İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı

170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor.
2018 Yılında Seri Üretime Hazır Olacak!
Hali hazırda ANKA insansız hava aracında kullanılan Thielert Centurion temelli motorların gelişmiş bir versiyonu olarak tasarlanan projenin bu motordaki bilinen sorunlardan tümüyle arındırılmış olacağı işin başındaki isimlerden olan Ahmet Dinçer tarafından ifade edilmiş durumda.
Motorun 2017 yılı içerisinde yer testlerinin tamamlanması hedefleniyor. 2018 yılında ise seri üretime hazır bir motor haline gelmesi için yoğun bir mesai harcanmaya başlanmış durumda. 2019 yılında ise uçuş testleri de tamamlanarak, bu motora sahip hava araçlarının envantere resmen girmesi hedefleniyor.
Aşağıdaki videoda motoru çalışır halde görebilirsiniz:
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- millet uzaya çıkıyor biz daha motor yapıyoruz
- adamlar 50 yıl 100 yıl önceden yapmış buna mı sevinecez
- akp bizi bir motorla mı kandıracak
- eee bu motorun yakıtını dışarıdan alacaz neresi yerli bunun
- len bunun demirini rusyadan almışız adam mı kandırıyonuz burda
- abi adam petrolü bitirdi biz bunun içine ne koyup çalıştıracaz
- millet elektirkli yapıyo biz dha yeni petrolle çalışannını yaptık
başka aklıma gelmedi ya :)
Ne övünülecek ne de aşağılanacak bir şey, yani motor üretmek olağan bir şey ancak geç kaldık demem seni rahatsız etmez umarım şu çalışmaları eskiden de yapabilcek kapasitemiz vardı yani, 2020 değilde 2000lerde böyle şeyler görseydik daha farklı olurdu.