Şık tasarımlı Sony Ericsson Xperia Arc için İngiltere'de geri sayım başladı

Sony Ericsson'un ocak ayında lanse ettiği şık tasarımlı telefonu Xperia Arc, Pocket-lint cephesinden gelen haberlere göre 21 Mart tarihinden itibaren İngiltere pazarına giriş yapacak. Önceki tahminlerin aksine daha erken tarihte İngiliz teknoloji severlerle buluşması beklenen akıllı telefonun Expansys'de sözleşmesiz fiyatı 429,99 Pound olarak görünüyor. Diğer yandan telefonu sözleşmeli olarak satın almayı düşünenler telefon için 29,99 Pound'u, buna ek olarak 2 yıl boyunca her ay 25 Pound'u gözden çıkarmak zorundalar.

Sony Ericsson Xperia Arc'ın teknik özelliklerini merak edenler için gündeme getirirsek, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA alt yapısı desteği, Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemi, 1 GHz Scorpion işlemci, 512 MB RAM, 8.7 mm kalınlık, 4.2 inç boyutunda 480 x 854 piksel dokunmatik kapasitif ekran (Bravia Engine), ivme sensörü, TimeScape arayüzü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 2.1, GPS, microUSB portu, HDMI, 8 megapiksel kamera, led flaş, otomatik odaklama, 720p @ 30 FPS video kaydı ve 1500 mAh göze çarpan detaylar arasında.

http://www.pocket-lint.com/news/38986/sony-ericsson-xperia-arc-21-march