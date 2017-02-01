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İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı

TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. (TEI), insansız hava araçları odağında geliştirilen motor için ilk testlere başladı. Paylaşılan yeni videoda motor çalışırken görülüyor. İşte detaylar:
2 yıl
12,8b
1
127
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İnsansız hava araçları için geliştirilen yerli motorda marşa basıldı

TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. tarafından geliştirilmesine devam edilen ve 2016’nın sonuna kadar testlerine başlanması öngörülen motorda marşa basıldı. PD170 model numaralı ürün, çift turbo beslemeli bir yapıda tasarlanıyor. Ülkemizin gelecekteki önemli insansız hava aracı projelerinde aktif rol oynaması beklenen motorun teknik özellikleri de bu ölçekte ilk adım olarak planlandı.

170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor.

2018 Yılında Seri Üretime Hazır Olacak! 

Hali hazırda ANKA insansız hava aracında kullanılan Thielert Centurion temelli motorların gelişmiş bir versiyonu olarak tasarlanan projenin bu motordaki bilinen sorunlardan tümüyle arındırılmış olacağı işin başındaki isimlerden olan Ahmet Dinçer tarafından ifade edilmiş durumda.

Motorun 2017 yılı içerisinde yer testlerinin tamamlanması hedefleniyor. 2018 yılında ise seri üretime hazır bir motor haline gelmesi için yoğun bir mesai harcanmaya başlanmış durumda. 2019 yılında ise uçuş testleri de tamamlanarak, bu motora sahip hava araçlarının envantere resmen girmesi hedefleniyor.

Aşağıdaki videoda motoru çalışır halde görebilirsiniz:


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amacsızpanda 2 yıl en beğenilen
şimdi gelirler ben önden yerimi alayım. biraz da biz trolleyelim
- millet uzaya çıkıyor biz daha motor yapıyoruz
- adamlar 50 yıl 100 yıl önceden yapmış buna mı sevinecez
- akp bizi bir motorla mı kandıracak
- eee bu motorun yakıtını dışarıdan alacaz neresi yerli bunun
- len bunun demirini rusyadan almışız adam mı kandırıyonuz burda
- abi adam petrolü bitirdi biz bunun içine ne koyup çalıştıracaz
- millet elektirkli yapıyo biz dha yeni petrolle çalışannını yaptık
başka aklıma gelmedi ya :)
şimdi gelirler ben önden yerimi alayım. biraz da biz trolleyelim- millet uzaya çıkıyor biz daha motor yapıyoruz- adamlar 50 yıl 100 yıl önceden yapmış...
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3 Yanıt Yanıtla +155
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SCWS 2 yıl amacsızpanda
Orijinalden alıntı: mmm2515
şimdi gelirler ben önden yerimi alayım. biraz da biz trolleyelim
- millet uzaya çıkıyor biz daha motor yapıyoruz
- adamlar 50 yıl 100 yıl önceden yapmış buna mı sevinecez
- akp bizi bir motorla mı kandıracak
- eee bu motorun yakıtını dışarıdan alacaz neresi yerli bunun
- len bunun demirini rusyadan almışız adam mı kandırıyonuz burda
- abi adam petrolü bitirdi biz bunun içine ne koyup çalıştıracaz
- millet elektirkli yapıyo biz dha yeni petrolle çalışannını yaptık
başka aklıma gelmedi ya :)

