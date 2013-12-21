Shazam güncellendi: Auto Shazam ile sürekli şarkı tanıma yeteneği

Haber Editörü
Popüler müzik tanıma uygulaması Shazam, artık sizin için çevrenizdeki tüm şarkıları tanıyacak.
Son güncelleme ile birlikte gelen yeniliklerden biri olan Auto Shazam sayesinde Shazam şarkı tanıma görevini sürekli olarak yapabilecek. Uygulamanın ana ekranından aktif edilen Auto Shazam sayesinde, her farklı şarkıda Shazam'ı açmak zorunda kalmadan, örneğin bir film boyunca ya da bir diskoda çalan tüm şarkıların bilgisine ulaşabileceksiniz. Dahası Auto Shazam'ı aktif ettikten sonra iPhone'u kilitleseniz dahi Shazam görevini sürdürecek.
Auto Shazam dışında gelen diğer yenilikler şöyle:
- WhatsApp üzerinden Shazam Etiketleri'ni paylaşma
- Shazam Etiketleri'nin Pinterest boardlarına ekleyebilme
- iMessage üzerinden Shazam Etiketleri'ni paylaşabilme
Shazam'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Shazam - Shazam Entertainment Ltd.
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Burada fanboyluk yapmıyorum ama gerçek bu. Çok eski parçaları tanıyamadı. Samsung'un da tanıyamadığı parçalar olmuyor değil ama 20 parça dinlettiysem en fazla 2-3 tanesidir tanıyamadığı. Ama shazam cidden geride kalıyor bu konuda.
ben deezer cıyım ama acaba hangisi daya iyi deezer a boşa mı para veriyorum diyorum bazen
ipadde 5-6 aydır var kullanıyorum