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Shazam güncellendi: Auto Shazam ile sürekli şarkı tanıma yeteneği

5 yıl
5,7b
1
7
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Shazam güncellendi: Auto Shazam ile sürekli şarkı tanıma yeteneği
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Popüler müzik tanıma uygulaması Shazam, artık sizin için çevrenizdeki tüm şarkıları tanıyacak.

Son güncelleme ile birlikte gelen yeniliklerden biri olan Auto Shazam sayesinde Shazam şarkı tanıma görevini sürekli olarak yapabilecek. Uygulamanın ana ekranından aktif edilen Auto Shazam sayesinde, her farklı şarkıda Shazam'ı açmak zorunda kalmadan, örneğin bir film boyunca ya da bir diskoda çalan tüm şarkıların bilgisine ulaşabileceksiniz. Dahası Auto Shazam'ı aktif ettikten sonra iPhone'u kilitleseniz dahi Shazam görevini sürdürecek.

Auto Shazam dışında gelen diğer yenilikler şöyle:

  • WhatsApp üzerinden Shazam Etiketleri'ni paylaşma
  • Shazam Etiketleri'nin Pinterest boardlarına ekleyebilme
  • iMessage üzerinden Shazam Etiketleri'ni paylaşabilme

Shazam'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Shazam - Shazam Entertainment Ltd.
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DH Misafiri 1 hf.
Arkadaşlar, ekranda 1 bekleyen shazam yazısı var günlerdir. Bu yazıdan nasıl kurtulabilirim? Çünkü bu yazı ekranda iken AUTOMATIC SHAZAM yapamıyorum. Teşekkürlerimle
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umut_baris 5 yıl
Shazam bir Samsung Müzik tanıma servisi'ne yetişemedi hala. Defalarca dinlettim bulamadı parçaları. Samsung veritabanı konusunda daha iyi.

Burada fanboyluk yapmıyorum ama gerçek bu. Çok eski parçaları tanıyamadı. Samsung'un da tanıyamadığı parçalar olmuyor değil ama 20 parça dinlettiysem en fazla 2-3 tanesidir tanıyamadığı. Ama shazam cidden geride kalıyor bu konuda.

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crossmatch 5 yıl
Telefondan radyo dinlerken çalışıyor mu?
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alemburda34 5 yıl
birini yasal yöntemlerler dinlemek için bire bir olmuş bunu Google yapsa bunu hemen güvenliğimiz tehdit altında mı diye düşünürüz.
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bLind 5 yıl
Buldugu sarkiyi spotify da arama ozelligide eklense super olucak
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Vatov 5 yıl bLind
bLind

Buldugu sarkiyi spotify da arama ozelligide eklense super olucak

ben deezer cıyım ama acaba hangisi daya iyi deezer a boşa mı para veriyorum diyorum bazen
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Gukama 5 yıl
bu özellik iphone a mı yeni geldi?
ipadde 5-6 aydır var kullanıyorum
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