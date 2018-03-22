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Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siber güvenlikte Türkiye-Katar işbirliği artıyor

Katar Vakfı Yıllık Araştırma Konferansı'na katılan Hasan Mandal, iki ülke arasında başlayan bilimsel ve teknolojik işbirliğinin siber güvenlikle ilgili 2 ortak projeyle güçlendirileceğini belirtti.
1 yıl
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Güvenlik
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Siber güvenlikte Türkiye-Katar işbirliği artıyor
 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Katar Vakfı Yıllık Araştırma Konferansı’na katıldı. Konferans sonrası yaptığı açıklamalarda iki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendiren Mandal, siber güvenlik alanında başlayan iş birliğinin genişletileceğini belirtti.

TÜBİTAK ile Katar Ulusal Araştırma Fonu arasında bilimsel ve teknolojik iş birliği anlaşmasının imzalandığını belirten Mandal, o günden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyede sürdürüldüğünün altını çizdi.

Konferans sırasında Katar Ulusal Araştırma Fonu Başkanı Şeyha Moza bint Nasır el Misned ile de görüşen Mandal, “Katar Vakfı Başkanı Moza ile görüşmemizde, iki ülke arasında siber güvenlik gibi stratejik öneme sahip bir alanda başlayan ilişkilerimizin enerji, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin farklı alanlarındaki uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini konuştuk. Özellikle savunma alanında yapılacak ortaklıkların, Türkiye ve Katar arasındaki ilişkileri pekiştireceğini vurguladık.” şeklinde konuştu.

2 projede birlikte çalışılacak 

Hasan Mandal, TÜBİTAK ve Katar Ulusal Araştırma Fonu’nun, kritik altyapıların korunması ve siber tehditlere karşı güçlendirilmesini amaçlayan 2 araştırma ve teknoloji geliştirme projesini ortak olarak destekleyeceklerini belirtti.

‘Gelişmekte Olan Siber Saldırılara Karşı Siber İstihbarat Platformu’ ve ‘Durum Bazlı Kontrol Edilebilir Akıllı Dağıtım Ağlarında Siber Güvenlik’ adını taşıyan ve toplamda 5 milyon lira bütçe ayrılan projelerin yılın ikinci yarısında başlaması ve 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/turkiye-ve-katarin-siber-guvenlik-is-birligi-gucleniyor/1096204 Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl en beğenilen JQKER
joker-38

ALKaraca
Katar ne anlasın siber güvenlikten.

arap ülkesi diyemi ? ingiliz ülkesi olsaydı anlardı ?

İyice paranoyak olmuşsunuz. İngiliz olsa anlarmış...
İngiltere yani sizin ülkeniz.İngiltereyi nasılda iyi bilirsiniz... Çok sevdiğiniz osmanlının sevdiğiniz padişahı vahdettinin önce vatanı peşkeş çektiği sonrada bilmem ne korkusuyla sığındığı ülke.
Bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti hani kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün kurduğu ve uğrunda sayısız şehidimizin olduğu ülke.
joker-38ALKaracaKatar ne anlasın siber güvenlikten.arap ülkesi diyemi ? ingiliz ülkesi olsaydı anlar...
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2 Yanıt Yanıtla +22
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ALKaraca 1 yıl
Siber güvenlikmiş... Katar gerçekte kendini koruyamıyor ki yüksek teknolojide kendini korusun. İşte günümüz böyük Türkiyesi de kendini Katarla, BAE gibi saçma ve cahil ülkelerle bir tutsun...
Siber güvenlikmiş... Katar gerçekte kendini koruyamıyor ki yüksek teknolojide kendini korusun. İşte günümüz böyük Türkiyesi de kendini Katarla, BAE gibi saçma ...
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ALKaraca 1 yıl
Katar ne anlasın siber güvenlikten.
1 Yanıt Yanıtla +8
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ALKaraca 1 yıl
Konu hakkında görüşü olmayıp yapılan işbirliğini düşünmeden ölümüne savunan üyeler forumun kalitesini düşürüyor.
Düşünemeyen cahilden Allah a sığınırım.
Bir de cahil olduğunu bilmeden bileni cahil sanan cahilden Allah a sığınırım.
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Portraitclub 1 yıl
Bu Arap sevdası ne zaman son bulacak acaba merak ediyorum?
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FatihAsl 1 yıl Portraitclub
Portraitclub
Bu Arap sevdası ne zaman son bulacak acaba merak ediyorum?

Kendimizi Amerika dan korumak için Amerika ile mi iş birliği yapalım. ABD, İsrail, İngiltere, Almanya... sevdası ne zaman son bulacak merak ediyorum. Bu arada Batılılar bizi Araplardan daha aşağı görüyorlar.
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ALKaraca 1 yıl
Siber güvenlikmiş... Katar gerçekte kendini koruyamıyor ki yüksek teknolojide kendini korusun. İşte günümüz böyük Türkiyesi de kendini Katarla, BAE gibi saçma ve cahil ülkelerle bir tutsun...
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Jon SNOW 37 1 yıl
Katar gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin Applenın Googlenın Microsoftun çıktığı ülkeyle işbirliği yapmak güzel bir hareket
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strong mind strong body 1 yıl
Katar Dünya'nın sayılı siber teknolojilere sahip ülkelerinden. Teknolojik alanda Dünya devi olmalarının yanında siber alanda da yaptıkları projeler ile Dünya'nın zirvesinde yer alarak son yıllarda adından sıkça söz ettirmektedir.
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bladeGny 1 yıl
Fetöcü Tübitak mı?
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ALKaraca 1 yıl
Katar ne anlasın siber güvenlikten.
1 Yanıt Yanıtla +8
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JQKER 1 yıl ALKaraca
ALKaraca
Katar ne anlasın siber güvenlikten.

arap ülkesi diyemi ? ingiliz ülkesi olsaydı anlardı ?
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