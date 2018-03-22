Siber güvenlikte Türkiye-Katar işbirliği artıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Katar Vakfı Yıllık Araştırma Konferansı’na katıldı. Konferans sonrası yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Mandal, siber güvenlik alanında başlayan iş birliğinin genişletileceğini belirtti.

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği anlaşmasının imzalandığını belirten Mandal, o günden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyede sürdürüldüğünün altını çizdi.

Konferans sırasında Katar Ulusal Araştırma Fonu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır el Misned ile de görüşen Mandal, “Katar Vakfı Başkanı Moza ile görüşmemizde, iki ülke arasında siber güvenlik gibi stratejik öneme sahip bir alanda başlayan ilişkilerimizin enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin farklı alanlarındaki uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini konuştuk. Özellikle savunma alanında yapılacak ortaklıkların, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri pekiştireceğini vurguladık.” şeklinde konuştu.

2 projede birlikte çalışılacak

Hasan Mandal, TÜBİTAK ve Katar Ulusal Araştırma Fonu’nun, kritik altyapıların korunması ve siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan 2 araştırma ve teknoloji geliştirme projesini ortak olarak destekleyeceklerini belirtti.

‘Gelişmekte Olan Siber Saldırılara Karşı Siber İstihbarat Platformu’ ve ‘Durum Bazlı Kontrol Edilebilir Akıllı Dağıtım Ağlarında Siber Güvenlik’ adını taşıyan ve toplamda 5 milyon lira bütçe ayrılan projelerin yılın ikinci yarısında başlaması ve 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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