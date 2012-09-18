Shazam 250 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı

Kulağınıza çalınan bir parçanın kime ait olduğunu bulabilmeniz amacıyla 2008 yılında kullanıma sunulan Shazam uygulaması önemli bir köşe taşını geride bıraktı.





Kime ait olduğunu bilemediğiniz parçayı 30 saniye uygulamaya dinletmeniz yeterli. Sonrasında veritabanından sanatçı ve parça ile ilgileri bulan uygulama, ayrıca parçayı satın almanızı ve farklı müzik akışı uygulamalarında da dinlemenizi sağlıyor.





Geliştirici tarafından yapılan duyuruda uygulamanın kullanıcı sayısının 250 milyonu geçtiği açıklandı. 4 yılda büyük aşamalar geçiren uygulama, bu dönemde yeni bir hizmeti daha faaliyete sokuyor.





Shazam for TV olarak başlayan hizmet, televizyonda gördüğünüz herhangi bir diziyi veya dizide çalan müziği dinleterek içerikle ve aktörlerle ilgili pek çok önemli bilgiyi IMDB veritabanından kullanıcıya sunmayı hedefliyor. Shazam bunun için 160 farklı kanalı sürekli izliyor ve veritabanına işliyor.





Daha önce sadece belirli reklam gösterimlerinde bu TV uygulamasını kullanmak mümkündü. Şimdi ise tüm dizilerde kullanılabilecek. Özellik şimdilik sadece ABD ile sınırlı. Hali hazırda bu hizmet kullanıma sunulmuş durumda.





http://www.windowsphone.com/en-us/store/app/shazam/2f8d5271-2b81-e011-986b-78e7d1fa76f8





https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android





http://itunes.apple.com/us/app/shazam/id284993459?mt=8









http://www.theverge.com/2012/9/17/3344706/shazam-for-tv-any-channel-250-million-users