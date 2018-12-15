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Shenzhen tüm toplu taşıma otobüsleri elektrikli olan dünyanın ilk şehri

Çin'in metropol şehri Shenzhen'in toplu taşıma filosundaki 16.000 otobüsün tamamı artık elektrikli. Dünyada bir ilke imza atan şehirdeki tüm taksiler de ay sonuna kadar elektrikli olacak.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin'in en büyük şehirlerinden biri olan Shenzhen birçok konuda diğer kentlere öncülük ediyor. Hızla büyüyen megakent son olarak yine bir ilke imza attı. Shenzhen şu anda dünyanın en büyük tam elektrikli otobüs filosuna sahip. Şehirdeki 16.000 toplu taşıma otobüsünün tamamı artık elektrikli.
Ayrıca Bkz. "Karşınızda kurşun geçirmez Tesla Model X"
Shenzhen'de dizel otobüsler tarih olduğu için insanlar boğucu duman solumaktan bir nebze de olsa kurtulmuş durumdalar. Yeni otobüsler son derece sessiz çalıştıkları gibi karbondioksit salınımı yapmadıkları için çevreye ve insan sağlığına da zarar vermiyorlar.

Şehirdeki tüm taksiler de elektrikli olacak

Shenzhen Bus Group genel müdür yardımcısı Joseph Ma konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Otobüsler o kadar sessiz ki, insanlar geldiklerini duyamayabilirler. Aslına bakılırsa otobüslere yapay bir ses eklememize yönelik talepler var. Bunu değerlendiriyoruz" dedi.
Şirketin tahminlerine göre tam elektrikli otobüs filosu yılda 160.000 ton kömür tasarrufu sağlayacak ve yıllık karbondioksit salınımını 440 bin ton azaltacak. Yakıt faturasını da yarı yarıya azaltacağını belirtelim. Şehir ayrıca tüm taksilerin de tam elektrikli olmasını istiyor. Shenzhen'deki 22.000 taksi bu ayın sonuna kadar elektrikliye dönüştürülecek.

https://www.theguardian.com/cities/2018/dec/12/silence-shenzhen-world-first-electric-bus-fleet Yorum Yaz
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12 Angry Men 5 ay
Adamlara helal olsun, orada yaşayanlar için güzel bir haber.
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Guest-753AA071F 5 ay en beğenilen
bizim 500T otobüsümüzü kıskanıyorlar. insan sıcaklığıyla çalışan tek otobüs.
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DH Misafiri 5 ay
Ama önce tarih o hırsızların çaldığı paralar yüzün den yarım yamalak yapılan projelerde ölen masum insanları yazacak ve onların başına gelenler canlı bombaları bildikleri halde bunu durdurmadıkları günkü gibi olacaktır muhtemelen...
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WaylandIZMIR 5 ay
İzmir'de de bazı otobüsler elektrik ile çalışıyor. Sessiz ve çevreciler
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alemburda34 5 ay
Shenzhen görünce gelmeyen kargolarım aklıma geliyor :(
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Guest-753AA071F 5 ay en beğenilen
bizim 500T otobüsümüzü kıskanıyorlar. insan sıcaklığıyla çalışan tek otobüs.
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sonofmana 5 ay
Dubai yapınca "araplar parayı bol bulunca..." gavur yapınca" helal olsun yapıyor adamlar " derler hemen. Tarih sizi unutmayacak, affetmeyecek göreceksiniz. Kara sayfalara yazılacak adınız.
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Informed 5 ay
Bizimde Otokar Doruk Electra ve Temsa Avenue EV gibi şehir içi elektrikli otobüs modellerimiz var ama belediyelerin ilgisi yok.
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inifiesta 5 ay Informed
Karsan Jest Electric de var.

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V4LKyR 5 ay
Maalesef hemen yanındaki Hong Kong'da elektrikli otobüs yok...
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12 Angry Men 5 ay
Adamlara helal olsun, orada yaşayanlar için güzel bir haber.
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