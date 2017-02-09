Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, sesli ve görüntülü arama testlerine başladı

En önde gelen anında mesajlaşma servisleri, sesli ve görüntülü arama özelliklerini kendi platformlarına entegre etmeye başlamış durumda. WhatsApp'ın görüntülü arama desteğiyle tanışmasından aylar sonra Signal de kendi platformunda sesli ve görüntülü arama özelliğini test etmeye başladı.

Signal uygulamasının yeni beta sürümünde sesli ve görüntülü arama etkin durumda. Uygulamanın beta sürümüne kaydolan kullanıcılar, özellikleri test edebilirler. Yeni fonksiyonlar şimdilik sadece Android ile sınırlı görünse de sürüm notları, yakında iOS versiyonuna da geleceğini ortaya koyuyor.

Şifreli mesajlaşma uygulaması Signal, Open Whisper System tarafından işletiliyor. Kar amacı gütmeye kuruluş şifrelenmiş uygulamayı oluşturmak için Signal Protocol kriptografisini geliştirmiş durumda.

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Yeni özellikler Signal ayarları ekranından etkinleştirilebiliyor. Kullanıcılar bu ekranda "Signal mesajları ve aramaları" ve "Video arama beta" modlarını açıp kapatabilirler. Her iki taraf da ayarlarını açık konuma getirdiklerinde, aralarında sesli ve görüntülü arama gerçekleşebiliyor.

Bu özelliklerin eklenmesi, uygulamanın alternatif diğer anında mesajlaşma servisleriyle rekabet etmesine yardımcı olacak. Google Duo, Facebook Messenger ve WhatsApp oldukça uzun süredir bu özelliklere sahipler.

Signal şifreli mesajlaşma uygulaması sadece muhbirler ve casuslar tarafından kullanılmıyor. Aksine uygulama, güvenli veri iletimi konusunda bilinçli olan kullanıcılara odaklanmış durumda. Sesli ve görüntülü arama gibi özelliklerin eklenmesi, Signal'in ana akım haline gelmesine ve daha fazla kullanıcıya ulaşmasına sağlayacak.

https://techcrunch.com/2017/02/08/encrypted-chat-app-signal-tests-voice-and-video-calling/