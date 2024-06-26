Türkiye’nin 55 bin çekirdekli ARF Süper Bilgisayarı tanıtıldı: Ne işe yarayacak?

ARF Süper Bilgisayarı faaliyete başladı
35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesiyle dünyanın en kuvvetli 313’ncü süper bilgisayarı olan ARF Süper Bilgisayarı, savunma sanayiden, üretim sektörüne; ilaç tasarımından, hastalık tespitine birçok stratejik alanda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu simülasyonları eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek. Tanıtıma ek olarak sistem aynı zamanda test kullanımına da açıldı.
ARF Süper Bilgisayarı, Lenovo ortaklığıyla inşa edildi. Lenovo Altyapı Çözümleri Grubu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Giovanni Di Filippo, tören kapsamında yaptığı açıklamada "Bugün yapay zeka, büyük miktarda veri analizi ve güçlü tahminler yaparak işletmelere kolaylık sağlıyor. Bu, hem hükümetlerin hem de şirketlerin daha iyi kararlar almasının ve verimliliklerini artırmalarının yolunu açıyor." değerlendirmesinde bulundu.
MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi
MODSİMMER TRUBA Veri Merkezi ve ARF Hesaplama Kümesinin yatırım maliyeti ise 11 milyon doları aşıyor. ARF Süper Bilgisayarı toplamda 55,552 çekirdekten oluşuyor. Sistemde Xeon Platinum 8480+ 56C işlemcisi kullanılıyor. ARF, toplamda 3.96 PFlop/s’lik bir hesaplama gücü sunuyor. 504 sunucunun yer aldığı kurulumda aynı zamanda 256 GB bellek barındırıyor. ARF’ın katılımıyla birlikte TRUBA'nın kaynak kapasitesi 80 binden fazla hesaplama çekirdeğine ve yaklaşık 4,8 Pflop/s teorik hesaplama gücüne ulaşmış oldu.Kaynakça https://www.sanayi.gov.tr/medya/haber/truba-veri-merkezi-ve-arf-hesaplama-kumesi https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/modsimmer-truba-veri-merkezi-ile-arf-super-bilgisayari-icin-toren-duzenlendi/3257893 https://www.top500.org/system/180261/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.