Türkiye’nin 55 bin çekirdekli ARF Süper Bilgisayarı tanıtıldı: Ne işe yarayacak?

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Tam Boyutta Gör Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK ULAKBİLİM’de tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katılım gösterdi. Peki ARF Süper Bilgisayarı nedir ve ne işe yarayacak? İşte merak edilen tüm detaylar:

ARF Süper Bilgisayarı faaliyete başladı

35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesiyle dünyanın en kuvvetli 313’ncü süper bilgisayarı olan ARF Süper Bilgisayarı, savunma sanayiden, üretim sektörüne; ilaç tasarımından, hastalık tespitine birçok stratejik alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonları eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek. Tanıtıma ek olarak sistem aynı zamanda test kullanımına da açıldı.

ARF Süper Bilgisayarı, Lenovo ortaklığıyla inşa edildi. Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Giovanni Di Filippo, tören kapsamında yaptığı açıklamada "Bugün yapay zeka, büyük miktarda veri analizi ve güçlü tahminler yaparak işletmelere kolaylık sağlıyor. Bu, hem hükümetlerin hem de şirketlerin daha iyi kararlar almasının ve verimliliklerini artırmalarının yolunu açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi

Tam Boyutta Gör Modelleme ve simülasyon alanında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürüten MODSIMMER, çeşitli disiplinlerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek, karmaşık sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu konusunda çalışmalar yapıyor. Merkezin temel amaçları arasında, modelleme ve simülasyon teknolojilerini kullanarak problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek, bu alanda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve öğrencilere bu teknolojileri öğretmek yer alıyor. Ayrıca, sanayi ile işbirlikleri kurarak, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek ve ekonomik katma değer yaratmak da merkezinin öncelikleri arasında bulunuyor.

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MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi ve ARF Hesaplama Kümesinin yatırım maliyeti ise 11 milyon doları aşıyor. ARF Süper Bilgisayarı toplamda 55,552 çekirdekten oluşuyor. Sistemde Xeon Platinum 8480+ 56C işlemcisi kullanılıyor. ARF, toplamda 3.96 PFlop/s’lik bir hesaplama gücü sunuyor. 504 sunucunun yer aldığı kurulumda aynı zamanda 256 GB bellek barındırıyor. ARF’ın katılımıyla birlikte TRUBA'nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine ve yaklaşık 4,8 Pflop/s teorik hesaplama gücüne ulaşmış oldu.

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