Ne övünülecek ne de aşağılanacak bir şey, yani motor üretmek olağan bir şey ancak geç kaldık demem seni rahatsız etmez umarım şu çalışmaları eskiden de yapabilcek kapasitemiz vardı yani, 2020 değilde 2000lerde böyle şeyler görseydik daha farklı olurdu.
Orijinalden alıntı: mmm2515şimdi gelirler ben önden yerimi alayım. biraz da biz trolleyelim- millet uzaya çıkıyor biz daha motor yapıyoruz- a...
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5 Yanıt Yanıtla +68
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Hasan07-36 2 yıl
Güzel gelişme ama yeterli değil. Daha da ilerleyerek tank motorundan jet motoruna kadar motor çeşitlerini üretebilmemiz lazım. İnşallah orta vadede o da gerçekleşir. İHA motorunda turbo besleme tahminim çok önemli olmalı hava yoğunluğu yükseklerde azaldığı için. Sanırım bu sebeple çift turbo kullanılmış. Bu motorun kaç litre olduğunu da merak ediyorum ki askeri bir araca ait motor olduğu için sanırım yüksek hacimlidir.
Güzel gelişme ama yeterli değil. Daha da ilerleyerek tank motorundan jet motoruna kadar motor çeşitlerini üretebilmemiz lazım. İnşallah orta vadede o da gerçek...
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1 Yanıt Yanıtla +47
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
O Motor ISUZU'dur arkadaşlar. Türkiye'de sadece ufak tefek revizyonu yapılıp IHA'lara uyarlandı. Boş yere heyecanlanmayın.
1 Yanıt Yanıtla
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İl teber 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
O Motor ISUZU'dur arkadaşlar. Türkiye'de sadece ufak tefek revizyonu yapılıp IHA'lara uyarlandı. Boş yere heyecanlanmayın.

Ne sallıyorsun sen.
ANKA'lar da kullanılan Centurion motor ve FIAT dizel motorun TEI tarafından daha da geliştirilen bir versionları...
PD170 ise tamamen TEI üretimi.
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MrT4ngo 2 yıl
Mühendislerimizi öldürmezse şerefsizler her türlü milli şeyi yaparız
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BlackLead 2 yıl
başlığı imansız hava araçları diye okudum garip
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Wi Fi 2 yıl
Birileri çalışsın, birileri 1 milyon 200 bin tllik telefon faturasını millete kitlesin, birileride bu kitleyenlere oy versin ve çalışanlara hakaret etsin.
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Wi Fi 2 yıl
Birileri çalışsın, birileri 1 milyon 200 bin tllik telefon faturasını millete kitlesin, birileride bu kitleyenlere oy versin ve çalışanlara hakaret etsin.
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Unbelievable7 2 yıl
referandum yaklaşıyor balon haberler çoğalıyor benim de haberlerim var
1- Türkiye referandumdan hemen sonra ay'a insan gönderiyor
2- Mars'a ilk koloniyi Amarigalılar değil Türkiye kuruyor
3- Yerli Motor, yerli araba, yerli atom bombası, yani kısaca yerli olabilecek her şey 2 ay içinde üretilecek
4- Türkiye Ekonomisi 2 ay sonra Dünya'nın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek İNŞALLLLAAAAHHH
5- Terörün sesi 2 ay sonra kısılacak
6- Tüm dünya bizi bitirmeye çalışıyor Tamamı ama Azerbaycan dahil. İnşalllah başganlık gelecek ve bu durum ortadan kalkacak
7- Vergiler haliyle biraz daha arttırılacak o kadar yerli şey yaptık canım. mesela şuan arabalardan %200 vergi alınıyor bu %400'e çıkarılarak ülke'nin refahı arttırılacak
8- Yap, işlet, devret anlayışıyla her yere köprüler yapılacak devlet hazinesinden garanti verilecek, geçmeseniz bile parasını PAŞA PAŞA ödeyeceksiniz.
9- Cumhurbaşkanımız, başkan yardımcısı olarak kendi oğlunu getirecek ve bu sayede Erdoğan ailesinden hiç mahrum kalmayacağız, sürekli başımızda olacaklar.
10- Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi hızlandırılacak, Şimdiye kadar 25 Milyar Dolar'a yakın para harcandı ne kadar daha harcanacağı bilinmiyor. 4 Milyon Suriyeli'nin 20 yıl sonra ülkede özerlik isteyip istemeyecekleri merak konusu...
Bence evet oyu vermek için çok yeterli sebepler var sizi bilemem
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mertmuhsinn 2 yıl Unbelievable7
Unbelievable7

