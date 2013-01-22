Sharp'tan kadınları hedef alan akıllı telefon: Aquos EX SH-04E

Japonya'nın teknoloji devlerinden Sharp, kadınları hedef alan yeni modeli Aquos EX SH-04E'yi, çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Arttırılmış gerçeklik uygulaması önyüklü şekilde gelen akıllı telefon sayesinde, Shiseido firmasının kozmetik ürünleri (göz farı, ruj vb.) yüzde sanal olarak denenebiliyor.

Sharp, EX SH-04E'de, 1.5 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunu tercih etmiş. Adreno 320 grafik işlem biriminin de eşlik ettiği bu platformla son dönemlerde sık sık karşılaştığımızı söylemek mümkün. 16 GB dahili depolama alanına ve 2 GB'lık sistem belleğine yer verilen akıllı telefon, 13.1 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensörlü ana kameraya ve 1.2 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensörlü ön kameraya sahip. Fotoğraflarda görüleceği üzere ana kameraya, loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.



Suya, toza karşı dayanıklılık sergileyebilen ve hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı için LTE (100 Mbps) alt yapısına destek veren EX SH-04E'de, 4.5-inç büyüklüğünde, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik S-CG Silicon TFT-LCD ekran mevcut.



Son olarak 2.000 mAh kapasiteli bataryayla ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelen Aquos EX SH-04E, NTT Docomo aracılığıyla, farklı renk seçenekleriyle 25 Ocak'ta satışa sunulacak. Fiyatla ilgili açıklama yapılmamış.



http://www.nttdocomo.com/pr/2013/pdf/20130122_attachment02.pdf