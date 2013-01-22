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Sharp'tan kadınları hedef alan akıllı telefon: Aquos EX SH-04E

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sharp'tan kadınları hedef alan akıllı telefon: Aquos EX SH-04E
Japonya'nın teknoloji devlerinden Sharp, kadınları hedef alan yeni modeli Aquos EX SH-04E'yi, çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Arttırılmış gerçeklik uygulaması önyüklü şekilde gelen akıllı telefon sayesinde, Shiseido firmasının kozmetik ürünleri (göz farı, ruj vb.) yüzde sanal olarak denenebiliyor.
Sharp, EX SH-04E'de, 1.5 GHz frekansında çalışan dört çekirdekli Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformunu tercih etmiş. Adreno 320 grafik işlem biriminin de eşlik ettiği bu platformla son dönemlerde sık sık karşılaştığımızı söylemek mümkün. 16 GB dahili depolama alanına ve 2 GB'lık sistem belleğine yer verilen akıllı telefon, 13.1 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensörlü ana kameraya ve 1.2 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensörlü ön kameraya sahip. Fotoğraflarda görüleceği üzere ana kameraya, loş mekanlarda çekim için LED flaş eşlik ediyor.
Suya, toza karşı dayanıklılık sergileyebilen ve hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı için LTE (100 Mbps) alt yapısına destek veren EX SH-04E'de, 4.5-inç büyüklüğünde, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik S-CG Silicon TFT-LCD ekran mevcut.
Son olarak 2.000 mAh kapasiteli bataryayla ve Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemiyle gelen Aquos EX SH-04E, NTT Docomo aracılığıyla, farklı renk seçenekleriyle 25 Ocak'ta satışa sunulacak. Fiyatla ilgili açıklama yapılmamış.
Sharp'tan kadınları hedef alan akıllı telefon: Aquos EX SH-04E
Sharp'tan kadınları hedef alan akıllı telefon: Aquos EX SH-04E

http://www.nttdocomo.com/pr/2013/pdf/20130122_attachment02.pdf Yorum Yaz
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..Knight.. 6 yıl en beğenilen Firaristt
Firaristt

Kadınları....Bayan der insan...


Merhaba,

Hazırladığım bir başka haberde ''bayan'' sözcüğünü kullandığım için eleştiri almıştım. Sonradan araştırdım ki bayan sözcüğünün kullanılması kadınlar tarafından hiç hoş karşılanmıyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iç yazışmalarda ve resmi evraklarda dahi bayan sözcüğü yerini kadına bırakmış.


Şu şekilde bir site bile açılmış;

bayandegilkadin.com/...
FiraristtKadınları....Bayan der insan...Merhaba,Hazırladığım bir başka haberde ''bayan'' sözcüğünü ku...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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kasim33 6 yıl
alırdımda ne evliyim ne de manitam var :D
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[__Zahid__] 6 yıl
dokummatikmi
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DH Misafiri 6 yıl
Firaristt
Kadınları....Bayan der insan...

Çok biliyorsun değil mi, kibar insan. Yarınız daha doğru düzgün konuşmayı bilmiyor, ama orada burada yazarak atıp tutuyorsunuz.
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Krone 6 yıl
Kadın denmesi mantıklı zaten.
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niLaysenveren 6 yıl
penbe tatliymis cok
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homeros58 6 yıl
kız kovalayan mı arkadaş lafa bak .kadınları hedef alıyormuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Alt kısmındaki tanka su dolduruluyor. Peki bu suyu ne için kullanacağız, buhar makinesi/nemlendirici görevi mi görüyor ? O kadar iddialı aqua'dan gelen aquos kelimesini kullandıklarına göre o suyu amaçsızca oraya doldurmayacağız anlaşılan. yeni teknolojiler her zaman ilgimi çekiyor.
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atroce 6 yıl
sıradan bir telefondur diyerek girdim ancak, çekirdekler felan havada uçuşmuş adreno 320 koymuşlar


bence erkek versiyonuda çıkmalı, sanal saç sakal kesimi
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First_Person 6 yıl
"Kadın" yerine "bayan" demek, kadını erkeğin dengi değil de küçük gören, kadın kelimesini hakaret sayan zihniyetin ürünüdür. Her işi "adam gibi" yapan, "erkek sözü" verip, "sözünün eri" olan ata erkil toplumun ürünüdür. Kadının gerçekten erkeğe denk olduğu yerde, kadın kelimesi kaba bir kelime değildir.
@knight, kullanımızı doğru buluyor ve destekliyorum. Tüm kadınları saygıyla selamlıyorum...
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-OD- 6 yıl
değişik bir telefon
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yakmac 6 yıl
sony arc s ' in yandan yemişi bigi duruyor. Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemcisinide bir çok telefonda görür olduk sharpın minyatur pazarda takıldını düşürsek Qualcomm Snapdragon S4 Prime msm8974 kullanması onu arayış içine koycaktır belkide sermaye sahiplerinin dikkatini çekip global pazara sunmak için gereken desteği alabilir.
Tabiki benim dememle olmas ;)
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Firaristt 6 yıl
Kadınları....Bayan der insan...
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..Knight.. 6 yıl Firaristt
Firaristt

Kadınları....Bayan der insan...


Merhaba,

Hazırladığım bir başka haberde ''bayan'' sözcüğünü kullandığım için eleştiri almıştım. Sonradan araştırdım ki bayan sözcüğünün kullanılması kadınlar tarafından hiç hoş karşılanmıyormuş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki iç yazışmalarda ve resmi evraklarda dahi bayan sözcüğü yerini kadına bırakmış.


Şu şekilde bir site bile açılmış;

bayandegilkadin.com/...
1 Yanıt Yanıtla +8
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jay jay justified 6 yıl Firaristt
Firaristt

Kadınları....Bayan der insan...

Bayan deyince ne oluyor?
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12 Angry Men 6 yıl
Bu tasarımın nesi güzel ? Allah aşkına.
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Krone 6 yıl
Gayet güzel cihaz yapmışlar ülkemiz pazarına neden uğramıyor Sharp acaba ? Aquos Phone gayet başarılı bence.
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alainn 6 yıl
Tasarımı güzelmiş, fiyatı konusunda bilgi yok galiba ?
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