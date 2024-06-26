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    Türkiye’nin 55 bin çekirdekli ARF Süper Bilgisayarı tanıtıldı: Ne işe yarayacak?

    Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı MODSİMMER Veri Merkezi’nde tören kapsamında tanıtıldı. Sistem aynı zamanda test kullanımına da açıldı.
    Türkiye’nin 55 bin çekirdekli ARF Süper Bilgisayarı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Matematikçi ve bilim insanı Ordinaryüs Prof. Dr. Cahit Arf'in ismini taşıyan ARF Süper Bilgisayarı'nın tanıtımı için TÜBİTAK ULAKBİLİM’de tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katılım gösterdi. Peki ARF Süper Bilgisayarı nedir ve ne işe yarayacak? İşte merak edilen tüm detaylar:

    ARF Süper Bilgisayarı faaliyete başladı

    35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesiyle dünyanın en kuvvetli 313’ncü süper bilgisayarı olan ARF Süper Bilgisayarı, savunma sanayiden, üretim sektörüne; ilaç tasarımından, hastalık tespitine birçok stratejik alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonları eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek. Tanıtıma ek olarak sistem aynı zamanda test kullanımına da açıldı.

    ARF Süper Bilgisayarı, Lenovo ortaklığıyla inşa edildi. Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Giovanni Di Filippo, tören kapsamında yaptığı açıklamada "Bugün yapay zeka, büyük miktarda veri analizi ve güçlü tahminler yaparak işletmelere kolaylık sağlıyor. Bu, hem hükümetlerin hem de şirketlerin daha iyi kararlar almasının ve verimliliklerini artırmalarının yolunu açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi

    Türkiye’nin 55 bin çekirdekli ARF Süper Bilgisayarı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Modelleme ve simülasyon alanında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürüten MODSIMMER, çeşitli disiplinlerden gelen araştırmacıları bir araya getirerek, karmaşık sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu konusunda çalışmalar yapıyor. Merkezin temel amaçları arasında, modelleme ve simülasyon teknolojilerini kullanarak problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek, bu alanda ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve öğrencilere bu teknolojileri öğretmek yer alıyor. Ayrıca, sanayi ile işbirlikleri kurarak, akademik bilgiyi uygulamaya dönüştürmek ve ekonomik katma değer yaratmak da merkezinin öncelikleri arasında bulunuyor.

    MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi ve ARF Hesaplama Kümesinin yatırım maliyeti ise 11 milyon doları aşıyor. ARF Süper Bilgisayarı toplamda 55,552 çekirdekten oluşuyor. Sistemde Xeon Platinum 8480+ 56C işlemcisi kullanılıyor. ARF, toplamda 3.96 PFlop/s’lik bir hesaplama gücü sunuyor. 504 sunucunun yer aldığı kurulumda aynı zamanda 256 GB bellek barındırıyor. ARF’ın katılımıyla birlikte TRUBA'nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine ve yaklaşık 4,8 Pflop/s teorik hesaplama gücüne ulaşmış oldu.

    Kaynakça https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/truba-veri-merkezi-ve-arf-hesaplama-kumesi https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/modsimmer-truba-veri-merkezi-ile-arf-super-bilgisayari-icin-toren-duzenlendi/3257893 https://www.top500.org/system/180261/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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