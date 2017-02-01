İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı





TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilmesine devam edilen ve 2016’nın sonuna kadar testlerine başlanması öngörülen motorda marşa basıldı. PD170 model numaralı ürün, çift turbo beslemeli bir yapıda tasarlanıyor. Ülkemizin gelecekteki önemli insansız hava aracı projelerinde aktif rol oynaması beklenen motorun teknik özellikleri de bu ölçekte ilk adım olarak planlandı.

170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor.

2018 Yılında Seri Üretime Hazır Olacak!

Hali hazırda ANKA insansız hava aracında kullanılan Thielert Centurion temelli motorların gelişmiş bir versiyonu olarak tasarlanan projenin bu motordaki bilinen sorunlardan tümüyle arındırılmış olacağı işin başındaki isimlerden olan Ahmet Dinçer tarafından ifade edilmiş durumda.

Motorun 2017 yılı içerisinde yer testlerinin tamamlanması hedefleniyor. 2018 yılında ise seri üretime hazır bir motor haline gelmesi için yoğun bir mesai harcanmaya başlanmış durumda. 2019 yılında ise uçuş testleri de tamamlanarak, bu motora sahip hava araçlarının envantere resmen girmesi hedefleniyor.

Aşağıdaki videoda motoru çalışır halde görebilirsiniz: