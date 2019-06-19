Siemens Gamesa’dan volkanik kayaların kullanıldığı enerji depolama merkezi

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İspanya merkezli yenilenebilir enerji ve denizüstü rüzgâr enerjisi lideri Siemens Gamesa geçtiğimiz hafta içinde enerji depolamak için volkanik kayaların kullanıldığı elektro termal enerji depolama merkezini faaliyete soktu.

Şirketin Almanya’nın Hamburg şehrinde faaliyete geçirdiği tesis 130MWh’lık termal enerjiyi bir hafta süreye kadar volkanik kayalar içinde depolayabiliyor.

Sistem, üretim fazlası elektriğin bir dirençli ısıtıcı ve üfleyici fana enerji vermesi mantığıyla işliyor. Bahsi geçen ısıtıcı ve fan bu sayede yaklaşık 1,000 tonluk volkanik kayayı 750 santigrat dereceye kadar ısıtıyor. Enerji depolama ünitesi ise ortaya çıkan ısıyı bir buhar türbini marifetiyle elektrik enerjisine dönüştürüyor. Uygulanan bu yöntem sayesinde yüksek miktarda enerjinin maliyet etkin bir biçimde depolanabildiği ifade edilmiş.

Siemens Gamesa tarafından yapılan açıklamaya göre tesis, günlük 50,000 hanenin harcadığı elektriği depolayabilecek GWh seviyesinde kapasite barındırıyor. Şirket ayrıca şarj döngüleri süresince sistemin depoladığı enerjide bir kayıp olmadığının altını çizmiş.

Şirketin CEO’su Markus Tacke yaptığı açıklamada, “Sahip olduğumuz teknoloji, binlerce hane için düşük maliyetli enerji deoplama çözümü sunuyor. Sunduğumuz depolama çözümü, yenilenebilir enerjinin daha da yaygınlaşması ve enerji geçişi hususunda başarı sağlanması için bir temel oluşturuyor.” ifadelerini kullanmış.

https://cleantechnica.com/2019/06/17/siemens-gamesa-unveils-world-first-electrothermal-energy-storage-system/