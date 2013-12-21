Shazam güncellendi: Auto Shazam ile sürekli şarkı tanıma yeteneği

Popüler müzik tanıma uygulaması Shazam, artık sizin için çevrenizdeki tüm şarkıları tanıyacak.

Son güncelleme ile birlikte gelen yeniliklerden biri olan Auto Shazam sayesinde Shazam şarkı tanıma görevini sürekli olarak yapabilecek. Uygulamanın ana ekranından aktif edilen Auto Shazam sayesinde, her farklı şarkıda Shazam'ı açmak zorunda kalmadan, örneğin bir film boyunca ya da bir diskoda çalan tüm şarkıların bilgisine ulaşabileceksiniz. Dahası Auto Shazam'ı aktif ettikten sonra iPhone'u kilitleseniz dahi Shazam görevini sürdürecek.

Auto Shazam dışında gelen diğer yenilikler şöyle:

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Shazam Etiketleri'nin Pinterest boardlarına ekleyebilme

iMessage üzerinden Shazam Etiketleri'ni paylaşabilme

Shazam'ın App Store'daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.