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SideArm teknolojisi insansız hava araçlarını havada yakalayarak yere indirecek

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA tarafından geliştirilen SideArm yakalama sistemi, 500 kg ağırlığa kadar dronları havada yakalayarak güvenli bir şekilde iniş yapabilmelerini sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), insansız hava araçlarını fırlatarak uçuşa başlatacak ve daha sonra bir kamyon veya geminin üzerine yüklenebilen bir sistemle onları havada yakalayarak güvenli bir şekilde iniş yapmalarını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.
Ajans kısa süre önce SideArm adı atında geliştirilmekte olan yeni nesil drone teknolojisinin test görüntülerini yayınladı. DARPA SideArm yakalama sistemi Amerikan ordusuna, büyük insansız hava araçlarının (İHA ya da diğer adıyla drone'ların) uçuşunu her yerden yönetebilme yeteneği kazandıracak.
Drone'ların savaş alanlarına veya ABD Deniz Kuvvetleri Gemilerine inmesi gerektiğinde devreye girecek sistem, olası bir zarar riskini ortadan kaldırarak bu hava araçlarının güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağlayacak. DARPA SideArm yakalama sisteminin, 500 kg ağırlığa kadar drone'ları yakalayabilecek kapasitede olduğunu belirtelim.
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Sistem, yaklaşık 6 metrelik bir nakliye konteynerine sığabilmesinin yanı sıra 2 ila 4 kişi tarafından kurulabilecek bir yapıya sahip. Bu da SideArm'ı taşınabilir bir teknoloji haline getiriyor. Yeni sistem geçtiğimiz Aralık ayında, 181 kilogramlık Lockheed Martin Fury insansız hava aracıyla test edildi.
SideArm'ı test eden Aurora Flight Sciences aynı zamanda harici bir mancınık kullanarak drone'ların uçuşunu da hızlandırdı. SideArm, inişe hazır drone'u yakalayabilen bir uçak gemisi kanca sistemi ile çalışyor. Mancınık sistemi vasıtasıyla fırlatılarak uçurulan drone inmeye hazır olduğunda ilk olarak bir kancayla yavaşlatılıyor ve daha sonra ise tamamen kontrol altına alınacağı ağa ulaştırılıyor.
Mevcut fırlatma sistemleriyle bu ağır hizmet tipi uçakları havalandırmak ve uçuşları sona erdiğinde iniş yapmalarını sağlamak için 90.000 tonluk bir uçak gemisinin pistine ihtiyaç duyuluyor. Özellikle okyanusun olmadığı bölgelerde bu yöntemin bazı lojistik sorunları beraberinde getirdiği de bir başka gerçek.
Her ne kadar SideArm henüz sahada kullanılacak seviyeye gelmemiş olsa da özellikle insansız hava araçlarının iniş ve kalkışını kolaylaştırması adına kritik önem taşıyor. Aşağıda yer alan videoyu izleyerek yakalama sisteminin nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

http://www.darpa.mil/news-events/2017-02-06 Yorum Yaz
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nokta_28 2 yıl
Daha önceden bu haber verilmişti. Sistemde bir problem oldu sanırım :(
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DH Misafiri 2 yıl
onu yapacana silahla vurur hem daha kolay beyin beleş
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birtasarimci 2 yıl DH Misafiri
Kendi uçağını mı vuracak? Beyin beleş gerçekten.
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Ussuz 2 yıl
Bu haber zaten yapıldı? Farklı bir şey varda ben mi göremiyorum?
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ardicli2000 2 yıl
Konunun tehditle alakası yok. İnsansız hava araçları mancınıkla olduğu yerden havalanabiliyor ancak geri dönüşünde inmek için piste ihtiyaç duyuyor. Pistsiz iniş imkânı sunuyor.
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emreb78 9 ay ardicli2000
Haberi hiç mi okumuyorsunuz arkadaşlar? Tabi bunda başlığın ve içeriğin yazılma şeklininde katkısı çok büyük ama bunu zaten bu sitede iyice kanıksadık. Neyse sonuç olarak arkadaşın ifade ettiği gibi adamalar belli ağırlığa kadar İHAlarını pist gerektirmeden tekrar inişini sağlayarak operasyon kabiliyetini yükseltmişler.
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kadirirdem 2 yıl
adamlar olası tehlikelere karşı tedbir alıyor...
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