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Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı

Günümüzde giderek önem kazanan şifreli mesajlaşma uygulamalarının başarılı bir alternatifi olan Signal, şifreli platformunda sesli ve görüntülü arama özelliğini test etmeye başladı.
2 yıl
2,9b
1
12
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı
En önde gelen anında mesajlaşma servisleri, sesli ve görüntülü arama özelliklerini kendi platformlarına entegre etmeye başlamış durumda. WhatsApp'ın görüntülü arama desteğiyle tanışmasından aylar sonra Signal de kendi platformunda sesli ve görüntülü arama özelliğini test etmeye başladı.
Signal uygulamasının yeni beta sürümünde sesli ve görüntülü arama etkin durumda. Uygulamanın beta sürümüne kaydolan kullanıcılar, özellikleri test edebilirler. Yeni fonksiyonlar şimdilik sadece Android ile sınırlı görünse de sürüm notları, yakında iOS versiyonuna da geleceğini ortaya koyuyor.
Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, Open Whisper System tarafından işletiliyor. Kar amacı gütmeye kuruluş şifrelenmiş uygulamayı oluşturmak için Signal Protocol kriptografisini geliştirmiş durumda.
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Yeni özellikler Signal ayarları ekranından etkinleştirilebiliyor. Kullanıcılar bu ekranda "Signal mesajları ve aramaları" ve "Video arama beta" modlarını açıp kapatabilirler. Her iki taraf da ayarlarını açık konuma getirdiklerinde, aralarında sesli ve görüntülü arama gerçekleşebiliyor.
Bu özelliklerin eklenmesi, uygulamanın alternatif diğer anında mesajlaşma servisleriyle rekabet etmesine yardımcı olacak. Google Duo, Facebook Messenger ve WhatsApp oldukça uzun süredir bu özelliklere sahipler.
Signal şifreli mesajlaşma uygulaması sadece muhbirler ve casuslar tarafından kullanılmıyor. Aksine uygulama, güvenli veri iletimi konusunda bilinçli olan kullanıcılara odaklanmış durumda. Sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerin eklenmesi, Signal'in ana akım haline gelmesine ve daha fazla kullanıcıya ulaşmasına sağlayacak.

https://techcrunch.com/2017/02/08/encrypted-chat-app-signal-tests-voice-and-video-calling/ Yorum Yaz
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alemburda34 2 yıl en beğenilen
Bizde bu uygulamayi kullansan yarin birgun adami fetocusun diye iceri atarlar. Kalsin
3 Yanıt Yanıtla +12
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Extreme Victory 2 yıl karahuso
karahuso
Orijinalden alıntı: alemburda34

Bizde bu uygulamayi kullansan yarin birgun adami fetocusun diye iceri atarlar. Kalsin

Rahat ol, vatan hainliği yapmazsan sıkıntı olmaz

Bu ülkede içeri alınmak için muhalif olman yeterli, suç işlemen gerekmiyor. Hatta muhalif olmam bile gerekmeyebiliyor, ergenekon, balyoz unutulmadı. O askerlerin hangisi suçluydu? Hangisi vatan haini idi?
karahusoOrijinalden alıntı: alemburda34Bizde bu uygulamayi kullansan yarin birgun adami fetocusun diye iceri atarlar. Kalsin...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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xmen121 2 yıl
Vay be güzel bişi
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GamePause 2 yıl
bir önceki adı text secure idi telefonumda vardı ve gayet güzeldi sonradan signal oldu
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murataktrk 2 yıl
Signal ile şifreli gülüşler...
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defected 2 yıl
önemli olan soru şu;
kimsenin bilmediği bu uygulamayı haber yapmanın olayı ne? gizli reklam mı? millete uygulamayı yükletmeye mi çalışıyorsunuz?
açık açık yazsanız yüklerdik.
şu hali gayet itici.
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Extreme Victory 2 yıl defected
Yapımcısı editörün amca oğlu
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alemburda34 2 yıl en beğenilen
Bizde bu uygulamayi kullansan yarin birgun adami fetocusun diye iceri atarlar. Kalsin
3 Yanıt Yanıtla +12
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kadirirdem 2 yıl alemburda34
alemburda34

Bizde bu uygulamayi kullansan yarin birgun adami fetocusun diye iceri atarlar. Kalsin

tam aklımdan geçti yazayım dedim sen yazmışsın...
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karahuso 2 yıl alemburda34
Orijinalden alıntı: alemburda34

Bizde bu uygulamayi kullansan yarin birgun adami fetocusun diye iceri atarlar. Kalsin

Rahat ol, vatan hainliği yapmazsan sıkıntı olmaz
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