer aldığı için gerekli boşluğu sağlamak adına çerçeveler kalın oluyor ve bu da dikdörtgen tasarımlı ekranların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Sharp'ın yeni teknolojisi sayesinde alışık olmadığımız şekillere sahip örneğin akıllı saatler için daha kolay ekran üretimi yapılabilecek. Veya otomotiv üreticileri konsol tasarımlarında daha serbest biçimde tasarım geliştirebilecek. Sharp, Free-Form ekranlarına önümüzdeki aylarda başlamayı planlıyor. 

http://sharp-world.com/corporate/news/140618.html Yorum Yaz
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Virtual Reality 4 yıl
Ferrari katran temalı Fiat Linea yakındır.
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halitozbasli 4 yıl
Desenize 10 sene içinde manuel ekranlı araba kalmayacak.
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Gece772 4 yıl
Değişiklik iyidir hayata heyecan katar
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yenerbalcı 4 yıl
sharpın çırpınışı

AUO firması Sharptan daha kaliteli paneli ucuza satıyor Sharp kendini bi ... zannetti Eizo, Sony.... (yakında apple eklenecek) firması bile AUO tercih ediyor

Sharp ... gibi kaldı ortada 5 yıla kalmaz batar bu firma

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V4LKyR 4 yıl
Evet, işte bir SHARP haberi daha. İnsanı nasıl da etkiliyor değil mi?
SHARP.
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Lion 4 yıl
Çok çok önemli bir gelişme ilerde neler yapılabileceğini tahmin etmek zor değil
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travers 4 yıl
Özellikle giyilebilir teknoloji için önemli olduğunu düşünüyorum. Akıllı saatlerin hepsi çok kaba ve biçimsiz. Önümüzdeki dönemlerde şık ve zarif ürünler görebiliriz. Araç içinde elektronik gösterge hiç bir zaman tercihim olmaz. Hız, devir ve hararetten bahsediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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thestell 4 yıl travers
travers

Özellikle giyilebilir teknoloji için önemli olduğunu düşünüyorum. Akıllı saatlerin hepsi çok kaba ve biçimsiz. Önümüzdeki dönemlerde şık ve zarif ürünler görebiliriz. Araç içinde elektronik gösterge hiç bir zaman tercihim olmaz. Hız, devir ve hararetten bahsediyorum.

İleride devir bile olmayacak muhtemelen basacaksın gidecek, her şey elektronik olacak
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