referandum yaklaşıyor balon haberler çoğalıyor benim de haberlerim var

1- Türkiye referandumdan hemen sonra ay'a insan gönderiyor
2- Mars'a ilk koloniyi Amarigalılar değil Türkiye kuruyor
3- Yerli Motor, yerli araba, yerli atom bombası, yani kısaca yerli olabilecek her şey 2 ay içinde üretilecek
4- Türkiye Ekonomisi 2 ay sonra Dünya'nın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek İNŞALLLLAAAAHHH
5- Terörün sesi 2 ay sonra kısılacak
6- Tüm dünya bizi bitirmeye çalışıyor Tamamı ama Azerbaycan dahil. İnşalllah başganlık gelecek ve bu durum ortadan kalkacak
7- Vergiler haliyle biraz daha arttırılacak o kadar yerli şey yaptık canım. mesela şuan arabalardan %200 vergi alınıyor bu %400'e çıkarılarak ülke'nin refahı arttırılacak
8- Yap, işlet, devret anlayışıyla her yere köprüler yapılacak devlet hazinesinden garanti verilecek, geçmeseniz bile parasını PAŞA PAŞA ödeyeceksiniz.
9- Cumhurbaşkanımız, başkan yardımcısı olarak kendi oğlunu getirecek ve bu sayede Erdoğan ailesinden hiç mahrum kalmayacağız, sürekli başımızda olacaklar.
10- Suriyeli mültecilere vatandaşlık verilmesi hızlandırılacak, Şimdiye kadar 25 Milyar Dolar'a yakın para harcandı ne kadar daha harcanacağı bilinmiyor. 4 Milyon Suriyeli'nin 20 yıl sonra ülkede özerlik isteyip istemeyecekleri merak konusu...

Bence evet oyu vermek için çok yeterli sebepler var sizi bilemem

internethaber.com/...
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DeanWinchester. 2 yıl
Her parçası bize mi ait acaba?
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Peder ' 2 yıl
Imansiz hava araclari diye okudum
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armutyus 2 yıl
olaya ideolojik bakan yok
İngiltere mısıra,hindistana(arka bahçeleri,eski imparatorluk toprakları,partnerleri) bile yapmadığı teknoloji transferini sana mı yapacak?Adamların Brexit kampanyasında bile,bilboardlarda,Türkler ab ye katılıp,istila edecek,Türkler geliyor diye kara propaganda yaptılar.Sen şimdi ciddi ciddi bu ülkeden ülke hayrına bir şey mi bekliyorsun? Dünya da Türkiye nin yıkılmasını isteyecek en baş ülke İngiltere dir.Onlar kullanır,vermeden almasını bu siyaseti iyi bilirler.
Klasik seçim öncesi,gaz alma haberleri bunlar,14 senedir alışmadınız mı?
daha durun,petrol kuyuları bulunacak,yerli otomobil hortlayacak
İngiltere başbakanı tek bir gündemle geldi,KIBRIS ve TSK nın adadam çekilmesi,gerisi hikaye

Yani konuyu görünce direk şu ingiltere ile anlaşma konusunda bu yorumu yazan arkadaş @METMETALLICA geldi. Yani evet gelişmeler güzel falan ama insan bir yandan kıllanmıyor da değil. İnşallah tüm projelerin sonlarını görürüz ülkemiz de gerçekten ileri atılım yapar. Kimse yaşadığı ülkenin, vatanının batmasını istemez diye düşünüyorum.
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muhamnet 2 yıl
Şu stratejik üründe alın teri akıtan kişiler umarım okumuyordur bu forumu. Ülkesinden tiksindirir yorumlar. Tebrik edeceğine, teşvik edeceğine, teşekkür edeceğine bir kufretmedigi kalmış aylakların.
Sağolsunlar, var olsunlar. Ömürlerini değerli kılıp değer ortaya koymuş, forumlarda ülkesine katkısı olanlara hakaret vs ile rahatsızlık vermemişler en azından.
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