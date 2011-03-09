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Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc için İngiltere'de geri sayım başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
48,6b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Ericsson'un ocak ayında lanse ettiği şık tasarımlı telefonu Xperia Arc, Pocket-lint cephesinden gelen haberlere göre 21 Mart tarihinden itibaren İngiltere pazarına giriş yapacak. Önceki tahminlerin aksine daha erken tarihte İngiliz teknoloji severlerle buluşması beklenen akıllı telefonun Expansys'de sözleşmesiz fiyatı 429,99 Pound olarak görünüyor. Diğer yandan telefonu sözleşmeli olarak satın almayı düşünenler telefon için 29,99 Pound'u, buna ek olarak 2 yıl boyunca her ay 25 Pound'u gözden çıkarmak zorundalar.

Sony Ericsson Xperia Arc'ın teknik özelliklerini merak edenler için gündeme getirirsek, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 1 GHz Scorpion işlemci, 512 MB RAM, 8.7 mm kalınlık, 4.2 inç boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), ivme sensörü, TimeScape arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, microUSB portu, HDMI, 8 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p @ 30 FPS video kaydı ve 1500 mAh göze çarpan detaylar arasında.


http://www.pocket-lint.com/news/38986/sony-ericsson-xperia-arc-21-march Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar özellikle sony ericsson kullanıcıları. Bu sony ericsson arc s. Suan kullaniyorum gerçekten şahane bir telefon .mp3 kalitesi görüşme kalitesi internet hızı kamerasi marketi. Rehber i telefonun dokunmatik hasasligi şahane. Resim büyütme özelliği yazıları büyütme özelliği süper olağan üstü bişeye şimdiye kadar kullandığım sonylerin en şahannesi diyorum ekranda marketten indirdikce sayfa sayısı artıyor istersen menü ekranını 100 sayfa yap çok kalabalık bi yerde çalışıyorum arkadasimda diğer yerlere göklere sigdirilamayan telefondan daha çok ilgi görüyor herkes ver bi bakiyim diyor. Diğer arkadaşım bozuluyor ama yapacağı bişey yok kullanicilara simdiden hayirli olsun diyorum ve sony ericsson arc s almak isteyenlere tavsiye ederim görüşmelere gelince gayet net x10 gibi değil super
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DH Misafiri 8 yıl
Ya hakkaten nasıl öne kamera koymazlar ya. se Vivaz alıcaktım önde kamerası yok diye vaz geçtim buna baktım ama bununda kamerası yok. Hakkaten ne zaman gelecek bilen yok mu bunu
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DH Misafiri 8 yıl
telefon super on numara ama ön kamera niye koymazlar ki
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DH Misafiri 8 yıl
tek kelime ile harika bir telefon. ben aldım kullanıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar xperia arc çoğu yerde sim free özelliğiyle gelecek yani yurtdışından getirtdiğinizde kayıt parası 100 lira vermiyeceksiniz.harika bi telefon computeruniverse.net den ön siparişi verdim 28 martta elimde olacakmış.boşuna beklemeyin türkiyeye sonbahara doğru gelirde fiyatı 1500 lira en az olurda oo:...
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu telefon iki modeli var şimdi kafam takıldı arc mi yoksa x10 mu hangisi daha iyi hangisi daha özelikli yüz tanıma x10 da var arc da yok java varmı yok mu bılmıyom 3 glı goruntulu konuşma ikisindede olsa gerek dimi şimdi benm kafam karıştı telefon alıcam ama IPHONE 4 MU SONNY ERICSOON X10 MU YOKSA SONNY ARC Mİ HANGİSİNİ TAVSİYE EDERSİNİZZ BANA Bİ BİLGİ VERİNDE ONU ALAYIM...ARKADAŞLARRR KULLANAN ARKADAŞLAR BİRAZ TELEFON HAKKINDA YORUM YAPA BİLİR Mİ ÖZELİK BAKIMINDNA KULLANIŞ BAKIMINDAN...
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DH Misafiri 8 yıl
Hele çıksın da alalım ;)
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DH Misafiri 8 yıl
merhaba arkadaşlar ben kıbrıstan mehmet bende aldım arc yi ,bügün aldım bu cıhazın yanına hiçbir telefon gelemez tek kelimeyle mükemmel bişey galaksiymiş,htcymiş maskaralık bunlar inceleyin ve görün
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DH Misafiri 8 yıl
Tam olarak Tr'de ne zaman raflarda yerini alıcak bilgisi olan?
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OnLyHack 8 yıl
çok güzelmiş
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