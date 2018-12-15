Shenzhen tüm toplu taşıma otobüsleri elektrikli olan dünyanın ilk şehri

Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan Shenzhen birçok konuda diğer kentlere öncülük ediyor. Hızla büyüyen megakent son olarak yine bir ilke imza attı. Shenzhen şu anda dünyanın en büyük tam elektrikli otobüs filosuna sahip. Şehirdeki 16.000 toplu taşıma otobüsünün tamamı artık elektrikli.

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Shenzhen'de dizel otobüsler tarih olduğu için insanlar boğucu duman solumaktan bir nebze de olsa kurtulmuş durumdalar. Yeni otobüsler son derece sessiz çalıştıkları gibi karbondioksit salınımı yapmadıkları için çevreye ve insan sağlığına da zarar vermiyorlar.

Şehirdeki tüm taksiler de elektrikli olacak

Shenzhen Bus Group genel müdür yardımcısı Joseph Ma konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Otobüsler o kadar sessiz ki, insanlar geldiklerini duyamayabilirler. Aslına bakılırsa otobüslere yapay bir ses eklememize yönelik talepler var. Bunu değerlendiriyoruz" dedi.

Şirketin tahminlerine göre tam elektrikli otobüs filosu yılda 160.000 ton kömür tasarrufu sağlayacak ve yıllık karbondioksit salınımını 440 bin ton azaltacak. Yakıt faturasını da yarı yarıya azaltacağını belirtelim. Şehir ayrıca tüm taksilerin de tam elektrikli olmasını istiyor. Shenzhen'deki 22.000 taksi bu ayın sonuna kadar elektrikliye dönüştürülecek.

https://www.theguardian.com/cities/2018/dec/12/silence-shenzhen-world-first-electric-bus-fleet