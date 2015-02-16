Shazam'ın Windows Phone uygulaması güncellendi

Kısa zaman önce 1 milyar piyasa değerine ulaştığını açıklayan popüler müzik bulma uygulaması Shazam, Windows Phone platformunda önemli özelliklerle güncellendi.

Ortamda çalan müziklerin ufak bir parçasını dinleyerek belirleyebilen ve kişilere bu müzikler için farklı satın alma seçenekleri sunan Shazam, Windows Phone için yayınlanan 4.0.1.13 sürüm kodlu son sürümüyle ise ilk olarak "Trending Shazams" özelliğine kavuştu. Bu özellik ile anlık olarak popüler olan müzikleri gösterebilen Shazam, ayrıca müzik türüne özel grafikler sunuyor, geleceğin en iyileri olmaya adam 10 yeni şarkıyı gösteriyor, bulunulan bölge ile dünyada en çok Shazamlanan şarkıları sıralıyor ve yeni söz ile video penceresiyle müzik keşfine süreklilik getiriyor.

buradan ulaşabilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Shazam'ın Windows Phone uygulamasına buradan veulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/shazam-update-trending-genre-charts-and-more