Sharp'ın yeni LCD ekranları her türlü formatta üretilebilecek





Bir dönem sadece televizyon, monitör ve mobil cihazlarda karşımıza çıkan LCD ekranlar artık araç içi eğlence sisteminden, navigasyon cihazlarına ve akıllı saatlere kadar pek çok alanda kullanılır oldu. Bu bakımdan ekran üreticilerinin her sektör için ayrı boyutlar veya teknolojiler geliştirme ihtiyacı ortaya çıktı.





Ekran teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Sharp, Free-Form adını verdiği yeni LCD ekran teknolojisi ile bu ihtiyacı tek bir noktadan karşılamayı amaçlıyor.





Free-Form ekranlar Sharp'ın daha canlı renkleri daha az enerji harcayarak üretebilen IGZO LCD panellerini kullanıyor. Free-Form ekranlarda akımı yöneten sürücü devreleri doğrudan ekrana entegre ediliyor ve pikseller üzerine yayılıyor. Bu sayede ekran çerçeveleri oldukça incelirken, istenen şekle göre de tasarım yapılabiliyor.





Standart ekranlarda sürücü devreleri kenarlarda yer aldığı için gerekli boşluğu sağlamak adına çerçeveler kalın oluyor ve bu da dikdörtgen tasarımlı ekranların ortaya çıkmasına neden oluyor.





Sharp'ın yeni teknolojisi sayesinde alışık olmadığımız şekillere sahip örneğin akıllı saatler için daha kolay ekran üretimi yapılabilecek. Veya otomotiv üreticileri konsol tasarımlarında daha serbest biçimde tasarım geliştirebilecek. Sharp, Free-Form ekranlarına önümüzdeki aylarda başlamayı planlıyor.

http://sharp-world.com/corporate/news/140618.html